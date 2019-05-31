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Halı sahada gözaltı yaptıran savcı merkeze çekildi

Çermik'te 14 öğretmeni gözaltına aldıran savcının göre yeri değişti. Savcı, bugün yayımlanan HSK Kararnamesi'yle artık Diyarbakır merkezde görev yapacak.
 31 Mayıs 2019 18:25
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Halı sahada gözaltı yaptıran savcı merkeze çekildi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde geçen Şubat ayında halı saha maçının saatleri üzerine tartıştığı 14 öğretmeni gözaltına aldıran savcı, Hakim ve Savcılar Kurulu Kararnamesi'yle Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 1'inci Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Diyarbakır ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin başsavcısı değiştirilirken Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi.

Görev yeri değişen savcılardan biri de Çermik'te halı saha maçında öğretmenleri gözaltına aldıran savcı oldu. Öğretmenleri gözaltına aldıran savcı kararnameyle birlikte artık Diyarbakır'da görev yapacak.
Memurlar.Net
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