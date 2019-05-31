'Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması engellenemez'
|31 Mayıs 2019 21:39
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- İstanbul'dan ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından bu geceye semaya açılan ellerin boş çevrilmeyeceğine inanıyorum.
- Rabbim bizleri ağız tadıyla nice ramazanlara nice bayramlara ulaştırsın.
- Yarın Yenikapı'da inşallah 313 bin kişiyle enderun teravih kılacağız.
- İktidarımızın ilk döneminde vesayete, darbe girişimine, 15 Temmuz'da kanlı darbe teşebbüsüne hep beraber karşı durduk.
- Tek başına, ülkemizin son 6 yılda üst üste yaşadığı hadiseler bile karşı karşıya kaldığımız oyunun büyüklüğünü göstermeye yetecektir.
- Son yıllarda yoğunlaşan ekonomik, saldırıların geleceğimizi tehdit eden etkilerine yek vücut olarak direndik.
- Bu şehre aşkımızı sevgimizi, muhabettimizi, vefatımızı anlatacak kelimeler bulmakta zorlanıyoruz.
-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde demokrasiye gölge düşüren durumla karşılaştık. Oyları çaldılar.
- YSK üyelerine hakaret etmenin onları çete diyerek hedef göstermenin hiçbir haklı gerekçesi olmaz.
- Bizim amacımız milli iradenin sandıktaki tecellisinin kayıtlara en doğru şekilde geçmesi olmuştur.
- Seçimin kimin kazandığı elbette mühimdir, ancak çok daha önemli olan nasıl kazandığıdır.
- Sizlerden 23 Haziran seçimlerinde sandığa ve sonuçlarına sıkı şekilde sahip çıkmanızı istiyorum.
- Birliğimizden, beraberliğimizden taviz vermezsek Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasını kimse engelleyemez.
- Türkiye'nin önünde hem çok büyük zorluklar hem de çok büyük fırsatlar var. Zorlukları fırsata dönüştürmek bizim elimizde.
- Hedefe ulaştığımızda ise ülkemizin önünde bambaşka bir kapı açılacak. Türkiye, Devler Ligi'ne çıkmış olacaktır.
- Şu anda yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren Pençe harekatıyla askerimiz hangi konumda olduğunu evelallah ortaya koydu.
- Ülkemize bir kesim büyük oyunu görmekte zorlanıyor. Suriye, Irak, Kıbrıs meselelerini sadece bu ülkenin sorunu sananlar, büyük oyunu görmeyenlerdir.
- Türkiye'nin her alanda son asrın en kritik mücadelelerini vermektedir.
- İnşallah 23 Haziran'da İstanbullular en doğru tercihi yapacaklardır.
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