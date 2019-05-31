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FETÖ'nün TSK yapılanmasında 21 askere tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 21 şüpheli asker tutuklandı
 31 Mayıs 2019 18:26
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FETÖ'nün TSK yapılanmasında 21 askere tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 21 asker tutuklanırken, 13 şüpheli ise itirafçı olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, daha önce alınan itirafçı beyanlarında adı geçen ve örgüt içi iletişimde kullanılan sabit kontörlü-ankesörlü hatlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 46 şüphelinin işlemleri sona erdi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, 23 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle, 10 şüpheliyi ise mevcut delil durumuna göre adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk etti. Savcılık diğer 13 şüphelinin ise soruşturma sırasında etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğu, örgüt mensupları ve örgüte dair faydalı bilgiler verdikleri için serbest bırakılmasına karar verdi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, 21 şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise hakimlik önünde itirafçı olması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Hakimlik, diğer 10 şüphelinin ise savcının talebini uygun bularak, haklarında adli kontrol konulup serbest bırakılmasına karar verdi.

- 28 şüpheli firari

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, daha önce alınan itirafçı beyanlarında adı geçen ve örgüt içi iletişimde kullanılan sabit kontörlü- ankesörlü hatlardan aranan yeni isimlere ulaşmıştı.

Bu kapsamda, geçtiğimiz salı günü 32'si muvazzaf asker olmak üzere 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bunlardan 46'sı yakalanmış, diğer 28 şüpheli ise firari olarak aranıyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 6'sının albay, 2'sinin yarbay, 3'ünün binbaşı, 2'sinin yüzbaşı, 20'sinin üsteğmen, 2'sinin teğmen, 27'sinin astsubay, 9'unun uzman çavuş, 3'ünün darbe girişimi döneminde askeri öğrenci olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı
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