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Antalya'da kayıp belediye çalışanının cesedi bulundu

Cesedi bulunan kişinin, başına poşet geçirildiği, el ve ayaklarının bağlı olduğu tespit edildi
 31 Mayıs 2019 19:56
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Antalya'da kayıp belediye çalışanının cesedi bulundu

Antalya'da kayıp olduğu gerekçesiyle aranan kişinin cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa Belediyesinde çalışan ve 8 gündür aranan 3 çocuk babası Halit Yılmaz'ın kullandığı otomobil, Antalya-Korkuteli yolu Cehennem Deresi mevkisinde uçurumda bulundu.

Yapılan incelemede aracın içinde kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Bunun üzerine Jandarma ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Aracın yaklaşık iki kilometre uzağında üzeri çalılarla kapatılmış Halit Yılmaz'ın cesedi bulundu.

Başına poşet geçirilen Yılmaz'ın, el ve ayaklarının bağlı olduğu görüldü.

Halit Yılmaz'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı
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