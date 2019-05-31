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Şentop: Türkiye'nin temel meselelerinde, siyasi görüş farkı olmaz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin temel meselelerinde, milli meselelerinde siyasi parti, siyasi görüş farkı olmaz, orada birlikte hareket ederiz. Bunun dışında kalan her meselede tartışabiliriz, farklı görüşe sahip olabiliriz." dedi.
 31 Mayıs 2019 23:31
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Şentop: Türkiye'nin temel meselelerinde, siyasi görüş farkı olmaz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin temel meselelerinde, milli meselelerinde siyasi parti, siyasi görüş farkı olmaz, orada birlikte hareket ederiz. Bunun dışında kalan her meselede tartışabiliriz, farklı görüşe sahip olabiliriz." dedi.

Şentop, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönül Sofraları" iftar programına katıldı.

Programda konuşan Şentop, Tekirdağ'da hemşehrileriyle birlikte iftar yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Şentop, 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümünün Samsun'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, parti liderlerinin katıldığı bir törenle kutlandığını hatırlatarak, "Yani 19 Mayıs itibarıyla Milli Mücadele'nin, İstiklal Mücadelesi'nin 100. yıl kutlamalarını, anma törenlerini başlatmış olduk. Orada verilen görüntü çok güzel bir görüntüydü. Mesele şudur; Türkiye'nin temel meselelerinde, milli meselelerinde siyasi parti, siyasi görüş farkı olmaz, orada birlikte hareket ederiz. Bunun dışında kalan her meselede tartışabiliriz, farklı görüşe sahip olabiliriz. Oradaki toplantıda Türkiye'ye bunu hep birlikte göstermiş olduk." diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü bir tarihe sahip olduğunu ifade eden Şentop, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yıl dönümü, onunla ilgili bir çok çalışmayı organize ediyoruz. Arkasından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü. Hemen arkasından nihayetinde de 29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Dolayısıyla çok önemli bir tarihi dönüm noktasından geçiyoruz önümüzdeki birkaç yıl içerisinde. Türkiye tarihinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü, bir asırlık çınardan bahsediyoruz. Bu bizim hem kökümüzün sağlamlığını, tarihi derinliğini gösteriyor, hem de hangi perspektifle bakacağımızı hep beraber bu süre içerisinde müzakere etme, değerlendirme imkanı bulacağız."

İftar programına, AK Parti milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Anadolu Ajansı
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