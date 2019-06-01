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Şırnak'ta şehit düşen 13 asker anıldı

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde iki yıl önceki helikopter kazasında şehit düşen 13 asker için anma ve mevlit programı düzenlendi.
 01 Haziran 2019 00:16
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Şırnak'ta şehit düşen 13 asker anıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde, yüksek gerilim hattına çarpan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 asker için anma ve mevlit programı düzenlendi.

Şırnak'ta, 31 Mayıs 2017'de, Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan ve bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşen AS 532 Cougar tipi helikopterde şehit düşen, aralarında 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu 13 asker için 23. Piyade Tümen Komutanlığı Kışla Camisi'nde program düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Mehmet Aktaş, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bağımsızlık ve hürriyeti muhafaza etmek için aziz şehitlerin kanlarını vererek, bugünlere gelindiğini söyledi.

Programda, Kadir Gecesi'ni de idrak ettiklerini belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Aydoğan Aydın ve şehit arkadaşları için 23. Piyade Tümen Komutanlığımızın camisinde mevlit ve anma programı düzenledik. Onlara bu Kadir Gecesi hürmetine dua ettik. Aydoğan paşa ve arkadaşları görevi başında yine bir ramazan günü sınırdaki askerlerimizle yapılan iftar sonrasında oradan ayrılırken helikopter kazası sonucu şehit oldu. Kazada şehit olan askerlerimize Allah rahmet etsin. Rab'bim bizleri onların şefaatine nail eylesin. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin."

Programa, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve askerler katıldı.

Şırnak'ta, 31 Mayıs 2017'de, Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan AS 532 Cougar tipi helikopter, bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmüş, aralarında 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu 13 asker şehit olmuştu.
Anadolu Ajansı
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