370 gündür direnen köylülerin zaferi
|31 Mayıs 2019 19:38
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Karaağız köylüleri, açtığı davalardan Bursa 2. İdare Mahkemesi'nde geçtiğimiz gün görülen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan izninin iptal kararı ile sevindi ve artık yatırımcının köyden gitmesini istedi.
Karaağızlılar adına konuşan Dernek Başkanı Hayri Sönmez, "370 gündür burada çocuğundan yaşlısına nöbet tutuyoruz. Hiçbir zaman devletimize karşı gelmedik, biz sadece bu santralin köyümüze kurulmasını istemiyoruz. Mahkemeden de iptal kararı geldi. Bu saatten sonra biz köyümüzden derhal yatırımcıların gitmesini istiyoruz. Daha önce de dile getirdiğimiz gibi, yöneticileri ve devleti bilimsel gerçekleri görmeye, başkalarının kazançları için bizlere zarar vermemeye, bizleri ata toprağımızdan göç ettirmemeye çağırıyoruz" dedi.
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