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Bakan Soylu'dan havadan trafik denetimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul-Bolu güzergahında havadan trafik denetimine katıldı
 01 Haziran 2019 04:17
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Bakan Soylu'dan havadan trafik denetimi

Dokuz günlük tatilin başlamasıyla birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, D-100 kara yolunun Gerede Karadeniz güzergahında zaman zaman yoğunluğa neden oluyor. Hasarlı kaza yapan ve arızalanan araçlar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Bölgede görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayram trafiğinin sabah saatlerinden itibaren artarak devam etmesi bekleniyor.

Bayram tatili için yola çıkan tatilciler, saatlerce yolda olduklarını, trafik daha da yoğunlaşmadan memleketlerine gitmek istediklerini söyledi.

BAKAN SOYLU BÖYLE DENETLEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul-Bolu güzergahında havadan trafik

Anadolu Ajansı
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