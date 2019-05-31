Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
|31 Mayıs 2019 23:36
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Tomarza ilçesi Şıhbarak Mahallesi'nde, Fevzi Tektaş'ın (27) kullandığı 38 FT 492 plakalı otomobil ile Davut Şaştım (40) kontrolündeki 38 TR 082 plakalı otomobil çarpıştı.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan Tektaş'ın kullandığı otomobilde bulunan Mevlüt Tektaş (65) ve eşi Aynur Tektaş (60) ile Güllü Tektaş (62) yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü Fevzi Tektaş ve Davut Tektaş (65) ile diğer otomobilin sürücüsü Davut Şaştım ve oğlu Muhammet Şaştım da ağır yaralandı.
Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiyenin çalışmaları sonucunda çıkarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tomarza Devlet Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Olayda hayatını kaybeden Tektaş ailesinin 3 üyesinin cesetleri, otopsileri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Öte yandan Tektaş ailesinin, İmamkulu Mahallesi'ndeki yakınlarına iftara gittikleri öğrenildi.
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