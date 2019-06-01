Bakan Soylu'dan havadan trafik denetimi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul-Bolu güzergahında havadan trafik denetimine katıldı
|01 Haziran 2019 04:17
|Yazdır
Dokuz günlük tatilin başlamasıyla birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, D-100 kara yolunun Gerede Karadeniz güzergahında zaman zaman yoğunluğa neden oluyor. Hasarlı kaza yapan ve arızalanan araçlar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Bölgede görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bayram trafiğinin sabah saatlerinden itibaren artarak devam etmesi bekleniyor.
Bayram tatili için yola çıkan tatilciler, saatlerce yolda olduklarını, trafik daha da yoğunlaşmadan memleketlerine gitmek istediklerini söyledi.
BAKAN SOYLU BÖYLE DENETLEDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul-Bolu güzergahında havadan trafik
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Jandarma, yeni Atak helikopterinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı
01 Haziran 2019 00:22
|1 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
01 Haziran 2019 00:05
|AK Parti'li Yılmaz: Bütün dünyanın bu seçimleri izlediğini biliyoruz
31 Mayıs 2019 23:46
|Şentop: Türkiye'nin temel meselelerinde, siyasi görüş farkı olmaz
31 Mayıs 2019 23:31
|Lütfi Elvan: Terörün sonu er ya da geç gelecek
31 Mayıs 2019 23:29
|Akar ve TSK'nın komuta kademesi Kayseri'de
31 Mayıs 2019 23:14
|Çavuşoğlu KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay ile görüştü
31 Mayıs 2019 23:00
|İmamoğlu: Ben, 16 milyon insanımla çalışacağım
31 Mayıs 2019 21:56
|Hakkari'de özel güvenlik bölgesi uygulaması ilan edildi
31 Mayıs 2019 21:44
|'Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması engellenemez'
31 Mayıs 2019 21:39