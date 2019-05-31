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Lütfi Elvan: Terörün sonu er ya da geç gelecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Bu ülkeye, millete kastedenler bilsinler ki terörün sonu er ya da geç gelecek. O hainler, bir bir hak ettikleri cezayı alacaklar." dedi.
 31 Mayıs 2019 23:29
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Lütfi Elvan: Terörün sonu er ya da geç gelecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Bu ülkeye, millete kastedenler bilsinler ki terörün sonu er ya da geç gelecek. O hainler, bir bir hak ettikleri cezayı alacaklar." dedi.

Elvan, AK Parti Mersin İl Başkanlığınca merkez Akdeniz ilçesindeki spor tesisinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın eşlik ettiği Elvan, hem vatandaşlarla hem de partililerle bayramlaştı.

Elvan, programdaki konuşmasında Kadir Gecesi gibi önemli bir günde Mersin'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Kadir Gecesi'nin ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunu bayramın daha da pekiştireceğine işaret eden Elvan, yola çıkacak olan vatandaşları trafikte dikkatli ve sakin olmaları konusunda uyardı.

Güvenlik güçlerinin de vatan için nöbet tutmaya devam ettiğini belirten Elvan, şunları kaydetti:

"Irak'ın kuzeyinde milli birlik ve bütünlüğümüze kasteden hainlere karşı güvenlik güçlerimiz Pençe Harekatı'yla, pençelerini vuruyor ve o terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürüyor. Pençe Harekatı kapsamında şehit olan 2 kardeşimize Allah'tan rahmet, harekata devam eden kahramanlarımıza Rab'bim güç ve kuvvet versin, ayaklarına taş değdirmesin."

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Elvan, "Bu ülkeye, millete kastedenler bilsinler ki terörün sonu er ya da geç gelecek. O hainler, bir bir hak ettikleri cezayı alacaklar." ifadesini kullandı.

Lütfi Elvan, insanı yaşatmayan, insan onurunu yüce tutmayan hiçbir oluşumun baki olma şansının bulunmadığına dikkati çekerek, Türkiye'nin devlet felsefesinde, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesinin olduğunu anımsattı.

Mersin'de tamamlanan ve devam eden projelere de değinen Elvan, "Yatırımlarımız devam ediyor. Bizler yatırımlarımızı takip ediyoruz ve süratle tamamlayacağız. Mersin'e bir eser kazandırmak bizim için onur ve şereftir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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