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Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program yapıldı

Kadir Gecesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde özel program düzenlendi.
 01 Haziran 2019 02:21
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Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program yapıldı

Beştepe Millet Camii'nde saat 23.30'da başlayan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, Beştepe Millet Camisi imam hatibi Adem Kemaneci'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kadir Gecesi'nin öneminin anlatıldığı vaazın ardından dünya Kur'an-ı Kerim güzel okuma birincileri Suriyeli Mu'tasım El-Asali, Güney Afrikalı Abdurrahman Sadien ile İranlı Ahmed Ebu'l Kasımi Kur'an-ı Kerim ziyafeti sundu.

Kadir Gecesi Özel Programı'nda ayrıca Asım Akkuş yönetimindeki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Korosu ilahiler ve salavatlar okudu.

Program, Pursaklar İlçe Müftüsü Nizamettin Doğan'ın duasının ardından sona erdi.
Anadolu Ajansı
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