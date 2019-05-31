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Otoyollar ve Köprüler 10 haziran'a kadar ücretsiz

Otoyollar ve Köprüler 10 haziran'a kadar ücretsiz.
 31 Mayıs 2019 22:32
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Otoyollar ve Köprüler 10 haziran'a kadar ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "KGM'nin işlettiği otoyollarla köprüler 1 Haziran saat 00.00'dan 10 Haziran saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak"
Anadolu Ajansı
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