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Bakanlık, Başasistanlık Sınav Tarihini Hala Açıklamadı

Sağlık Bakanlığı, 16 Temmuz 2018 tarihinde duyurusunu yaptığı başasistan alımında sınav tarihini açıklamadı
 10 Haziran 2019 10:09
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Bakanlık, Başasistanlık Sınav Tarihini Hala Açıklamadı

Sağlık Bakanlığı 16 Temmuz 2018 tarihinde Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde 1527 Başasistanlık Kadrosu için internet sitesinden başvuru ilanı yaptı.

Bu ilanda 900 TL başvuru ücreti ile başvuru evrakları belirtilen adrese 31 Temmuz 2018 tarihine kadar gönderilmesi istenildi.

Komisyon kararınca başvuru süresi 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıldı.

Bu süre içerisinde Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 05 Eylül 2018 tarihinde 21.Başasistanlık Sınavı Bilimsel Danışma Komisyonu oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığı yaklaşık 11 ay önce ilanı yapılan Başasistanlık sınavının tarihini hala açıklamadı.

Sınava başvuran yaklaşık 3000 uzman hekim mağdur. Uzman hekimler Başasistanlık sınavının bir an önce yapılmasını beklemektedir.
Memurlar.Net - Özel

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