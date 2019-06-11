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Görevde yükselme yazılısında 95 puan alan adaya sözlüde 50 puan verilmesine iptal kararı

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, görevde yükselme yazılısında 95,92 puan alan ancak sözlüde 50 puan verilerek başarısız sayılan adayın açtığı davada, idare mahkemesi kararını kaldırdı ve işlemi iptal etti.
 11 Haziran 2019 00:05
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Görevde yükselme yazılısında 95 puan alan adaya sözlüde 50 puan verilmesine iptal kararı

Bir üniversitede yaşanan olayda, yazılı sınavda 95,92 puan alan aday, sözlüde 50 puan verilerek başarısız sayılmıştır.

Açılan davada idare mahkemesi, adayların tamamına aynı bilgisi metninin okutularak eşitliğin sağlandığı gerekçesiyle, davacı aleyhine karar vermiştir.

Bölge İdare Mahkemesi ise "a" hanesine ilişkin soruların tutanak altına alınmadığı, adaylara okutulan metin sonrasında bu metin ile ilgili nasıl bir değerlendirme yapıldığının objektif olarak ortaya konulamadığı gerekçesiyle, istinaf başvurusunun kabulüne, idare mahkemesi kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI
Memurlar.Net - Özel

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