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Fetullah Gülen'in Trabzon'da yargılanan akrabalarına hapis

Trabzon'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in akrabaları 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
 31 Mayıs 2019 18:48
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Fetullah Gülen'in Trabzon'da yargılanan akrabalarına hapis

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Arsin ilçesinin sözde mütevelli heyetine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan 15 kişi hakkında karar verildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Haydar G., Yusuf G., Savaş S., Samih Y., Ahmet Ş., Salim B., Yaşar K. ile Abdülbasit Gülen, sanık avukatları ve yakınları katıldılar.

Tutuksuz yargılanan Recep Gülen Gebze'den, Ceyhun B. Adana'dan, Lütfettin E. Erzurum'dan, Recep A. ise Büyükçekeme'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) üzerinden duruşma salonuna bağlandılar. Tutuksuz yargılanan Barış G., Selim D. ve İsa Ç. ise duruşmada yer almadılar.

Mahkeme başkanı, sanıklar hakkındaki mütalaayı özetleyerek, sanıklardan Haydar G.'nin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün firari yöneticilerinden Ekrem Dumanlı'nın 2015 yılında Trabzon'da bir otelde gerçekleştirdiği toplantısına katıldığını, Savaş S.'nin 15 Temmuz gecesi sosyal medya hesabına, 'Savaş uçakları geliyor. Burayı geri alacağız.' Bank Asya'ya örgütün çağrı dönemine denk gelen dönemlerde para yatırdıklarını, sanıkların Bank Asya'ya örgütün çağrı dönemine denk gelecek şekilde para yatırdıklarını hatırlatarak terör örgütü üyeliğinden yargılandıklarını hatırlattı.

Son sözleri sorulan sanıklar, savunmalarının ardından beraatlerini talep ettiler.

Avukatların savunmalarının ardından mahkeme başkanı karar vermek üzere duruşmaya ara verdi.

Duruşmaya verilen aranın ardından, aralarından Fetullah Gülen'in akrabaları Abdülbasit Gülen ve Recep Gülen'in de bulunduğu Haydar G., Savaş S., Ceyhun B., Samih Y., Ahmet Ş., Salim B., Yusuf G., Barış G. ve Selim D. hakkında terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti ve sanıklara adli kontrol şartı getirdi. Tutuksuz sanıklar Yaşar K., İsa Ç., Recep A. ve Lütfettin E.'nin ise beraatine karar verdi.

İhlas Haber Ajansı
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