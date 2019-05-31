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Bakan Kurum: Kullandığımız yetkileri, milletimizin kutsal emanetleri olarak görüyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bizler emanetçisi olduğumuz bu makam ve mevkilere hizmet etmek için, hayır duası almak için, sizler tarafından getirildiğimizi hiçbir zaman unutmuyoruz, unutmayacağız. Kullandığımız yetki ve imkanları, milletimizin kutsal emanetleri olarak görüyoruz" dedi.
 31 Mayıs 2019 21:37
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Bakan Kurum: Kullandığımız yetkileri, milletimizin kutsal emanetleri olarak görüyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bizler emanetçisi olduğumuz bu makam ve mevkilere hizmet etmek için, hayır duası almak için, sizler tarafından getirildiğimizi hiçbir zaman unutmuyoruz, unutmayacağız. Kullandığımız yetki ve imkanları, milletimizin kutsal emanetleri olarak görüyoruz" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kısıtlı seçmene oy kullandırıldığı gerekçesiyle 31 Mart seçimlerinin 2 Haziran'da yenilenme kararı alındığı Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde vatandaşlara hitap eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bizler emanetçisi olduğumuz bu makam ve mevkilere hizmet etmek için, hayır dua almak için, sizler tarafından getirildiğimizi hiçbir zaman unutmuyoruz, unutmayacağız. Kullandığımız yetki ve imkanları, milletimizin kutsal emanetleri olarak görüyoruz. Millet sevdası, millet aşkı; AK Parti'mizin, siyaset anlayışımızın, hizmet anlayışımızın ışığıdır, kandilidir. Bu sebepledir ki, söylediğimiz her sözde, yaptığımız her icraatta, yürüttüğümüz her hizmette temel ölçümüz sizlerin mutlu olmasıdır. Keskin için projelerimiz var, Keskinli kardeşlerimize müjdelerimiz var, sizleri mutlu edecek hedeflerimiz var." dedi.

"Keskin ilçemizin Bozkurt Mahallesi'nde Çantepe olarak bilinen mevkide, yüz ölçümü 27 bin metrekare olan alanı Millet Bahçesi yapıyoruz" diyen Kurum, konuşmasında şunları kaydetti:

"Projeyi ve uygulamayı Bakanlığımıza bağlı TOKİ eliyle gerçekleştireceğiz. Çocuk, genç, yaşlı yediden yetmişe tüm kardeşlerimizin gezeceği, keyifli vakit geçireceği millet bahçemiz, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Biliyorsunuz Keskin'de TOKİ eliyle, 1. ve 2. etap konutlarımızı yaptık ve hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Uygun yer ve yeterli talep olması halinde yeni konut projeleri üretebiliriz. Bu konuda belediyemizle birlikte istişare halinde hareket ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Yine Keskin'de senenin belli dönemlerinde yaşanan içme suyu problemini de çok iyi biliyoruz."

"Projeye dair kredi, tahsis, hibe ne gerekiyorsa yapacağız"

"Tabi buraya daha önce proje yapmışız ancak halen bazı nedenlerden dolayı su kesilmesi problemi yaşıyoruz. Hızlı bir şekilde, su talebinizi karşılayacak yeni bir projeyle bu sorunu tamamen çözeceğiz. Şimdi yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. İller Bankası ekibimiz de buradalar. Yerinde tespit yapacaklar. Projeyi tamamlayacaklar. Projeye dair kredi, tahsis, hibe ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda gönlünüz rahat olsun, her aşamasını Ankara'dan bizzat takip edeceğim."

"Kapadokya'ya giden turistleri Keskin'e çekebiliriz"

Kırıkkale'nin 47 ilin doğrudan bağlandığı bir kavşak noktası olduğunu ifade eden Kurum, "Keskin'imiz de Kayseri yolu üzerinde bulunan önemli bir kent. Yani bu kadar önemli bir noktada olan Keskin için yapacağınız 1 birimlik yatırım, Keskin'e 10 birim olarak geri döner. Dolayısıyla şehrimize bu yatırımları yaptığımızda; bilhassa Kapadokya'ya giden turistleri Keskin'e çekebiliriz. Bu güzel şehri hep birlikte; turistlerin uğrak noktası, dinlenme noktası haline getirebiliriz. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapacağız, daha fazlasını da belediyemizle, milletvekilimizle, teşkilatımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Şehrimizi, altyapısıyla, üst yapısıyla, mesire alanlarıyla, tarihi kent merkeziyle, doğal ve kültürel zenginlikleriyle geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Tüm projelerimiz ve hedeflerimiz Keskin için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kurum, konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki kurulan çadırda vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet edip, hatıra fotoğrafı çekindi. Vatandaşlarla birlikte iftar yapan Kurum'a Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Dede Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu eşlik etti.
İhlas Haber Ajansı
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