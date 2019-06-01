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1 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları

 01 Haziran 2019 00:05
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1 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beykoz'da "Vatandaş Buluşması"na, "İstişare ve Değerlendirme" toplantısına katılacak, Sancaktepe'de Veysel Karani Gümüşhaneliler Derneğinde vatandaşla buluşacak, iftar programına iştirak edecek, Osmangazi Mahallesi Seçim İrtibat Ofisi'ne ziyarette bulunacak, Necmettin Erbakan Külliyesi'nde "Gençlik Buluşması ve Sahur Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00-23.45)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başakşehir'de muhtarlarla bir araya gelecek, pazar yerinde vatandaş ve esnafla buluşacak, Tuzla'da Trabzon Ağasarlılar Derneği açılışına, BBP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığının iftar programına katılacak.

(İstanbul/10.00-20.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milli İrade Platformu'nun Haliç Kongre Merkezi'ndeki iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/20.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla Yenikapı Meydanı'nda Enderun teravihi ve dua buluşmasına katılacak.

(İstanbul/22.00)

2- Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki bölüm halinde yapılacak.

(09.30/11.30)
Anadolu Ajansı
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