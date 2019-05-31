'Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması engellenemez'

- İstanbul'dan ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından bu geceye semaya açılan ellerin boş çevrilmeyeceğine inanıyorum.

- Rabbim bizleri ağız tadıyla nice ramazanlara nice bayramlara ulaştırsın.

- Yarın Yenikapı'da inşallah 313 bin kişiyle enderun teravih kılacağız.

- İktidarımızın ilk döneminde vesayete, darbe girişimine, 15 Temmuz'da kanlı darbe teşebbüsüne hep beraber karşı durduk.

- Tek başına, ülkemizin son 6 yılda üst üste yaşadığı hadiseler bile karşı karşıya kaldığımız oyunun büyüklüğünü göstermeye yetecektir.

- Son yıllarda yoğunlaşan ekonomik, saldırıların geleceğimizi tehdit eden etkilerine yek vücut olarak direndik.

- Bu şehre aşkımızı sevgimizi, muhabettimizi, vefatımızı anlatacak kelimeler bulmakta zorlanıyoruz.

-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde demokrasiye gölge düşüren durumla karşılaştık. Oyları çaldılar.

- YSK üyelerine hakaret etmenin onları çete diyerek hedef göstermenin hiçbir haklı gerekçesi olmaz.

- Bizim amacımız milli iradenin sandıktaki tecellisinin kayıtlara en doğru şekilde geçmesi olmuştur.

- Seçimin kimin kazandığı elbette mühimdir, ancak çok daha önemli olan nasıl kazandığıdır.

- Sizlerden 23 Haziran seçimlerinde sandığa ve sonuçlarına sıkı şekilde sahip çıkmanızı istiyorum.

- Birliğimizden, beraberliğimizden taviz vermezsek Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasını kimse engelleyemez.

- Türkiye'nin önünde hem çok büyük zorluklar hem de çok büyük fırsatlar var. Zorlukları fırsata dönüştürmek bizim elimizde.

- Hedefe ulaştığımızda ise ülkemizin önünde bambaşka bir kapı açılacak. Türkiye, Devler Ligi'ne çıkmış olacaktır.

- Şu anda yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren Pençe harekatıyla askerimiz hangi konumda olduğunu evelallah ortaya koydu.

- Ülkemize bir kesim büyük oyunu görmekte zorlanıyor. Suriye, Irak, Kıbrıs meselelerini sadece bu ülkenin sorunu sananlar, büyük oyunu görmeyenlerdir.

- Türkiye'nin her alanda son asrın en kritik mücadelelerini vermektedir.

- İnşallah 23 Haziran'da İstanbullular en doğru tercihi yapacaklardır.