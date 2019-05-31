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Rüşvet aldığı iddia edilen orman muhafaza memurlarına adli kontrol
Adana'nın Kozan ilçesinde rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan orman işletme müdürlüğünde görevli 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
|31 Mayıs 2019 19:58
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Kozan Orman İşletme Müdürlüğünde görevli İmamoğlu ilçesi bölge şefi E.I işletmede ihale alan müteahhit T.D.'den iddiaya göre yüzde 10 komisyon istediği ve Orman Muhafaza memuru E.K.'nın da müteahhit T.D.'den rüşvet aldıkları iddiası ile emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Kozan Adliyesinde ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Rüşvet alan orman muhafaza memurlarına suçüstü
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