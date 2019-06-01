Bin 446 hakim ve savcının atama kararı yayımlandı
|01 Haziran 2019 05:40
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1 Haziran 2019 CUMARTESİ
Resmi Gazete
Sayı : 30791
ATAMA KARARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcı adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 22/05/2019 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.
Karar Tarihi ve Numarası: 22/05/2019 2019/575
Adli Yargı Hakim Ve Cumhuriyet Savcı Adayları
8. derecenin 1. kademesi (660+1300) göstergesi ile;
1. Ankara Hakim Adayı (211990) Mustafa ONUR Kahta (Adıyaman) Hakimliğine,
2. Bursa Hakim Adayı (215051) Merve BİLGİN İnebolu Hakimliğine,
3. Akşehir Hakim Adayı (215061) Murat BİRGÜL Kale (Denizli) Hakimliğine,
4. Ankara Hakim Adayı (215256) Ayhan ÇOBAN Hendek (Sakarya) Hakimliğine,
5. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (215343) Selda DOĞAN BEKTAŞ Çan (Çanakkale) Hakimliğine,
6. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (215388) Buşra EKİNCİ Acıpayam (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına,
7. Kocaeli Hakim Adayı (215559) Bilal GÜNAYDIN Dinar Hakimliğine,
8. İzmir C.Savcı Adayı (215755) Yusuf Alpaslan KARAYILAN Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına,
9. İzmir C.Savcı Adayı (215944) Mehmet Said KÜÇÜKBURSA Eruh (Siirt) Cumhuriyet Savcılığına,
10. Yozgat Hakim Adayı (216109) Ece ÖZİL Siirt Hakimliğine,
11. İstanbul Hakim Adayı (216237) Emre SELÇUK Göle (Ardahan) Hakimliğine,
12. İstanbul Hakim Adayı (216338) Sezer ŞİMŞEK Boyabat Hakimliğine,
13. İzmir C.Savcı Adayı (216421) Atilla Özden TURAN Besni (Adıyaman) Cumhuriyet Savcılığına,
14. İstanbul C.Savcı Adayı (216512) Meltem ÜNLÜ USTA Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığına,
15. Sakarya Hakim Adayı (219197) Sena KILIÇ Devrek (Zonguldak) Hakimliğine,
16. Diyarbakır C.Savcı Adayı (219373) Muhammet ABAK imamoğlu (Kozan) Cumhuriyet Savcılığına,
17. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (219374) Haşan ABANOZ Maçka (Trabzon) Cumhuriyet Savcılığına,
18. Malatya Hakim Adayı (219375) Ayşenur AB AY YÜKSEL Kars Hakimliğine,
19. Antalya C.Savcı Adayı (219376) Yılmaz ACAR Doğanşehir (Malatya) Cumhuriyet Savcılığına,
20. Kırşehir Hakim Adayı (219377) Tahsin ACAR Bor (Niğde) Hakimliğine,
21. Ankara C.Savcı Adayı (219378) Muhammed İkbal ACAR Alaçam (Bafra) Cumhuriyet Savcılığına,
22. Tekirdağ Hakim Adayı (219380) Gizem AD ERDEMİR Ceyhan Hakimliği ne,
23. Konya Hakim Adayı (219381) Fatma ADIGÜZEL Karaman Hakimliğine,
24. Konya Hakim Adayı (219382) Ahmet ADIYAMAN Bucak (Burdur) Hakimliğine,
25. Antalya C.Savcı Adayı (219383) Mehmet AGAÇHANLI Kargı (Çorum) Cumhuriyet Savcılığına,
26. İstanbul Hakim Adayı (219384) Ayşe AGALDAY Siirt Hakimliğine,
27. İstanbul Hakim Adayı (219385) Murat AK Ceyhan Hakimliğine,
28. Antalya Hakim Adayı (219386) Aslı AK Sinop Hakimliğine,
29. Ordu C.Savcı Adayı (219387) Murat AK Kurşunlu (Çankırı) Cumhuriyet Savcılığına,
30. İskenderun C.Savcı Adayı (219388) Ökkeş AKAN Alaşehir Cumhuriyet Savcılığına,
31. İstanbul C.Savcı Adayı (219390) Cemal AKBAŞ Yalvaç Cumhuriyet Savcılığına,
32. Çarşamba C.Savcı Adayı (219391) Burak AKBAŞ Silopi (Cizre) Cumhuriyet Savcılığına,
33. Erzurum C.Savcı Adayı (219392) Semih AKBAŞ İmamoğlu (Kozan) Cumhuriyet Savcılığına,
34. İstanbul C.Savcı Adayı (219393) Mehmet AKBAŞ Akşehir Cumhuriyet Savcılığına,
35. Ankara Hakim Adayı (219394) Merve AKBOZ Kadirli (Osmaniye) Hakimliğine,
36. Ankara Batı Hakim Adayı (219396) Mithat Erhan AKÇADAĞ Düziçi (Osmaniye) Hakimliğine,
37. Antalya Hakim Adayı (219397) Sinem AKÇAY Hınıs Hakimliğine,
38. Konya C.Savcı Adayı (219398) Hicaz AKDEMİR Edremit (Burhaniye) Cumhuriyet Savcılığına,
39. Erzincan Hakim Adayı (219399) Keziban AKDEMİR Erciş Hakimliğine,
40. Bolu Hakim Adayı (219400) Sabri AKER Bucak (Burdur) Hakimliğine,
41. Malatya C.Savcı Adayı (219402) Ekrem Turgut AKGÜN Fatsa (Ünye) Cumhuriyet Savcılığına,
42. Kocaeli Hakim Adayı (219403) Sümeyye AKICI Patnos Hakimliğine,
43. Ankara C.Savcı Adayı (219405) Soner AKIN Boyabat Cumhuriyet Savcılığına,
44. Denizli C.Savcı Adayı (219406) Haşan AKIN Pertek (Tunceli) Cumhuriyet Savcılığına,
45. Antalya Hakim Adayı (219407) Emine AKINCI Babaeski (Kırklareli) Hakimliğine,
46. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (219408) Alper AKKAYA Silifke Cumhuriyet Savcılığına,
47. Adana Hakim Adayı (219409) Hamiyet AKKOÇ Salihli Hakimliğine,
48. Konya C.Savcı Adayı (219410) Şeyma AKKOYUNLU Karabük Cumhuriyet Savcılığına,
49. Kırıkkale Hakim Adayı (219411) Merve AKKUŞ Bolvadin Hakimliğine,
50. Ankara Batı Hakim Adayı (219412) Merve AKPINAR Bozdoğan (Nazilli) Hakimliğine,
51. Ankara Hakim Adayı (219413) Sümeyye AKSOY Pamukova (Sakarya) Hakimliğine,
52. Ankara C.Savcı Adayı (219415) ilker AKSOY Gülşehir (Nevşehir) Cumhuriyet Savcılığına,
53. Afyonkarahisar Hakim Adayı (219416) Ceyda AKSU DURAN Muş Hakimliği ne,
54. Sivas Hakim Adayı (219418) Büşra DOĞAN AKSU Kilis Hakimliğine,
55. Ankara Batı Hakim Adayı (219419) Nurbanu AKŞİT Soma (Akhisar) Hakimliğine,
56. Şanlıurfa Hakim Adayı (219420) İzzet AKTAŞ Akşehir Hakimliğine,
57. Bakırköy Hakim Adayı (219421) Funda AKTAŞ Çankırı Hakimliğine,
58. Ankara Hakim Adayı (219422) Berivan Sıla AKÜLKE Gölhisar (Burdur) Hakimliğine,
59. Ankara Hakim Adayı (219423) Ayşe Sema AKYOL Muş Hakimliğine,
60. Samsun Hakim Adayı (219424) Murat AKYOL Hendek (Sakarya) Hakimliğine,
61. Ankara Hakim Adayı (219425) Ege Tuvana AK YÜREK Ağrı Hakimliğine,
62. Konya Hakim Adayı (219426) Fatma AKYÜZ SELÇUK Gemerek (Sivas) Hakimliğine,
63. Ankara C.Savcı Adayı (219427) Burak Anıl AKYÜZ Manyas (Bandırma) Cumhuriyet Savcılığına,
64. Giresun C.Savcı Adayı (219428) Koksal ALACA Kovancılar (Elazığ) Cumhuriyet Savcılığına,
65. Kahramanmaraş Hakim Adayı (219429) Şeyma ALAGÖZ Kaynarca (Sakarya) Hakimliğine,
66. İstanbul C.Savcı Adayı (219430) Umut Can ALBAKAR Gölhisar (Burdur) Cumhuriyet Savcılığına,
67. Erzurum Hakim Adayı (219431) Ayşegül TÜRKALP Kırklareli Hakimliğine,
68. İstanbul C.Savcı Adayı (219432) Abdullah ALEMDAR Körfez (Kocaeli) Cumhuriyet Savcılığına,
69. Ankara Batı Hakim Adayı (219433) Gamze BAHADIR Yenişehir (İnegöl) Hakimliğine,
70. Ankara Hakim Adayı (219434) Mehmet ALICI Gölhisar (Burdur) Hakimliğine,
71. Ankara C.Savcı Adayı (219435) Büşra ALIÇ İğdır Cumhuriyet Savcılığına,
72. Bafra C.Savcı Adayı (219436) Osman ALKAN Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığına,
73. Sakarya C.Savcı Adayı (219437) Sefa ALKIŞ Safranbolu (Karabük) Cumhuriyet Savcılığına,
74. Kayseri Hakim Adayı (219438) Rabia ALMALI Seydişehir Hakimliğine,
75. Ankara Batı Hakim Adayı (219439) Cihangir ALMALI Ereğli(Konya) Hakimliğine,
76. Bitlis Hakim Adayı (219440) Necip ALPARMAK Susurluk (Balıkesir) Hakimliğine,
77. Bakırköy Hakim Adayı (219441) Cihan ALPASLAN Silifke Hakimliğine,
78. istanbul Hakim Adayı (219442) Hilal ALPAY Boğazlıyan Hakimliğine,
79. Kocaeli Hakim Adayı (219443) Bilal ALPTEKİN Çardak (Denizli) Hakimliğine,
80. Gaziantep C.Savcı Adayı (219444) BüşraNur ALTAN Nizip Cumhuriyet Savcılığına,
81. Bartın C.Savcı Adayı (219445) Dinçer ALTAŞ Buldan (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına,
82. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (219446) Merve ALTAY Dinar Hakimliğine,
83. Eskişehir C.Savcı Adayı (219447) Gülizar ALTIN Biga (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına,
84. Balıkesir C.Savcı Adayı (219448) Altmay ALTIN Karaman Cumhuriyet Savcılığına,
85. Ankara Batı C.Savcı Adayı (219449) Yusuf Can ALTINSOY Seydişehir Cumhuriyet Savcılığına,
86. Konya Hakim Adayı (219450) Burak ALTINTAŞ Marmaraereğlisi (Silivri) Hakimliğine,
87. Bakırköy C.Savcı Adayı (219451) Kerem ALTINTOP Burdur Cumhuriyet Savcılığına,
88. Kırıkkale C.Savcı Adayı (219452) Enda ALTUN Ağrı Cumhuriyet Savcılığına,
89. Ankara Hakim Adayı (219453) Leyla ALTUN Yenice (Karabük) Hakimliğine,
90. Bartın C.Savcı Adayı (219454) Kudret ALTUNBAŞ Reyhanlı (Kırıkhan) Cumhuriyet Savcılığına,
91. Nevşehir Hakim Adayı (219455) Merve ALTUNOK Soma (Akhisar) Hakimliğine,
92. Van Hakim Adayı (219456) Selim ALTUNTAŞ Zile Hakimliğine,
93. Nevşehir Hakim Adayı (219457) Osman ALTUNTOP Gazipaşa (Alanya) Hakimliğine,
94. Aksaray Hakim Adayı (219458) Tuğba AMAÇ Terme (Çarşamba) Hakimliğine,
95. Bingöl Hakim Adayı (219459) Rukiye ANUK Osmancık (Çorum) Hakimliğine,
96. Bingöl Hakim Adayı (219460) Mehmet APUHAN Uzunköprü (Edime) Hakimliğine,
97. Ankara Batı C.Savcı Adayı (219461) İsmail ARABACI Azdavay (Kastamonu) Cumhuriyet Savcılığına,
98. Ankara Hakim Adayı (219462) Nurefşan ARFAT Sorgun (Yozgat) Hakimliğine,
99. Ankara C.Savcı Adayı (219463) Sema ARHAN Erzincan Cumhuriyet Savcılığına,
100. Konya C.Savcı Adayı (219464) Mehmet Mübah ARI Zile Cumhuriyet Savcılığına,
101. İstanbul Hakim Adayı (219465) Yunus Emre ARI Muş Hakimliğine,
102. Ankara C.Savcı Adayı (219466) Hamza ARI Suruç (Şanlıurfa) Cumhuriyet Savcılığına,
103 .Ankara Hakim Adayı (219467) Ayşe YÜKSEL ARIBAŞ Hopa (Artvin) Hakimliğine,
104.İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (219468) Hakan Tunahan ARIK Göksün (Elbistan) Cumhuriyet Savcılığına,
105 .Ankara C.Savcı Adayı (219469) Emre ARIK Safranbolu (Karabük) Cumhuriyet Savcılığına,
lOö.Ankara C.Savcı Adayı (219470) Hamide ARIK SEZGİN Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına,
107. Ankara Batı C.Savcı Adayı (219471) Davut ARSLAN Elbistan Cumhuriyet Savcılığına,
108. B0İU C.Savcı Adayı (219472) Cihat ARSLAN Pazar (Rize) Cumhuriyet Savcılığına,
109. Çorum C.Savcı Adayı (219473) Dilek ARSLAN Orhangazi (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,
I lO.İstanbul C.Savcı Adayı (219475) Tugay ARSLAN Ortaköy (Aksaray) Cumhuriyet Savcılığına,
II l.izmİr Hakim Adayı (219477) Nafiye BÜLBÜL Alaşehir Hakimliği ne,
112. İzmir Hakim Adayı (219478) Aslıhan ARSLAN Zile Hakimliğine,
113. Ankara C.Savcı Adayı (219479) Soner ASIL Mut (Silifke) Cumhuriyet Savcılığına,
114. Bakırköy Hakim Adayı (219481) Gülsüm ASLAN Terme (Çarşamba) Hakimliğine,
115. Aydın Hakim Adayı (219482) Esra ASLAN Araklı (Trabzon) Hakimliğine,
llö.Samsun Hakim Adayı (219483) Gülpembe ASLAN BOZLAK Çivril (Denizli) Hakimliğine,
117.Sakarya Hakim Adayı (219484) Ceren ASLAN Aliağa (Karşıyaka) Hakimliğine,
118. Alanya Hakim Adayı (219485) Selma ASLANCAN Akçadağ (Malatya) Hakimliğine,
119. Bakırköy C.Savcı Adayı (219486) Oğuzhan AŞAN Akçakale (Şanlıurfa) Cumhuriyet Savcılığına,
120. Adana C.Savcı Adayı (219487) Canan AŞAN Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına,
121. Ankara Batı C.Savcı Adayı (219488) İbrahim ATA Muş Cumhuriyet Savcılığına,
122. Kocaeli Hakim Adayı (219490) Cansu ATALA Kağızman (Kars) Hakimliğine,
123. Kahramanmaraş C.Savcı Adayı (219492) Şehzade Mustafa Sevban ATALAY Çerkezköy (Çorlu) Cumhuriyet Savcılığına,
124. Diyarbakır Hakim Adayı (219494) Gülala ATAŞ Tire (Ödemiş) Hakimliğine,
125. Konya Hakim Adayı (219495) Bilge Çağrı ATEŞ Akçaabat (Trabzon) Hakimliğine,
126. Konya Hakim Adayı (219496) Elçin Nazmiye ATEŞ Terme (Çarşamba) Hakimliğine,
127. Eskişehir Hakim Adayı (219497) Hilal ATİK Şarkikaraağaç (Yalvaç) Hakimliğine,
128. Ankara Batı C.Savcı Adayı (219498) Lütfullah ATİLLA Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığına,
129. Ankara Hakim Adayı (219500) Tuğba KEPENEK Orhangazi (Bursa) Hakimliğine,
130. Kayseri Hakim Adayı (219501) Kamile ATLI Ceyhan Hakimliğine,
131 .Ankara Batı C.Savcı Adayı (219502) Ramazan AVAN Bozüyük (Bilecik) Cumhuriyet Savcılığına,
132. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (219503) Sema AVARISLİ İslahiye Hakimliğine,
133. Karabük C.Savcı Adayı (219504) Ali Osman AVCI Çameli (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına, 134.0smaniye C.Savcı Adayı (219505) Mustafa AVCI Geyve (Sakarya) Cumhuriyet Savcılığına,
135.Erzurum C.Savcı Adayı (219506) Numan Haktan AVCİ Aliağa (Karşıyaka) Cumhuriyet Savcılığına,
136. Ankara Hakim Adayı (219507) Halenur YILDIZ Elbistan Hakimliği ne,
137. Yozgat C.Savcı Adayı (219509) Mustafa AY Tufanbeyli (Kozan) Cumhuriyet Savcılığına,
138. Ankara Hakim Adayı (219510) Canan AY Beyşehir (Seydişehir) Hakimliğine,
139. Kütahya Hakim Adayı (219511) Ayşenur ÖZCAN Ergani (Diyarbakır) Hakimliğine,
140. istanbul C.Savcı Adayı (219512) Fatih AYANOĞLU Uzunköprü (Edime) Cumhuriyet Savcılığına, Ml.Ankara C.Savcı Adayı (219514) Baki AYBAK Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına,
142. İzmir Hakim Adayı (219516) Dilayda AYDEMİR Lüleburgaz (Kırklareli) Hakimliğine,
143. Van C.Savcı Adayı (219517) Şeref AYDEMİR Pazar (Rize) Cumhuriyet Savcılığına,
144. Ankara C.Savcı Adayı (219518) Gökay AYDEMİR Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcılığına,
145. Düzce Hakim Adayı (219519) Ayşenur İrem AYDEMİR Tokat Hakimliğine,
146. Manisa Hakim Adayı (219520) Yusuf AYDEMİR Fatsa (Ünye) Hakimliğine,
147.01tu Hakim Adayı (219521) Zeynep AYDIN Çankırı Hakimliğine,
148. Antalya C.Savcı Adayı (219522) Saadet AYDIN Çamardı (Niğde) Cumhuriyet Savcılığına,
149. Ankara Hakim Adayı (219523) Alper AYDIN İncesu (Kayseri) Hakimliğine,
150. Tokat Hakim Adayı (219525) Ahmet AYDIN İslahiye Hakimliğine,
151 .İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (219526) Emre AYDIN Alaçam (Bafra) Cumhuriyet Savcılığına,
152. Bakırköy Hakim Adayı (219527) Metehan AYDIN Refahiye (Erzincan) Hakimliğine,
153. Ankara Hakim Adayı (219528) BeyzaNur AYDIN Amasra (Bartın) Hakimliğine,
154. Kars Hakim Adayı (219529) Simge AYDIN Saruhanlı (Manisa) Hakimliğine,
155. Ankara Hakim Adayı (219530) Mehmet AYDİL Dinar Hakimliğine,
156. Bandırma Hakim Adayı (219531) Sena AYDOGAN Lüleburgaz (Kırklareli) Hakimliğine,
157. Malatya Hakim Adayı (219532) Can AYDOGAN Hakkari Hakimliği ne,
158. Ankara Batı Hakim Adayı (219534) Amine Kübra AYDOĞDU Karaman Hakimliğine,
159. Bakırköy C.Savcı Adayı (219535) Derya AYDOGMUŞ Bala (Ankara) Cumhuriyet Savcılığına,
1 öO.İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (219536) Emre AYDOĞUŞ Devrek (Zonguldak) Cumhuriyet
Savcılığına,
161 .Denizli Hakim Adayı (219537) Sıdıka Sena AYHAN Reşadiye (Tokat) Hakimliğine,
162. Kocaeli C.Savcı Adayı (219538) Derya AYHAN Bolvadin Cumhuriyet Savcılığına,
163. Konya C.Savcı Adayı (219539) Ayşe Nur YETİŞİR Kilis Cumhuriyet Savcılığı na,
164. Karşıyaka Hakim Adayı (219540) Nagihan AYKAÇ Demre (Elmalı) Hakimliğine,
165. İstanbul C.Savcı Adayı (219541) Fatih Talip AYKAÇ Sütçüler (İsparta) Cumhuriyet Savcılığına,
1 öö.İstanbul Anadolu Hakim Adayı (219542) Özden AYKOÇ Kadınhanı (Konya) Hakimliğine,
167. Erzurum C.Savcı Adayı (219544) Mustafa AYKUT Acıpayam (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına,
168. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (219545) Nail AYNAN Çerkezköy (Çorlu) Hakimliği ne,
169. Konya Hakim Adayı (219547) Mehmet AYTEKİN Çaycuma (Zonguldak) Hakimliğine, 170.Osmaniye C.Savcı Adayı (219549) Halil AYVALI İnebolu Cumhuriyet Savcılığına,
171 .Tokat Hakim Adayı (219550) Sultan AZMAN Eğirdir (İsparta) Hakimliğine,
172. Karaman C.Savcı Adayı (219552) Kemal BACAKSIZ Reyhanlı (Kırıkhan) Cumhuriyet Savcılığına,
173. Hatay C.Savcı Adayı (219553) Beyza BAĞCIER GÜLTEKİN Nazilli Cumhuriyet Savcılığına,
174. Kocaeli C.Savcı Adayı (219554) Abdulkadir BAKIR Sulakyurt (Kırıkkale) Cumhuriyet Savcılığına,
175. İstanbul Hakim Adayı (219555) Beyza BAKIR KIYAK Ardahan Hakimliğine,
176. Ankara C.Savcı Adayı (219556) Mehmet Halit BAKIR Bergama Cumhuriyet Savcılığına,
177. İstanbul Hakim Adayı (219557) Ayşe BAKIRCI ONDU Karabük Hakimliğine,
178. Muğla C.Savcı Adayı (219558) Suna BAL Amasya Cumhuriyet Savcılığına,
179. Ankara Batı C.Savcı Adayı (219559) Oğuzhan BAL Marmaris (Muğla) Cumhuriyet Savcılığına,
180. İstanbul C.Savcı Adayı (219560) İbrahim BALABAN Demirköy (Kırklareli) Cumhuriyet Savcılığına,
181 .Kars C.Savcı Adayı (219561) Doğan BALABAN Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığına,
182. Ankara C.Savcı Adayı (219562) Serhat BALCI Uzunköprü (Edime) Cumhuriyet Savcılığına,
183. Antalya Hakim Adayı (219563) Onur BALCI Akdağmadeni (Yozgat) Hakimliğine,
184.0smaniye C.Savcı Adayı (219565) Merve BALCILAR YAPRAKCI Nazilli Cumhuriyet Savcılığına,
185. Ankara C.Savcı Adayı (219566) Nusret BALER Ardahan Cumhuriyet Savcılığına,
186. İzmir Hakim Adayı (219567) Azercan BALO Sandıklı (Afyonkarahisar) Hakimliğine,
187. Konya Hakim Adayı (219568) Halil BALOĞLU Kırıkhan Hakimliği ne,
188. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (219569) Ayşegül BAŞER Sungurlu Hakimliğine,
189.Silifke Hakim Adayı (219570) Esin BASKIN Yozgat Hakimliğine,
190. Ankara Hakim Adayı (219571) Süleyman BAŞ Sarayönü (Konya) Hakimliğine,
191. Ceyhan Hakim Adayı (219572) Sinem KÜÇÜK Muş Hakimliğine,
192. Ankara Batı Hakim Adayı (219573) Elif Kübra KILIÇ Elbistan Hakimliğine,
193. Çorum C.Savcı Adayı (219574) Osman Han BAŞBUĞ İnebolu Cumhuriyet Savcılığına,
194. Ankara Hakim Adayı (219575) Muhammed Gürsel BAŞEĞMEZ Yüksekova Hakimliğine,
195. Kayseri C.Savcı Adayı (219576) Emine Gül BATĞI Babaeski (Kırklareli) Cumhuriyet Savcılığına,
196. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (219577) Ecenur BAVAŞ Bergama Hakimliğine,
197. İstanbul C.Savcı Adayı (219578) Cemal BAYAROĞULLARI Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına,
198. Bakırköy C.Savcı Adayı (219579) Aykut BAYAZIT Siverek Cumhuriyet Savcılığına,
199. Malatya C.Savcı Adayı (219580) Emre BAYDEDE Marmaris (Muğla) Cumhuriyet Savcılığına,
200. Bakırköy C.Savcı Adayı (219581) Ahmet Tarık BAYER Zile Cumhuriyet Savcılığına,
201. Ankara Hakim Adayı (219582) Şeyma BAYRAK Didim (Söke) Hakimliğine,
202. Konya C.Savcı Adayı (219583) Cihan BAYRAKÇI Develi (Kayseri) Cumhuriyet Savcılığına,
203. Bursa Hakim Adayı (219584) Hacer BAYRAKTAR Silivri Hakimliğine,
204. Kırşehir Hakim Adayı (219585) Bengi BAYRAMGÜRLER Midyat Hakimliğine,
205. Ankara Batı Hakim Adayı (219586) Tahir BAYTAR Nevşehir Hakimliğine,
206. Kayseri Hakim Adayı (219587) Emre BEDİR Niğde Hakimliğine,
207. Burdur Hakim Adayı (219588) Zehra BEDUR Emirdağ (Bolvadin) Hakimliğine,
208. Aksaray C.Savcı Adayı (219589) Tülay BEKMEZCİ Alaşehir Cumhuriyet Savcılığına,
209. Ereğli (Konya) C.Savcı Adayı (219590) Emre BEKMEZCİ Şımak Cumhuriyet Savcılığına,
210. Denizli Hakim Adayı (219591) Ramazan BEKTAŞ Kulu (Konya) Hakimliğine,
21 l.Akhisar Hakim Adayı (219592) Evrim BENGİSU Ödemiş Hakimliğine,
212. Konya C.Savcı Adayı (219593) Hatice Büşra KORHAN Siirt Cumhuriyet Savcılığı na,
213. İzmir C.Savcı Adayı (219594) Selin BERBER KaraisalI (Adana) Cumhuriyet Savcılığına,
214. Niğde C.Savcı Adayı (219595) Ayhan BERBER Serik (Manavgat) Cumhuriyet Savcılığına,
215. İstanbul C.Savcı Adayı (219596) Serdar BERBERKAYAR İnegöl Cumhuriyet Savcılığına,
216. Bakırköy C.Savcı Adayı (219597) Gürkan BEŞLİ İnebolu Cumhuriyet Savcılığına,
217. Bursa Hakim Adayı (219598) Tuğçe Keziban BEŞPARMAK Küre (İnebolu) Hakimliğine,
218. Ankara Hakim Adayı (219599) Tuğba YENEL Hendek (Sakarya) Hakimliğine,
219. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (219601) Burhan BIÇKI Aybastı (Ünye) Cumhuriyet Savcılığına,
220. Ankara C.Savcı Adayı (219602) Kutlug Kaan BİLGE Giresun Cumhuriyet Savcılığı na,
221. Bolu Hakim Adayı (219603) Tuğba BİLGE Çay (Bolvadin) Hakimliğine,
222. Malatya C.Savcı Adayı (219604) Mustafa Bilgehan BİLGEÇ Ezine (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına,
223. Konya Hakim Adayı (219606) Betül Gamze BİLGİN Yüksekova Hakimliğine,
224. Denizli Hakim Adayı (219607) Gizem BİLGİN Kastamonu Hakimliğine,
225. Bakırköy Hakim Adayı (219608) Usame BİLGİN Çumra (Konya) Hakimliğine,
226.0rdu Hakim Adayı (219609) Mine Bahar BİLGİN Şereflikoçhisar (Aksaray) Hakimliğine,
227. Bartın Hakim Adayı (219611) İpek Gökçen BİNGÖL Doğubayazıt Hakimliğine,
228. Elazığ Hakim Adayı (219612) Enes BİNİCİ Çerkezköy (Çorlu) Hakimliğine,
229. Ankara Hakim Adayı (219614) Ebru Şerife BİRGÜLLÜ Hekimhan (Malatya) Hakimliğine,
230. Fethiye C.Savcı Adayı (219615) Safa BİROL Kalecik (Ankara) Cumhuriyet Savcılığına,
231. Ankara Batı C.Savcı Adayı (219617) Emre BODUR Erdemli (Mersin) Cumhuriyet Savcılığına,
232. Ankara Batı C.Savcı Adayı (219618) Hüseyin Burak BODUR Dinar Cumhuriyet Savcılığına,
233.Samsun C.Savcı Adayı (219619) Burak BOLAT Körfez (Kocaeli) Cumhuriyet Savcılığına,
234. Ereğli (Konya) C.Savcı Adayı (219620) Merve BOSTANCI Kozaklı (Nevşehir) Cumhuriyet Savcılığına,
235. Bursa Hakim Adayı (219621) Hatice Sümeyra BOYACI Bafra Hakimliğine,
236. Konya C.Savcı Adayı (219622) Sultan Beyza BOYALI Doğanşehir (Malatya) Cumhuriyet Savcılığına,
237. Ankara C.Savcı Adayı (219623) Gamze BOYRAZ Geyve (Sakarya) Cumhuriyet Savcılığına,
238. Ankara C.Savcı Adayı (219630) Nuh BOYRAZ Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına,
239. Van C.Savcı Adayı (219631) Sibel BOZAK Ulus (Bartın) Cumhuriyet Savcılığına,
240. Ankara Hakim Adayı (219632) Can Berk BOZKAYA İğdır Hakimliği ne,
241.Sivas C.Savcı Adayı (219633) Baki BOZKAYA Söğüt (Bilecik) Cumhuriyet Savcılığına,
242. Ankara Hakim Adayı (219634) Gamze BOZKURT Ortaca (Fethiye) Hakimliğine,
243. Bakırköy C.Savcı Adayı (219635) Seyit Muhammed BOZKURT Kars Cumhuriyet Savcılığına,
244. Bursa C.Savcı Adayı (219636) Muhammed BOZKURT İnegöl Cumhuriyet Savcılığına,
245. Ankara Batı C.Savcı Adayı (219638) Taha BOZKURT Elbistan Cumhuriyet Savcılığına,
246. Adana C.Savcı Adayı (219639) Buket BOZKURT TEK Hakkari Cumhuriyet Savcılığı na,
247. Ankara Hakim Adayı (219640) Dilara BOZKURTOĞLU Bandırma Hakimliğine,
248. İzmir Hakim Adayı (219641) Ezgican EFE İnebolu Hakimliğine,
249. Ankara Hakim Adayı (219643) Tuğba BULUT Marmaris (Muğla) Hakimliğine,
250. İstanbul C.Savcı Adayı (219644) Mücahid Enes BULUTOGLU Dörtyol (İskenderun) Cumhuriyet Savcılığına,
251. Yozgat Hakim Adayı (219646) Alev BURSALI POLAT Kars Hakimliğine,
252. Ankara Hakim Adayı (219647) Edanur BÜKCÜOGLU Zile Hakimliğine,
253. İzmir Hakim Adayı (219648) Ali Can BÜLBÜL Alaşehir Hakimliği ne,
254. Konya Hakim Adayı (219649) Rabia YAZICI Tarsus Hakimliğine,
255. Erzurum C.Savcı Adayı (219650) Onur CAMCI Reyhanlı (Kırıkhan) Cumhuriyet Savcılığına,
256. İstanbul Hakim Adayı (219651) Sedat CAN Kastamonu Hakimliğine,
257. Çorum Hakim Adayı (219653) Muhammed CANBOLAT Yozgat Hakimliğine,
258. Tokat C.Savcı Adayı (219654) Altuğ CANDEMİR Bolvadin Cumhuriyet Savcılığına,
259. Ankara Batı Hakim Adayı (219655) Semih CANER Nazilli Hakimliğine,
260. Ankara Hakim Adayı (219656) Engin Nuri CANITEZ Eskil (Aksaray) Hakimliğine,
261 .İstanbul Hakim Adayı (219657) Ayşe Feyza SARI Kırklareli Hakimliğine,
262. Denizli C.Savcı Adayı (219658) Ali CANKARA Patnos Cumhuriyet Savcılığına,
263. Konya C.Savcı Adayı (219659) Sevda YILDIZ Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına,
264. Boyabat C.Savcı Adayı (219660) Kübra CANLI Silopi (Cizre) Cumhuriyet Savcılığına,
265. Zonguldak Hakim Adayı (219661) Seda CANSEVER LAP Yüksekova Hakimliği ne,
266. Gaziantep C.Savcı Adayı (219662) İrem CANTÜRK Bulanık (Patnos) Cumhuriyet Savcılığına,
267. Ankara Hakim Adayı (219663) Salih CENGİZ Beylikova (Eskişehir) Hakimliğine,
268.1sparta Hakim Adayı (219664) Hüseyin CENGİZ Alaçam (Bafra) Hakimliğine,
269.Sivas C.Savcı Adayı (219665) Elif Gamze CERAN Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına,
270. Malatya Hakim Adayı (219666) Neslihan CERİT ÇAMURCU Cizre Hakimliğine,
271. Kırşehir Hakim Adayı (219668) Büşra CEYLAN Borçka (Artvin) Hakimliğine,
272.Siirt Hakim Adayı (219671) Muhammed CEYLAN Savaştepe (Balıkesir) Hakimliğine,
273. İskenderun C.Savcı Adayı (219672) Leyla CEYLAN Selendi (Salihli) Cumhuriyet Savcılığına,
274. İstanbul C.Savcı Adayı (219673) Mücahit ÇINAR Foça (Karşıyaka) Cumhuriyet Savcılığına,
275. Ankara Hakim Adayı (219675) Zeynep ÇIVGIN Muratlı (Tekirdağ) Hakimliğine,
276. Ankara C.Savcı Adayı (219676) Yunus Emre CİĞER Nusaybin (Mardin) Cumhuriyet Savcılığına,
277. Bursa Hakim Adayı (219677) Burcu CİHAN Turgutlu Hakimliğine,
278. Bakırköy Hakim Adayı (219678) Seda CİHANGİROGLU Yozgat Hakimliğine,
279. Bafra C.Savcı Adayı (219679) Burcu CİN Keşan (Edime) Cumhuriyet Savcılığına,
280. Ankara Hakim Adayı (219680) Feride Feyza COŞ Espiye (Giresun) Hakimliğine,
281. Adana Hakim Adayı (219681) İpek COŞAN Burdur Hakimliğine,
282. İstanbul Hakim Adayı (219682) Zeynep Nur COŞKUN Akçaabat (Trabzon) Hakimliğine,
283.Silifke C.Savcı Adayı (219683) Uğur COŞKUN Bahçesaray (Van) Cumhuriyet Savcılığına,
284. Malatya C.Savcı Adayı (219684) Mehmet Bekir COŞKUN Gürgentepe (Ordu) Cumhuriyet Savcılığına,
285. İstanbul Hakim Adayı (219685) Zeynep CÜNÜK Silopi (Cizre) Hakimliğine,
286. Ankara C.Savcı Adayı (219686) Hamza ÇABUK Gölcük (Kocaeli) Cumhuriyet Savcılığına,
287. İstanbul Hakim Adayı (219688) Buğra ÇAĞLAR Enez (Edime) Hakimliğine,
288. Ceyhan Hakim Adayı (219689) Ceyda Selin ÇAĞLAR Kahta (Adıyaman) Hakimliğine,
289. İstanbul C.Savcı Adayı (219690) Anıl ÇAĞLAYAN Şarköy (Tekirdağ) Cumhuriyet Savcılığına,
290. Erzurum Hakim Adayı (219691) Büşra ÇAĞLAYAN Çal (Denizli) Hakimliğine,
291. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (219692) Sema Nur ÇAKAL Tire (Ödemiş) Cumhuriyet Savcılığına,
292. Bursa Hakim Adayı (219693) Didem KARADENİZ Akçakoca (Düzce) Hakimliğine,
293 .Kocaeli C.Savcı Adayı (219694) Anıl ÇAKAN Orhaneli (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,
294. İstanbul Hakim Adayı (219695) Çisem Bilge ÇAKICI Çayeli (Rize) Hakimliğine,
295. Ankara Hakim Adayı (219696) Özlem ÇAKIR Uzunköprü (Edime) Hakimliğine,
296.1sparta Hakim Adayı (219697) Hüseyin ÇAKIR Çerkezköy (Çorlu) Hakimliğine,
297. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (219698) Abdurrahman ÇAKIR Yalvaç Cumhuriyet Savcılığına,
298. İstanbul Hakim Adayı (219699) Merve ÇAKIR Yatağan (Muğla) Hakimliğine,
299. Şanlıurfa Hakim Adayı (219700) Tuğçe Malhun ÇAKIR ÇANTA Bor (Niğde) Hakimliğine,
300. Ankara Hakim Adayı (219701) Alperen Sefa ÇAKIRBAY İznik (İnegöl) Hakimliğine,
301 .İstanbul C.Savcı Adayı (219702) Emre ÇAKIROĞLU Yozgat Cumhuriyet Savcılığına,
3O2.Sivas Hakim Adayı (219704) Mehmet ÇAKMAK Elbistan Hakimliğine,
303. Konya Hakim Adayı (219705) Tenzile Esin ÇALIŞ Ünye Hakimliğine,
304. Bursa C.Savcı Adayı (219706) İbrahim ÇALIŞIR Akçakale (Şanlıurfa) Cumhuriyet Savcılığına,
305. Ankara Batı C.Savcı Adayı (219707) Simge ÇALIŞKAN Cizre Cumhuriyet Savcılığına,
306. Adana Hakim Adayı (219708) Nilgün YILMAZ Kandıra (Kocaeli) Hakimliğine,
307. Bursa Hakim Adayı (219709) Büşra ÇALIŞKANOĞLU Ödemiş Hakimliğine,
308. Konya Hakim Adayı (219710) Sümeyra ÇAM Kozan Hakimliğine,
309. Bursa C.Savcı Adayı (219711) Tuğba ÇAM Sarıkaya (Boğazlıyan) Cumhuriyet Savcılığına,
310. Ankara C.Savcı Adayı (219712) Mehmet ÇAMLI Lüleburgaz (Kırklareli) Cumhuriyet Savcılığına, 311 .Bursa Hakim Adayı (219713) Muhammed Ali ÇAMLI Gürün (Sivas) Hakimliğine,
312.Ankara Hakim Adayı (219714) Eylül ÇAMLIBEL Finike (Elmalı) Hakimliğine,
313.Ankara Hakim Adayı (219715) Serena ÇANGIR BOZKAYA İğdır Hakimliği ne,
3 M.Bakırköy C.Savcı Adayı (219716) irfan Deniz ÇAPKIN Karamürsel (Kocaeli) Cumhuriyet Savcılığına,
315.Sakarya C.Savcı Adayı (219717) Özge ÇATAL Şarkışla (Sivas) Cumhuriyet Savcılığına,
316. Adıyaman Hakim Adayı (219718) Ali ÇATAN Anamur (Silifke) Hakimliğine,
317. Antalya C.Savcı Adayı (219719) Tugay ÇATLI Gülnar (Silifke) Cumhuriyet Savcılığına,
318. Konya Hakim Adayı (219720) Tuğba ULUG Doğubayazıt Hakimliğine,
319. Ankara Batı C.Savcı Adayı (219721) Muhammet Refik ÇAVUŞ Gölpazarı (Bilecik) Cumhuriyet Savcılığına,
320. Manisa C.Savcı Adayı (219722) Ozan ÇAYIR Karlıova (Bingöl) Cumhuriyet Savcılığına,
321. Kırıkkale C.Savcı Adayı (219723) Uğur ÇAYKARA Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına,
322. İstanbul C.Savcı Adayı (219724) Serhat ÇAYLAK Bartın Cumhuriyet Savcılığına,
323. İstanbul C.Savcı Adayı (219725) Saadet ÇEBİ Reyhanlı (Kırıkhan) Cumhuriyet Savcılığına,
324. İstanbul Hakim Adayı (219726) Melike ÇELEBİ Kaman (Kırşehir) Hakimliğine,
325. Ankara C.Savcı Adayı (219727) Hamdi Samet ÇELİK Şenkaya (Oltu) Cumhuriyet Savcılığına,
326. Adana C.Savcı Adayı (219728) Mustafa ÇELİK Sorgun (Yozgat) Cumhuriyet Savcılığına,
327. Elazığ Hakim Adayı (219729) Yahya ÇELİK Tavşanlı Hakimliğine,
328. Kocaeli C.Savcı Adayı (219731) Furkan ÇELİK İnebolu Cumhuriyet Savcılığına,
329. Ankara Hakim Adayı (219732) Emine Merve ÇELİK Bucak (Burdur) Hakimliğine,
330. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (219733) Emre ÇELİK Ergani (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,
331. Ankara C.Savcı Adayı (219734) Şirvan ÇELİK Şımak Cumhuriyet Savcılığına,
332. Elazığ Hakim Adayı (219735) Ebru ÇELİK Midyat Hakimliğine,
333. Bakırköy C.Savcı Adayı (219736) Esra Nur ÇELİK Bafra Cumhuriyet Savcılığına,
334. Ankara Batı Hakim Adayı (219737) İbrahim Enes ÇELİK Orhangazi (Bursa) Hakimliğine,
335. Konya C.Savcı Adayı (219738) Sümeyye ÇELİK Bolvadin Cumhuriyet Savcılığına,
336. Aydın Hakim Adayı (219739) Gamze ÇELİK Kaş (Elmalı) Hakimliğine,
337. Midyat C.Savcı Adayı (219740) İlhami ÇELİK Hacıbektaş (Nevşehir) Cumhuriyet Savcılığına,
338. İzmir Hakim Adayı (219742) Nida ÖZÜBEK Bingöl Hakimliğine,
339. Eskişehir C.Savcı Adayı (219743) Ali ÇELİKEL Foça (Karşıyaka) Cumhuriyet Savcılığına,
340. Ankara Hakim Adayı (219744) Sebahat Kübra ÇELİKKAYA Çay (Bolvadin) Hakimliğine,
341. Elazığ C.Savcı Adayı (219745) Ali ÇELİKOGLU Ürgüp (Nevşehir) Cumhuriyet Savcılığına,
342. Bakırköy Hakim Adayı (219746) Seyit Bilal ÇETİN Eskipazar (Karabük) Hakimliğine,
343. Erzurum C.Savcı Adayı (219747) Zühal ÇETİN Hopa (Artvin) Cumhuriyet Savcılığına,
344. Tavşanlı C.Savcı Adayı (219749) Tunahan ÇETİN Akçaabat (Trabzon) Cumhuriyet Savcılığına,
345. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (219750) Serkan ÇETİN Ergani (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,
346. Diyarbakır Hakim Adayı (219751) Nurullah ÇETİN Zile Hakimliğine,
347. Ankara C.Savcı Adayı (219752) Fatma Nagihan ÇETİN Şarkışla (Sivas) Cumhuriyet Savcılığına, 348.Ordu C.Savcı Adayı (219753) Betül ÇETİN Sürmene (Trabzon) Cumhuriyet Savcılığına,
349. Ankara Batı C.Savcı Adayı (219754) Muhammed Cihat ÇETKİN Mudurnu (Bolu) Cumhuriyet Savcılığına,
350. Ankara C.Savcı Adayı (219755) Yusuf ÇIKRAK Menemen (Karşıyaka) Cumhuriyet Savcılığına,
351. Ankara C.Savcı Adayı (219756) Haluk ÇINARBAY Karasu (Sakarya) Cumhuriyet Savcılığına,
352. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (219757) Celal Cem ÇİÇEK Tokat Cumhuriyet Savcılığına,
353. Çarşamba Hakim Adayı (219758) Zafer ÇİÇEK Sinop Hakimliğine,
354. Ankara Hakim Adayı (219759) Songül ÇİFCİ Osmaniye Hakimliğine,
355. Ankara Hakim Adayı (219760) Ebru ÇİFCİ Zara (Sivas) Hakimliğine,
356. Konya C.Savcı Adayı (219761) Sena VAR Cizre Cumhuriyet Savcılığı na,
357. Tokat Hakim Adayı (219762) Burak Oğuz ÇİFTÇİ Vakfıkebir (Trabzon) Hakimliğine,
358. Ankara Hakim Adayı (219763) Fatma Nur ÇİFTÇİ Orhangazi (Bursa) Hakimliğine,
359. Ankara Hakim Adayı (219764) Bengisu AKBAŞ Nizip Hakimliğine,
360. Trabzon C.Savcı Adayı (219765) Sema ÇİLİNGİROĞLU Şımak Cumhuriyet Savcılığına,
361. Konya Hakim Adayı (219766) Mümüne Özge ÇİMEN Erciş Hakimliğine,
362. Konya Hakim Adayı (219767) Mustafa ÇİMENDERE Alaca (Sungurlu) Hakimliğine,
363. Uşak C.Savcı Adayı (219768) Ömer ÇİMENOĞLU Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığına,
364. Ankara Batı C.Savcı Adayı (219769) Seda Nur ÇOBANER Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına,
365. Ankara Hakim Adayı (219770) Burak ÇOBANOĞLU Sürmene (Trabzon) Hakimliğine,
366. İzmir Hakim Adayı (219771) Tugay ÇOBAS Ermenek Hakimliğine,
367. İskenderun C.Savcı Adayı (219772) Abdulkadir ÇOLAK Amasya Cumhuriyet Savcılığına,
368. Kahramanmaraş C.Savcı Adayı (219773) Ali ÇORUM Düziçi (Osmaniye) Cumhuriyet Savcılığına,
369. Adana C.Savcı Adayı (219775) Tuğçe ÇÖREKÇİ Çermik (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,
370. Çankırı C.Savcı Adayı (219776) Mehmet ÇUBUK İskilip (Çorum) Cumhuriyet Savcılığına,
371. Ankara C.Savcı Adayı (219777) Burcu ÇULHACI Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına,
372. Ankara Hakim Adayı (219778) Zehra Gamze ÇÜRÜK Biga (Çanakkale) Hakimliğine,
373. Ankara C.Savcı Adayı (219779) Burak DAĞDELEN Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına,
374. Mersin Hakim Adayı (219780) Melike HASTÜRK Osmancık (Çorum) Hakimliğine,
375. Kayseri C.Savcı Adayı (219781) Rabia DALMAZ Doğanşehir (Malatya) Cumhuriyet Savcılığına, 376.Sivas C.Savcı Adayı (219783) Cankut DAŞCI Kilis Cumhuriyet Savcılığına,
377. Ankara C.Savcı Adayı (219784) İskender DAŞDAN Boğazlıyan Cumhuriyet Savcılığına,
378. Balıkesir Halcim Adayı (219785) Mehmet DAYAN Silopi (Cizre) Hakimliğine,
379. Ankara Batı C.Savcı Adayı (219787) Selin DEDE Orhangazi (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,
380. Gaziantep C.Savcı Adayı (219788) Faruk DEDEOGLU Tokat Cumhuriyet Savcılığına,
3 81.İstanbul Hakim Adayı (219789) Merve DEGERMENCİ Ortaköy (Aksaray) Hakimliğine,
382. Ankara Hakim Adayı (219791) Betül DEMİR Dinar Hakimliğine,
383. Adana Hakim Adayı (219792) Ahmet DEMİR Pazarcık (Kahramanmaraş) Hakimliğine,
384. Ankara Batı Hakim Adayı (219793) Gökhan DEMİR Silivri Hakimliğine,
385. Elazığ C.Savcı Adayı (219794) Yasin DEMİR Karabük Cumhuriyet Savcılığına,
386. Niğde Hakim Adayı (219795) Gamze DEMİR LEBLEBİCİ Osmaniye Hakimliğine,
387. Kayseri Hakim Adayı (219796) Hüseyin DEMİR İscehisar (Afyonkarahisar) Hakimliğine,
388. Trabzon C.Savcı Adayı (219797) Abdullah DEMİR Ceylanpınar (Viranşehir) Cumhuriyet Savcılığına,
389. Konya Hakim Adayı (219799) Hande DEMİRBAĞ BALOĞLU Kırıkhan Hakimliği ne,
390. Diyarbakır C.Savcı Adayı (219800) Mehmet Sait DEMİRBAŞ Darende (Malatya) Cumhuriyet Savcılığına,
391 .İstanbul Hakim Adayı (219801) Hakan DEMİRBAY Suruç (Şanlıurfa) Hakimliğine,
392. Kırşehir Hakim Adayı (219802) Gökhan DEMİRBİLEK Kurşunlu (Çankırı) Hakimliğine,
393. Ankara Hakim Adayı (219804) Sıla Sevgi DEMİRCİ Kurtalan (Siirt) Hakimliğine,
394. Ankara Hakim Adayı (219805) Gizem DEMİRCİ Ereğli (Zonguldak) Hakimliğine,
395. Ankara Hakim Adayı (219806) Ayşenur DEMİRCİOGLU Bergama Hakimliğine,
396. Bakırköy C.Savcı Adayı (219807) Buse DEMİRCİOGLU Silopi (Cizre) Cumhuriyet Savcılığına,
397. Adana Hakim Adayı (219808) Ümmü Sinem DEMİREL Kuşadası (Söke) Hakimliğine,
398. Ankara Hakim Adayı (219809) Seha DEMİREL Karaisalı (Adana) Hakimliğine,
399. İnegöl C.Savcı Adayı (219810) Halil DEMİREL Babaeski (Kırklareli) Cumhuriyet Savcılığına,
400. Hatay C.Savcı Adayı (219811) Emine DEMİRKOL Yozgat Cumhuriyet Savcılığına,
401. Ankara Hakim Adayı (219812) Mukaddes DEMİROK Ürgüp (Nevşehir) Hakimliğine,
402. Ankara Hakim Adayı (219813) Mehmet Fatih DEMİRTAŞ Dinar Hakimliğine,
403. İstanbul C.Savcı Adayı (219814) Ahmet DEMİRTAŞ Karaman Cumhuriyet Savcılığına,
404. Gümüşhane C.Savcı Adayı (219815) Alpay DEMİRTAŞ Bafra Cumhuriyet Savcılığına,
405. Uşak C.Savcı Adayı (219816) Kazım DEMİRTAŞ Finike (Elmalı) Cumhuriyet Savcılığına,
406. Bursa Hakim Adayı (219817) Berkan DEREGÖZÜ Tavşanlı Hakimliğine,
407. Muğla Hakim Adayı (219818) Seher DERELİ Didim (Söke) Hakimliğine,
408. Ankara C.Savcı Adayı (219819) Sinan DERİN islahiye Cumhuriyet Savcılığına,
409. Kocaeli C.Savcı Adayı (219820) Ahmet Tayyip DİKİCİ Ödemiş Cumhuriyet Savcılığına,
410. Eskişehir C.Savcı Adayı (219821) Emine DİLBER Gündoğmuş (Manavgat) Cumhuriyet Savcılığına, 411 .Malatya Hakim Adayı (219823) Haşan DİLER Kastamonu Hakimliğine,
412. Ankara Batı Hakim Adayı (219824) Şeyda DİNÇ Soma (Akhisar) Hakimliğine,
413. Ankara Hakim Adayı (219825) Abdullah Selim DİNÇ Kemaliye (Erzincan) Hakimliğine,
414. Konya C.Savcı Adayı (219826) Baki Furkan DİNÇ Karayazı (Erzurum) Cumhuriyet Savcılığına,
415. Çorlu Hakim Adayı (219827) Erdem DİNÇ Söke Hakimliğine,
416. Kars Hakim Adayı (219828) Betül DİNLER Tirebolu (Giresun) Hakimliğine,
417.0smaniye Hakim Adayı (219829) Hilal Kübra DİNLER GÜL Siirt Hakimliğine,
418. Adana Hakim Adayı (219830) Aslı DİREK KIZILOĞLU Polatlı (Ankara) Hakimliğine,
419. Tarsus C.Savcı Adayı (219831) Merve DOGUT Çifteler (Eskişehir) Cumhuriyet Savcılığına,
420. Malatya Hakim Adayı (219832) Nurseli AYDOĞAN Hakkari Hakimliği ne,
421 .Ankara Batı Hakim Adayı (219833) Ali Fuat DOĞAN Vezirköprü Hakimliğine,
422. Bursa C.Savcı Adayı (219834) Enes Mirza DOĞAN Beypazarı (Ankara Batı) Cumhuriyet Savcılığına,
423. Malatya C.Savcı Adayı (219835) Fatih İsmail DOĞAN Mut (Silifke) Cumhuriyet Savcılığına, 424.Sakarya C.Savcı Adayı (219836) Oğuzhan DOĞAN Sarız (Kayseri) Cumhuriyet Savcılığına,
425. İstanbul C.Savcı Adayı (219837) Abdülcemal DOĞAN Soma (Akhisar) Cumhuriyet Savcılığına,
426. Ankara Hakim Adayı (219838) Elif DOĞRU BAYRAKTAR Şirvan (Siirt) Hakimliğine,
427. Ankara C.Savcı Adayı (219839) Yağız DORA Orhangazi (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,
428. Mersin C.Savcı Adayı (219840) Tuğçe DOYGUN BULUT Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına,
429. Ankara C.Savcı Adayı (219841) Hakan DÖNMEZ Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına,
430. İnegöl Hakim Adayı (219842) Gamze DÖNMEZ Eşme (Uşak) Hakimliğine,
431. Konya Hakim Adayı (219843) İdris DÖNMEZ Devrek (Zonguldak) Hakimliğine,
432. İstanbul Hakim Adayı (219844) İlknur DÖNMEZ Şırnak Hakimliğine,
433. Bakırköy C.Savcı Adayı (219845) Görkem DUMAN Niksar (Tokat) Cumhuriyet Savcılığına,
434. Giresun Hakim Adayı (219846) Sevil DUMAN Pazar (Rize) Hakimliğine,
435. Ankara Hakim Adayı (219847) Miray DUMAN Karacabey (Bursa) Hakimliğine,
436.0smaniye C.Savcı Adayı (219848) Veli DUMAN Taşova (Amasya) Cumhuriyet Savcılığına,
437. Kayseri C.Savcı Adayı (219849) Kübra DUMAN Karaman Cumhuriyet Savcılığına,
438. Antalya C.Savcı Adayı (219850) Şule DUMAN Babaeski (Kırklareli) Cumhuriyet Savcılığına,
439. Ankara Hakim Adayı (219851) Filiz DURAK Çarşamba Hakimliğine,
440. Bursa Hakim Adayı (219853) Sinan DURAL Ereğli (Zonguldak) Hakimliğine,
441. Ankara Hakim Adayı (219854) Halit Buğra DURAN Muş Hakimliği ne,
442. Batman Hakim Adayı (219855) Zeynep DURAN Kuşadası (Söke) Hakimliğine,
443. Gebze C.Savcı Adayı (219856) Kaan DURAN Araklı (Trabzon) Cumhuriyet Savcılığına,
444. Antalya C.Savcı Adayı (219857) Tuğba DURGUN Espiye (Giresun) Cumhuriyet Savcılığına,
445. İskenderun Hakim Adayı (219858) Münevver DURGUN SARCAN Erbaa (Tokat) Hakimliğine,
446. Ankara Batı C.Savcı Adayı (219859) Tuğçe DEMİRKOPARAN Vize (Kırklareli) Cumhuriyet Savcılığına,
447. Rize C.Savcı Adayı (219860) Bilgin Fatih DURMUŞ Dörtyol (İskenderun) Cumhuriyet Savcılığına,
448. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (219861) İrem DURMUŞOGLU Safranbolu (Karabük) Cumhuriyet Savcılığına,
449. İstanbul Hakim Adayı (219862) Yeşim DURSUN Erzin (İskenderun) Hakimliğine,
450. Ankara Batı C.Savcı Adayı (219863) Ömer DURSUN Ünye Cumhuriyet Savcılığına,
451. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (219864) Aynur Damla KAZAN Alaşehir Cumhuriyet Savcılığına,
452. Ankara Batı Hakim Adayı (219866) İrem DURUKAN Vakfıkebir (Trabzon) Hakimliğine,
453. Çorlu C.Savcı Adayı (219867) Aytaç DURUKAN Kozan Cumhuriyet Savcılığına,
454. İstanbul Hakim Adayı (219868) Simge DUVAN Banaz (Uşak) Hakimliğine,
455. Yozgat C.Savcı Adayı (219870) Ali DUYAR Tosya (Kastamonu) Cumhuriyet Savcılığına,
456. İstanbul Hakim Adayı (219871) Yunus Emre DUYAR Yüksekova Hakimliğine,
457. Bingöl C.Savcı Adayı (219872) Çınar KAŞIKÇI Şımak Cumhuriyet Savcılığına,
458.Osmaniye Hakim Adayı (219873) Meryem DÜLDÜL Ferizli (Sakarya) Hakimliğine,
459. Mersin Hakim Adayı (219874) Şüheda DÜNDAR Yerköy (Yozgat) Hakimliğine,
460. Bakırköy Hakim Adayı (219875) Emre DÜZ Pasinler (Erzurum) Hakimliğine,
461. Kırıkkale C.Savcı Adayı (219876) Mustafa DÜZGÜN Sason (Batman) Cumhuriyet Savcılığına,
462. Muğla Hakim Adayı (219877) Durmuş EFE Anamur (Silifke) Hakimliğine,
463. İstanbul Hakim Adayı (219878) Kübra EFLATUN BUDAK Ağrı Hakimliğine,
464. Nevşehir Hakim Adayı (219879) Ayşegül EKER Gümüşhane Hakimliğine,
465. Bakırköy Hakim Adayı (219880) Büşra EKİNCİ Suluova (Amasya) Hakimliğine,
466. Karabük Hakim Adayı (219882) Elif YAMAN Sorgun (Yozgat) Hakimliğine,
467. Bakırköy Hakim Adayı (219883) Ahmet Akif EKŞİ Marmaraereğlisi (Silivri) Hakimliğine,
468. Edime Hakim Adayı (219884) Buse ELİTEZ Alucra (Şebinkarahisar) Hakimliğine,
469.Sivas Hakim Adayı (219885) Sümeyye ELMAS Bayburt Hakimliğine,
470,Hatay Hakim Adayı (219886) Sümeyye EMİN Safranbolu (Karabük) Hakimliğine,
471 .İstanbul Anadolu Hakim Adayı (219887) Asena EMİR Gelibolu (Çanakkale) Hakimliğine, 472.Adıyaman C.Savcı Adayı (219888) Müzeyyen EMRE Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığına,
473.Sakarya Hakim Adayı (219890) Rukiye ER Sarıkaya (Boğazlıyan) Hakimliğine,
474.1sparta Hakim Adayı (219891) Seren ER Elbistan Hakimliğine,
475. İstanbul C.Savcı Adayı (219892) Yasin ERARSLAN Ladik (Vezirköprü) Cumhuriyet Savcılığına,
476. Kayseri C.Savcı Adayı (219893) Hidayet ERASLAN Karacabey (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,
477. Ankara C.Savcı Adayı (219894) Halil İbrahim ERASLAN Bafra Cumhuriyet Savcılığına,
478. Kayseri Hakim Adayı (219895) Nilay ERASLAN Karacabey (Bursa) Hakimliğine,
479. Adana C.Savcı Adayı (219896) Fatma Sinem ERASLAN Beypazarı (Ankara Batı) Cumhuriyet Savcılığına,
480. Konya C.Savcı Adayı (219897) Elif ERBAY Kandıra (Kocaeli) Cumhuriyet Savcılığına, 48LBakırköy Hakim Adayı (219898) Berrin ERDAL Çerkeş (Karabük) Hakimliğine,
482. Konya Hakim Adayı (219899) Haşan ERDEM Erzin (İskenderun) Hakimliğine,
483. Mersin Hakim Adayı (219900) Didem ERDEM Vize (Kırklareli) Hakimliğine,
484. Bursa Hakim Adayı (219901) Zeynep ERDEM Milas (Bodrum) Hakimliğine,
485. Alanya C.Savcı Adayı (219902) Sibel Merve ERDEM Ayvalık (Burhaniye) Cumhuriyet Savcılığına,
486. Malatya Hakim Adayı (219903) Gizem ERDEM Develi (Kayseri) Hakimliğine,
487. İzmir Hakim Adayı (219905) Muhammet Tahir ERDEMİR Ceyhan Hakimliği ne,
488. Çorum C.Savcı Adayı (219906) Mehmet Emin ERDEMİR Hani (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,
489. Ankara Hakim Adayı (219907) Zeynep ERDEMLİ Vakfıkebir (Trabzon) Hakimliğine,
490. Denizli Hakim Adayı (219908) Sıddıka ERDEN Yozgat Hakimliğine,
491. Gümüşhane Hakim Adayı (219911) Rabia TÜFEK Kula (Salihli) Hakimliğine,
492. İstanbul Hakim Adayı (219912) Faruk ERDOĞAN Alaşehir Hakimliğine,
493. Ankara Hakim Adayı (219913) Tuğçe Ceren YILMAZ Devrek (Zonguldak) Hakimliğine,
494. Antalya Hakim Adayı (219914) Fatma EREN Orhangazi (Bursa) Hakimliğine,
495. Ankara C.Savcı Adayı (219915) Özge Nida ERGEN Alaşehir Cumhuriyet Savcılığına,
496. Malatya Hakim Adayı (219916) Feride Vahide ERGİN Gönen (Bandırma) Hakimliğine,
497. Kastamonu C.Savcı Adayı (219917) Tuğba ERGİN Acıpayam (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına,
498. Ankara Hakim Adayı (219919) Fatma ERGÜN Mutki (Bitlis) Hakimliğine,
499. Antalya C.Savcı Adayı (219920) Kürşad Kağan ERGÜN Cizre Cumhuriyet Savcılığına,
500. Konya Hakim Adayı (219921) Kerem ERGÜN Keskin (Kırıkkale) Hakimliğine,
501. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (219924) Zeynep Gizem ERKEK ÜZÜM Yozgat Hakimliğine, 5O2.Samsun Hakim Adayı (219928) İncifer ERMEZ Şabanözü (Çankırı) Hakimliğine,
503. Batman Hakim Adayı (219929) Yasin ERMİN Sulakyurt (Kırıkkale) Hakimliğine,
504. Bergama C.Savcı Adayı (219931) Ali ERMİŞ Bayramiç (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına,
505. Ankara Hakim Adayı (219932) Tuğba ERMİŞ Niksar (Tokat) Hakimliğine,
506. Ankara Hakim Adayı (219933) Selin EROĞLU Kırklareli Hakimliğine,
507. Tarsus C.Savcı Adayı (219934) Alican EROĞLU Aliağa (Karşıyaka) Cumhuriyet Savcılığına,
508. İstanbul Hakim Adayı (219935) Fatma Selenge EROĞLU Uzunköprü (Edime) Hakimliğine, 5O9.Isparta C.Savcı Adayı (219936) Muharrem EROL Demirci (Salihli) Cumhuriyet Savcılığına,
510. Antalya Hakim Adayı (219937) Tuğba EROL Karasu (Sakarya) Hakimliğine,
511 .Ankara Batı Hakim Adayı (219938) Büşra EROL Merzifon (Amasya) Hakimliğine,
512. Malatya C.Savcı Adayı (219939) Ahmet EROL Gülnar (Silifke) Cumhuriyet Savcılığına,
513. Ankara Batı C.Savcı Adayı (219940) Oğuzkaan EROL Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığına, 514.Sivas C.Savcı Adayı (219941) Oğuz Burak ERORHAN Silopi (Cizre) Cumhuriyet Savcılığına,
515. Turgutlu Hakim Adayı (219942) Alihan ERPINAR Çayeli (Rize) Hakimliğine,
516. Ankara C.Savcı Adayı (219943) Alper ERSAN Anamur (Silifke) Cumhuriyet Savcılığına,
517. İzmir C.Savcı Adayı (219944) İsmail Can ERSİN Eskipazar (Karabük) Cumhuriyet Savcılığına,
518. istanbul Anadolu C.Savcı Adayı (219945) Sabire Merve ERSOY Şarkışla (Sivas) Cumhuriyet Savcılığına,
519. Antalya Hakim Adayı (219946) Öznur ERŞİL Kızıltepe (Mardin) Hakimliğine,
520. Niğde C.Savcı Adayı (219947) Tugay ERTAN Bitlis Cumhuriyet Savcılığına,
521. Bafra Hakim Adayı (219948) Mesut ERTAN Çaycuma (Zonguldak) Hakimliğine,
522. Eskişehir Hakim Adayı (219949) Hikmet YOĞUN Reyhanlı (Kırıkhan) Hakimliğine,
523. Ankara C.Savcı Adayı (219951) Mustafa Burak ERTÜRKMEN Emirdağ (Bolvadin) Cumhuriyet Savcılığına,
524. Salihli Hakim Adayı (219952) Kübra ATEŞ Giresun Hakimliğine,
525. Tokat Hakim Adayı (219953) Hatice ERYILMAZ ARSLAN Pazar (Rize) Hakimliğine,
526. Ankara Hakim Adayı (219954) Süheyla Berna KUTLU Doğanşehir (Malatya) Hakimliğine,
527. Bakırköy Hakim Adayı (219955) Nur Banu ESER Tunceli Hakimliğine,
528. Ankara C.Savcı Adayı (219956) Ceren ESİN Mengen (Bolu) Cumhuriyet Savcılığına,
529. Antalya Hakim Adayı (219957) Mehmet ESKİN Vize (Kırklareli) Hakimliğine,
530. Sivas Hakim Adayı (219958) Ayşe Hande EVREN Hacıbektaş (Nevşehir) Hakimliğine,
531. Şanlıurfa Hakim Adayı (219959) Hatice Hilal EYİDİKER Anamur (Silifke) Hakimliğine,
532. Ankara Batı C.Savcı Adayı (219960) Hüseyin Manas EYÜBOGLU Taşköprü (Kastamonu) Cumhuriyet Savcılığına,
533. Konya(Ereğli) C.Savcı Adayı (219961) Fatma EZEROGLU ARSLAN İncesu (Kayseri) Cumhuriyet Savcılığına,
534. Nevşehir Hakim Adayı (219962) Şevket FERALAN Geyve (Sakarya) Hakimliğine,
535. Ankara Batı C.Savcı Adayı (219963) Kutluhan FINDIK Ardahan Cumhuriyet Savcılığına,
536. Ankara Hakim Adayı (219964) İbrahim Onur FIRAT Turgutlu Hakimliğine,
537. Ceyhan Hakim Adayı (219966) Yüksel FİDAN Amasya Hakimliğine,
538. Ankara Hakim Adayı (219967) Gizem FİDAN Kadirli (Osmaniye) Hakimliğine,
539. Ankara Hakim Adayı (219968) Zehra GÖKSU Ünye Hakimliğine,
540. Bakırköy C.Savcı Adayı (219969) Gonca Nur FİLİK Karaburun (İzmir) Cumhuriyet Savcılığına,
541. Ankara Hakim Adayı (219970) İsmahan GEDİK Çarşamba Hakimliğine,
542. Bakırköy C.Savcı Adayı (219971) Mustafa GEDİK Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığına,
543. Elazığ C.Savcı Adayı (219973) Kasım GENÇ Ortaköy (Aksaray) Cumhuriyet Savcılığına,
544. Nazilli Hakim Adayı (219974) Çiğdem GENÇ AÇIKMEŞE Sarayönü (Konya) Hakimliğine,
545. Adana C.Savcı Adayı (219975) Seda GEZER Akçadağ (Malatya) Cumhuriyet Savcılığına,
546. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (219976) Buket Onur GÖKALP Osmaniye Hakimliğine,
547. Bakırköy C.Savcı Adayı (219977) Abdullah GÖKÇE Silifke Cumhuriyet Savcılığına,
548. Bursa Hakim Adayı (219978) Taylan GÖKÇEN Nazilli Hakimliğine,
549. Elazığ C.Savcı Adayı (219979) Rahmi GÖKDERE Burdur Cumhuriyet Savcılığına,
550. Bursa C.Savcı Adayı (219980) Şüheda GÖKER Pınarbaşı (Kayseri) Cumhuriyet Savcılığına,
5 51. Ankara Hakim Adayı (219981) Esra GÖKMEN Karaman Hakimliğine,
552. Bakırköy C.Savcı Adayı (219982) Mihriban GÖKMEN Akhisar Cumhuriyet Savcılığına,
553. Konya Hakim Adayı (219983) Mehmet GÖKSU Boğazlıyan Hakimliğine,
5 54. Ankara Batı Hakim Adayı (219984) Mevlüt Sancar GÖKTEPE Bafra Hakimliğine,
555. İstanbul Hakim Adayı (219985) Abdüssamed GÖL Karaman Hakimliğine,
556. Antalya Hakim Adayı (219987) Esengül GÖNENDİ Sarıgöl (Alaşehir) Hakimliğine,
557. İstanbul Hakim Adayı (219988) Umut GÖNÜLALAN Görele (Giresun) Hakimliğine,
558. Antalya Hakim Adayı (219989) Fatma GÖRGÜLÜ Akyazı (Sakarya) Hakimliğine,
559. Ankara C.Savcı Adayı (219990) Alperen GÖRGÜLÜER Kandıra (Kocaeli) Cumhuriyet Savcılığına,
560. Bursa C.Savcı Adayı (219991) Tuğçe Rabia GÖZEN Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına,
561. Yozgat Hakim Adayı (219992) Sümeyye GÖZÜYAŞLI Çumra (Konya) Hakimliğine,
562. Ankara Batı C.Savcı Adayı (219993) Şahin GÜÇDEN Türkoğlu (Kahramanmaraş) Cumhuriyet Savcılığına,
563. Adana Hakim Adayı (219994) Ayşe GÜDEN Of (Trabzon) Hakimliğine,
564. Konya C.Savcı Adayı (219995) Mehmet GÜDEN Hopa (Artvin) Cumhuriyet Savcılığına,
565. Bakırköy Hakim Adayı (219996) Merve GÜDER islahiye Hakimliğine,
566. Ankara C.Savcı Adayı (219998) Çağdaş GÜL Kandıra (Kocaeli) Cumhuriyet Savcılığına,
567. Ankara C.Savcı Adayı (220000) Şeyma GÜLBENLİ Tarsus Cumhuriyet Savcılığına,
568. Bakırköy Hakim Adayı (220001) Cahide Firdevs GÜLEÇ SÖYLEMEZ Yenice (Karabük) Hakimliğine,
569. Adana Hakim Adayı (220002) Salih Tolgahan GÜLER Akşehir Hakimliğine,
570. istanbul C.Savcı Adayı (220003) İsmail GÜLER Kulp (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,
571. Erzurum C.Savcı Adayı (220004) Muhammet GÜLER Bafra Cumhuriyet Savcılığına,
572. Kahramanmaraş C.Savcı Adayı (220006) Melike GÜLMEZ Havza (Vezirköprü) Cumhuriyet Savcılığına,
573. Konya C.Savcı Adayı (220007) ismet Turgut GÜLŞEN Osmancık (Çorum) Cumhuriyet Savcılığına
574. Malatya Hakim Adayı (220008) Ezgi GÜLTEKİN Elbistan Hakimliğine,
575. Çorum Hakim Adayı (220010) Zuhal GÜMÜŞ Sinop Hakimliğine,
576. İskenderun Hakim Adayı (220012) Ahmet Engin GÜNAYDIN Çan (Çanakkale) Hakimliğine,
577. Bakırköy C.Savcı Adayı (220013) Halit GÜNDOGDU Ağrı Cumhuriyet Savcılığına,
578. Ankara Hakim Adayı (220014) Dilek DURSUN Ünye Hakimliğine,
579. Ankara C.Savcı Adayı (220015) Betül GÜNDÜZ BİLGE Giresun Cumhuriyet Savcılığı na,
580. Bursa C.Savcı Adayı (220016) Tevfik GÜNDÜZ Karakoçan (Elazığ) Cumhuriyet Savcılığına,
5 81.Bakırköy Hakim Adayı (220017) Buse GÜNDÜZ TÜRK Birecik (Şanlıurfa) Hakimliğine,
582. Artvin Hakim Adayı (220018) Duygu GÜNEŞ Özalp (Van) Hakimliğine,
583. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (220019) Nurdan GÜNEŞ Akşehir Hakimliğine,
584. Bakırköy Hakim Adayı (220020) Tuğba GÜNEŞ KIZILAY Silifke Hakimliğine,
585. İstanbul Hakim Adayı (220021) Selçuk Hakan GÜNEY Salihli Hakimliğine,
586. Erzurum C.Savcı Adayı (220022) Şeyma GÜNEY Orhangazi (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,
587. Giresun Hakim Adayı (220023) Ahmet Cihat GÜNEY Kuşadası (Söke) Hakimliğine,
588. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220024) Mehmet GÜNEY Türkeli (Sinop) Cumhuriyet Savcılığına,
589. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (220025) Sibel GÜNGÖR Acıpayam (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına,
590.Osmaniye C.Savcı Adayı (220026) Ökkeş Asım GÜNGÖR Cihanbeyli (Konya) Cumhuriyet Savcılığına,
591. Diyarbakır Hakim Adayı (220027) Hidayet GÜNLÜ Şarkışla (Sivas) Hakimliğine,
592. Kayseri C.Savcı Adayı (220028) Turgay GÜRBÜZ Beylikova (Eskişehir) Cumhuriyet Savcılığına,
593. Adana Hakim Adayı (220029) Serkan GÜRGEN Silivri Hakimliğine,
594. Aksaray C.Savcı Adayı (220030) Büşra GÜRLEK KIZILIŞIK Tarsus Cumhuriyet Savcılığı na,
595.Sivas C.Savcı Adayı (220032) Gökçen GÜZEL Bucak (Burdur) Cumhuriyet Savcılığına, 596.Ankara Hakim Adayı (220033) Duygu DAGDELEN Ceyhan Hakimliğine,
597.0smaniye Hakim Adayı (220034) Ayşe HAKKOYMAZ Çaycuma (Zonguldak) Hakimliğine,
598.Ankara Batı Hakim Adayı (220035) Gülce HAMDOVALI Dörtyol (İskenderun) Hakimliğine, 599.Salihli C.Savcı Adayı (220036) Yasemin HANEDANOGLU Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, öOO.Ankara Batı Hakim Adayı (220037) Nevra HANGİŞİ BADEM Ergani (Diyarbakır) Hakimliğine,
601.Mersin C.Savcı Adayı (220038) Halil HARMAN Tokat Cumhuriyet Savcılığına,
602. Dinar Hakim Adayı (220039) Ceren HASAR Pasinler (Erzurum) Hakimliğine,
603. Ankara Batı Hakim Adayı (220040) Ali HASDEMİR Elmalı Hakimliğine,
604. İstanbul C.Savcı Adayı (220041) Emir Haydar HAŞHAŞ Bucak (Burdur) Cumhuriyet Savcılığına,
605. Ankara Hakim Adayı (220042) Nuran HAYTA Amasra (Bartın) Hakimliğine,
606. Bakırköy C.Savcı Adayı (220043) İdris HAZER Erzincan Cumhuriyet Savcılığına,
607. Ankara Hakim Adayı (220044) Eren Can HEKİM Kırıkhan Hakimliğine,
608. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220045) Görkem HERGÜL Erdemli (Mersin) Cumhuriyet Savcılığına,
609. Tokat C.Savcı Adayı (220046) Bilal HEZER Tavas (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına, ölO.Ankara Hakim Adayı (220047) Gökçe İrem HIZAL Tavas (Denizli) Hakimliğine,
611. Kayseri Hakim Adayı (220048) Gülay HOROZ Marmaraereğlisi (Silivri) Hakimliğine,
612. Mersin Hakim Adayı (220050) Büşra HÖKELEK TOPLAR Niksar (Tokat) Hakimliğine,
613. Kütahya C.Savcı Adayı (220051) Mehmet IŞIK Korgan (Ünye) Cumhuriyet Savcılığına,
614. Balıkesir Hakim Adayı (220052) Sinem IŞIK ALTIN Karaman Hakimliğine,
615. Ankara Hakim Adayı (220053) Bensu IŞIK Gülşehir (Nevşehir) Hakimliğine,
616. Ankara Hakim Adayı (220054) Mehmet Alparslan IŞIK Dörtyol (İskenderun) Hakimliğine,
617. Ankara Hakim Adayı (220055) Zeynep IŞIK Gördes (Akhisar) Hakimliğine,
618. Erzurum C.Savcı Adayı (220057) Muhammet Tunahan IŞIK Milas (Bodrum) Cumhuriyet Savcılığına,
619. Tokat C.Savcı Adayı (220058) Fatih İBİŞ Patnos Cumhuriyet Savcılığına,
620. İzmir C.Savcı Adayı (220059) Muhammed Salih İBİŞOGLU Samandağ (Hatay) Cumhuriyet Savcılığına,
621. Erzurum Hakim Adayı (220060) Seçil İHTİYAR Gediz (Kütahya) Hakimliğine,
622. Sakarya Hakim Adayı (220061) Elif İKİZ Demirci (Salihli) Hakimliğine,
623. Ankara C.Savcı Adayı (220062) Mehmet Kutalmış İLBAŞ Bayındır (Ödemiş) Cumhuriyet Savcılığına,
624. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (220063) Merve İLGAR Kırkağaç (Akhisar) Cumhuriyet Savcılığına,
625. Bakırköy C.Savcı Adayı (220064) Ahmet Cihan İLHAN Kadirli (Osmaniye) Cumhuriyet Savcılığına,
626. Ankara Batı Hakim Adayı (220065) Elif Sümeyye ZARARSIZ Didim (Söke) Hakimliğine,
627. Malatya C.Savcı Adayı (220066) Haci Mehmet İLHAN Hayrabolu (Tekirdağ) Cumhuriyet Savcılığına,
628. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (220068) Musa İLHAN Kemalpaşa (İzmir) Cumhuriyet Savcılığına,
629. İstanbul C.Savcı Adayı (220069) Yaprak Melis İLHANOĞLU Tonya (Trabzon) Cumhuriyet Savcılığına,
630. Konya Hakim Adayı (220072) Buse Kevser İNCAMAN Gümüşhane Hakimliğine,
631. Dinar Hakim Adayı (220073) Tuğçe İNCE Yenişehir (İnegöl) Hakimliğine,
632. Bakırköy Hakim Adayı (220074) Esra Asuman İNCE Afşin (Elbistan) Hakimliğine,
633. İstanbul C.Savcı Adayı (220076) Nazmiye İNCEL Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına,
634. Ankara Hakim Adayı (220077) Mehmet Akif İPEK İspir (Erzurum) Hakimliğine,
635. Manavgat C.Savcı Adayı (220078) Burcu KARACELİLOGLU Gerede (Bolu) Cumhuriyet Savcılığına,
636. Kahramanmaraş Hakim Adayı (220079) Ömer Faruk İSPİR Siirt Hakimliğine,
637. Ankara Hakim Adayı (220080) Aslıhan Beste İŞÇİ Bozüyük (Bilecik) Hakimliğine,
638. Ankara C.Savcı Adayı (220081) Safa Han İZMİRLİ Boyabat Cumhuriyet Savcılığına,
639. Nevşehir Hakim Adayı (220082) Elçin KAAN Bor (Niğde) Hakimliğine,
640. Alanya C.Savcı Adayı (220083) Özcan KABA Şarkikaraağaç (Yalvaç) Cumhuriyet Savcılığına,
641. Diyarbakır C.Savcı Adayı (220084) Serdar KABAK Emirdağ (Bolvadin) Cumhuriyet Savcılığına,
642. Ankara C.Savcı Adayı (220085) Elçin KABAK Delice (Kırıkkale) Cumhuriyet Savcılığına,
643. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220086) Cemal KABAL Biga (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına,
644. İzmir C.Savcı Adayı (220087) İlyas Can KABASAKAL Bitlis Cumhuriyet Savcılığına,
645.Osmaniye C.Savcı Adayı (220088) Mehmet KABASAKAL Lapseki (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına,
646. Elazığ Hakim Adayı (220089) Sevda KAÇAN SEİS Amasya Hakimliğine,
647. Ankara Batı Hakim Adayı (220090) Tayyip Erkan KAÇMAZ Kurtalan (Siirt) Hakimliğine,
648. Erzincan C.Savcı Adayı (220092) Şeyma KADIOGLU Oltu Cumhuriyet Savcılığına,
649. İstanbul C.Savcı Adayı (220093) Furkan KAFALI Niğde Cumhuriyet Savcılığına,
650. Konya C.Savcı Adayı (220094) Fatma Zehra YILMAZ Kuşadası (Söke) Cumhuriyet Savcılığı na,
651. Denizli Hakim Adayı (220095) Oğuzhan KAĞAN Tirebolu (Giresun) Hakimliğine,
652. Bakırköy C.Savcı Adayı (220097) Büşra KAHRAMAN Akdağmadeni (Yozgat) Cumhuriyet Savcılığına,
653. Manisa C.Savcı Adayı (220098) Faruk KAHRAMAN Gönen (Bandırma) Cumhuriyet Savcılığına,
654. Konya C.Savcı Adayı (220099) Esra KAHRAMAN Tunceli Cumhuriyet Savcılığına,
655.Samsun C.Savcı Adayı (220100) Samet KALDIRIM Köyceğiz (Muğla) Cumhuriyet Savcılığına,
656. Mersin C.Savcı Adayı (220101) Ahmet Kemal KALE Kulu (Konya) Cumhuriyet Savcılığına,
657. Ankara C.Savcı Adayı (220102) Berat KALENDER Yatağan (Muğla) Cumhuriyet Savcılığına,
658. Ankara Hakim Adayı (220105) Eda KALENDER Göksün (Elbistan) Hakimliğine,
659. Erzurum C.Savcı Adayı (220107) Onur KALKAN Ayvacık (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına,
660. istanbul Hakim Adayı (220108) Oğuzhan KALKAN Uludere (Şımak) Hakimliğine,
661. Siirt Hakim Adayı (220109) Yazgül KALKAN Kırıkhan Hakimliğine,
662. Ankara Hakim Adayı (220110) Erhan KALKAN Mengen (Bolu) Hakimliğine,
663. Bakırköy C.Savcı Adayı (220111) Muharrem Atakan KALYON Söke Cumhuriyet Savcılığına,
664. Ankara Hakim Adayı (220112) Zehra Seda KALYONCU Tire (Ödemiş) Hakimliğine,
665. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220113) Gülşah SÜRMELİ Niğde Cumhuriyet Savcılığı na,
666. Bolvadin C.Savcı Adayı (220114) Abdullah KANAT Gölcük (Kocaeli) Cumhuriyet Savcılığına,
667. Zonguldak Hakim Adayı (220116) Büşra KANDEMİR Gazipaşa (Alanya) Hakimliğine,
668. İnegöl Hakim Adayı (220117) Burak KANDİŞ Tokat Hakimliğine,
669. Erzurum C.Savcı Adayı (220118) Ufuk KANKAYNAR Serik (Manavgat) Cumhuriyet Savcılığına,
670. İstanbul C.Savcı Adayı (220119) Emre KANKIRI Pozantı (Tarsus) Cumhuriyet Savcılığına,
671. Adana Hakim Adayı (220120) Yeşim KANMAZ EROGLU Aliağa (Karşıyaka) Hakimliğine,
672. Dinar C.Savcı Adayı (220121) Büşra KANSU Alaşehir Cumhuriyet Savcılığına,
673. Nevşehir Hakim Adayı (220122) Fatma KANSU Hopa (Artvin) Hakimliğine,
674. Bolu Hakim Adayı (220123) Cemile KANSUZ Ardahan Hakimliğine,
675 .İstanbul Hakim Adayı (220124) Ayşe KAPAR ULUÖZ Türkeli (Sinop) Hakimliğine,
676. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220125) Ozan KAPICI Ermenek Cumhuriyet Savcılığına,
677. Ankara C.Savcı Adayı (220126) Osman Hakan KAPLAN Amasra (Bartın) Cumhuriyet Savcılığına,
678. Antalya Hakim Adayı (220128) Seda KARA Emirdağ (Bolvadin) Hakimliğine,
679. İzmir Hakim Adayı (220129) Ahmet KARA Ovacık (Tunceli) Hakimliğine,
680. İstanbul C.Savcı Adayı (220130) Ünal KARA Dinar Cumhuriyet Savcılığına,
681 .İstanbul Hakim Adayı (220131) Şeyma KARA Karasu (Sakarya) Hakimliğine,
682. İstanbul C.Savcı Adayı (220132) Abdülkadir KARA Vize (Kırklareli) Cumhuriyet Savcılığına,
683. Antalya Hakim Adayı (220133) Aybüke KARA Uzunköprü (Edime) Hakimliğine,
684. istanbul Hakim Adayı (220134) Mert KARA Beylikova (Eskişehir) Hakimliğine,
685. Boyabat C.Savcı Adayı (220135) Rıdvan KARA Yenişehir (İnegöl) Cumhuriyet Savcılığına,
686. Karaman Hakim Adayı (220136) Merve Elif KARAARDIÇ Hakkari Hakimliğine,
687. İstanbul Hakim Adayı (220137) Canan BULUTOGLU Dörtyol (İskenderun) Hakimliğine,
688. Malatya Hakim Adayı (220138) Gizem KAYA Ergani (Diyarbakır) Hakimliğine,
689. Trabzon C.Savcı Adayı (220140) Esengül KARABULUT Çerkeş (Karabük) Cumhuriyet Savcılığına,
690. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (220142) Mete KARACA Ceyhan Hakimliğine,
691. Ankara C.Savcı Adayı (220143) Murat KARACA Gönen (Bandırma) Cumhuriyet Savcılığına,
692. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220144) Volkan KARACA Söke Cumhuriyet Savcılığına,
693. İsparta Hakim Adayı (220145) Gülseven KARACA Kepsut (Balıkesir) Hakimliğine,
694. Eskişehir Hakim Adayı (220146) Meltem KARACA Didim (Söke) Hakimliğine,
695. Kırıkkale Hakim Adayı (220147) Büşra Nur KARACAOGLU Şarkikaraağaç (Yalvaç) Hakimliğine,
696. Antalya Hakim Adayı (220148) Melike ERGÜN Cizre Hakimliğine,
697. Kocaeli C.Savcı Adayı (220149) Burak KARADAŞ Turgutlu Cumhuriyet Savcılığına,
698. Ankara Hakim Adayı (220151) Elif KARADAVUT Solhan (Bingöl) Hakimliğine,
699. Bakırköy Hakim Adayı (220152) Emine KARADENİZ Gediz (Kütahya) Hakimliğine,
700.Samsun Hakim Adayı (220153) Büşra Ceren KARADENİZ Kaş (Elmalı) Hakimliğine,
701. Ankara Hakim Adayı (220154) Cansu Fatma KARADUMAN Finike (Elmalı) Hakimliğine,
702. Denizli C.Savcı Adayı (220156) Osman KARAGÖZ Tarsus Cumhuriyet Savcılığına,
703. Ankara Hakim Adayı (220157) Ömer Faruk KARAGÖZ Afşin (Elbistan) Hakimliğine,
704. Ankara Batı Hakim Adayı (220158) Büşra İNCE Batman Hakimliğine,
705. Ankara Hakim Adayı (220159) Esra KARAHAN Bozüyük (Bilecik) Hakimliğine,
706. Rize C.Savcı Adayı (220160) Nesrin KARAKAŞ Tokat Cumhuriyet Savcılığına,
707. Bursa Hakim Adayı (220161) Selma KARAKAŞ Pazar (Rize) Hakimliğine,
708. Erzurum C.Savcı Adayı (220162) Betül KARAKAŞ Şirvan (Siirt) Cumhuriyet Savcılığına,
709. Ankara Batı Hakim Adayı (220163) Aydın KARAKAŞ Akçaabat (Trabzon) Hakimliğine,
710. Kırıkkale C.Savcı Adayı (220164) Ahmet KARAKAŞ Gündoğmuş (Manavgat) Cumhuriyet Savcılığına,
711 .Bakırköy Hakim Adayı (220165) Esra KARAKAYA Uzunköprü (Edime) Hakimliğine,
712. Ankara C.Savcı Adayı (220166) Ahmet KARAKAYA Elmalı Cumhuriyet Savcılığına,
713. Ankara Hakim Adayı (220167) Betül DAVULCU Kozan Hakimliğine,
714. Ankara Batı Hakim Adayı (220168) Atiye Pelin KARAKURT Tunceli Hakimliğine,
715.Ordu Hakim Adayı (220169) İbrahim KARAKUŞ Bilecik Hakimliğine,
71 ö.Diyarbakır C.Savcı Adayı (220170) Eren KARAKUZU Ortaca (Fethiye) Cumhuriyet Savcılığına,
717. Edirne Hakim Adayı (220171) Serap KARAMAN Pozantı (Tarsus) Hakimliğine,
718. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (220173) Yasir KARAMUK Sarıgöl (Alaşehir) Cumhuriyet Savcılığına,
719. İstanbul Hakim Adayı (220174) Yiğit Cem KARAOĞLU Ezine (Çanakkale) Hakimliğine,
720. Ankara Hakim Adayı (220175) Oğuzhan KARATAŞ Çarşamba Hakimliği ne,
721. İzmir Hakim Adayı (220176) Merve KARATAŞ Kandıra (Kocaeli) Hakimliğine,
722. Antalya Hakim Adayı (220177) Kübra KARAKAYA Reyhanlı (Kırıkhan) Hakimliğine,
723. Tokat C.Savcı Adayı (220178) Mustafa KARIP Çine (Aydın) Cumhuriyet Savcılığına,
724. Bingöl C.Savcı Adayı (220179) Harun KARLI Ceylanpınar (Viranşehir) Cumhuriyet Savcılığına,
725. Akhisar Hakim Adayı (220180) Gamze KARLICA İnebolu Hakimliğine,
726. Ankara Hakim Adayı (220181) Salim KARTAL Ardahan Hakimliğine,
727. Aksaray C.Savcı Adayı (220182) Aytekin KARTAL Bayramiç (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına,
728. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (220183) Hülya KAŞIKOĞLU ÖZBEY Doğubayazıt Hakimliği ne,
729. Ankara Hakim Adayı (220184) Zehra Nur KATAR Simav (Uşak) Hakimliğine,
730. Eskişehir C.Savcı Adayı (220185) Funda BAYRAM Ardahan Cumhuriyet Savcılığına,
731 .Trabzon C.Savcı Adayı (220186) Derya KAYA Nazilli Cumhuriyet Savcılığına,
732. Bakırköy Hakim Adayı (220187) Elif Ceren KAYA Tarsus Hakimliğine,
733. İskenderun C.Savcı Adayı (220188) Haşan KAYA Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına,
734. Şanlıurfa C.Savcı Adayı (220189) Ahmet KAYA Pazar (Rize) Cumhuriyet Savcılığına,
735. Niğde C.Savcı Adayı (220190) Burak Han KAYA Eskil (Aksaray) Cumhuriyet Savcılığına,
736. Bakırköy Hakim Adayı (220191) Büşra KAYA Of (Trabzon) Hakimliğine,
737. Zonguldak Hakim Adayı (220192) Deniz Can KAYA Tavşanlı Hakimliğine,
738. Trabzon Hakim Adayı (220193) Mustafa Mert KAYA Muş Hakimliğine,
739. İstanbul Hakim Adayı (220194) Burcu KAYA Kırklareli Hakimliğine,
740. Kars Hakim Adayı (220195) Müslimat Selin ABAY Viranşehir Hakimliğine,
741. Ankara Hakim Adayı (220196) Muhammed Furkan KAYA Diyadin (Doğubayazıt) Hakimliğine,
742. Gaziantep Hakim Adayı (220197) ilyas KAYA Hassa (Hatay) Hakimliğine,
743 .İstanbul Anadolu Hakim Adayı (220198) Abdullah KAYA Küre (İnebolu) Hakimliğine,
744.Silivri Hakim Adayı (220199) Muhammed KAYA Kırıkhan Hakimliğine,
745. Bakırköy C.Savcı Adayı (220200) Muhammed KAYA Kozan Cumhuriyet Savcılığına,
746. Ankara C.Savcı Adayı (220201) Embiya KAYA Akhisar Cumhuriyet Savcılığına,
747. Giresun C.Savcı Adayı (220202) Olgun KAYA İznik (İnegöl) Cumhuriyet Savcılığına,
748. Ankara Batı Hakim Adayı (220203) Bilge KAYA Akkuş (Ünye) Hakimliğine,
749. Amasya Hakim Adayı (220204) Çağla Hazer KAYA Mihalıççık (Eskişehir) Hakimliğine,
750. Kocaeli C.Savcı Adayı (220205) Tolga KAYA Çardak (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına,
751. Turgutlu C.Savcı Adayı (220206) Haşan KAYA Ayancık (Sinop) Cumhuriyet Savcılığına,
752. İstanbul C.Savcı Adayı (220207) Umut KAYA Pınarbaşı (Kayseri) Cumhuriyet Savcılığına,
753. Gebze Hakim Adayı (220208) Tuba BAKAÇ Ceyhan Hakimliğine,
754. İstanbul Hakim Adayı (220209) Uğur KAYAN Akçakale (Şanlıurfa) Hakimliğine,
755. Ankara Hakim Adayı (220210) Gülşah KAYGUSUZ İğdır Hakimliğine,
756. Ankara C.Savcı Adayı (220211) Fatih Mehmet KAYIŞ Karabük Cumhuriyet Savcılığına,
757. Ankara Hakim Adayı (220212) Cihan KAYMAZ Delice (Kırıkkale) Hakimliğine,
758. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (220213) Hatice Kübra DİNGİN Selçuk (İzmir) Hakimliğine,
759. Kayseri Hakim Adayı (220214) Hüsne KEKEÇ Yozgat Hakimliğine,
760. Bakırköy Hakim Adayı (220215) Merve KELEŞ Bafra Hakimliğine,
761 .İstanbul C.Savcı Adayı (220216) Uğur KELEŞ Turgutlu Cumhuriyet Savcılığına,
762.Kahramanmaraş C.Savcı Adayı (220217) Nurbanu KELEŞ Çan (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına, 763 .Ankara Hakim Adayı (220218) Alper KELEŞ Yıldızeli (Sivas) Hakimliğine,
764.İzmir C.Savcı Adayı (220219) Pelin KEMEŞİ Ağrı Cumhuriyet Savcılığına,
765.Sakarya Hakim Adayı (220220) Burcu KEMİK BÜLBÜL Adıyaman Hakimliğine,
766. İstanbul Hakim Adayı (220221) Saniye Merve KESEKLER Ceyhan Hakimliğine,
767. Boyabat Hakim Adayı (220222) Fatih KESİCİ Yalvaç Hakimliğine,
768. İstanbul C.Savcı Adayı (220224) Caner KESKİN Akşehir Cumhuriyet Savcılığına,
769. Ankara Hakim Adayı (220225) Esra CECELOGLU Bilecik Hakimliğine,
770. Mersin Hakim Adayı (220227) Arefe KILIÇ Sarıkaya (Boğazlıyan) Hakimliğine,
771. Eskişehir Hakim Adayı (220228) Serdar KILIÇ Ilgın (Akşehir) Hakimliğine,
772. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220229) Melis KILIÇ Susurluk (Balıkesir) Cumhuriyet Savcılığına,
773. Bakırköy Hakim Adayı (220230) Samed KILIÇ Çivril (Denizli) Hakimliğine,
774. Kastamonu Hakim Adayı (220231) Hilal KILIÇ Bolvadin Hakimliğine,
775. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220232) Emre KILIÇARSLAN Kilis Cumhuriyet Savcılığına,
776. istanbul Anadolu C.Savcı Adayı (220233) Muhammed Çağatay KILIÇARSLAN Turhal (Zile) Cumhuriyet Savcılığına,
777. istanbul Anadolu Hakim Adayı (220234) Aslı KILIÇASLAN BOZKUŞ Karasu (Sakarya) Hakimliğine,
778. istanbul Anadolu Hakim Adayı (220235) Ayşe KILIÇCIOGLU AYNAN Çerkezköy (Çorlu) Hakimliği ne,
779. Adana C.Savcı Adayı (220236) Süleyman KILINÇ Durağan (Boyabat) Cumhuriyet Savcılığına,
780. Hatay C.Savcı Adayı (220237) Merve KILINÇ Kaman (Kırşehir) Cumhuriyet Savcılığına,
781. Bingöl C.Savcı Adayı (220238) Ruşan KILINÇ Hendek (Sakarya) Cumhuriyet Savcılığına,
782. Elbistan C.Savcı Adayı (220239) Ömer KILINÇ Bandırma Cumhuriyet Savcılığına,
783. Ankara Hakim Adayı (220240) Gülmisal AKMAN Dörtyol (İskenderun) Hakimliğine,
784. İzmir C.Savcı Adayı (220241) Merve KINACI TÜLÜ Posof (Ardahan) Cumhuriyet Savcılığına,
785. İstanbul Hakim Adayı (220242) Hatice Kübra YAŞAR Ereğli(Konya) Hakimliğine,
786. Bakırköy Hakim Adayı (220243) Ebru KIRDÖK TÖYER Zile Hakimliğine,
787. Mersin C.Savcı Adayı (220244) Özkan KIVRADAN Dinar Cumhuriyet Savcılığına,
788. İsparta Hakim Adayı (220245) Turgay KIVRAK Tire (Ödemiş) Hakimliğine,
789. Kayseri Hakim Adayı (220246) Hayriye KIZILIŞIK Karabük Hakimliğine,
790. Kayseri C.Savcı Adayı (220247) Ali Osman KIZILIŞIK Tarsus Cumhuriyet Savcılığı na,
791. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (220248) Aytaç KIZMAZ Lapseki (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına,
792. Ankara Hakim Adayı (220249) Mehmet Ali KIZTANIR Perşembe (Ordu) Hakimliğine,
793. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220250) Merve KİPRİK Ödemiş Cumhuriyet Savcılığına,
794. Eskişehir Hakim Adayı (220252) Kadir Taha KOCABAŞ Mustafakemalpaşa (Bursa) Hakimliğine,
795. Antalya C.Savcı Adayı (220253) Ezgi KOCABAŞ Niksar (Tokat) Cumhuriyet Savcılığına,
796. Bafra Hakim Adayı (220254) Semra KOCABAŞ Serik (Manavgat) Hakimliğine,
797.0smaniye C.Savcı Adayı (220255) Muhammet Mustafa KOCABOZDOGAN Şebinkarahisar
Cumhuriyet Savcılığına,
798. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (220256) Öznur KOCAMAN Oltu Cumhuriyet Savcılığına,
799. Ankara C.Savcı Adayı (220257) Halime KOCAPINAR Mustafakemalpaşa (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,
800.Afyonkarahisar C.Savcı Adayı (220258) Yılmaz KOCATÜRK Yayladağı (Hatay) Cumhuriyet Savcılığına,
801.Sungurlu C.Savcı Adayı (220260) Serkan KOÇAK Hekimhan (Malatya) Cumhuriyet Savcılığına,
802. Şanlıurfa Hakim Adayı (220261) Emine KOL Gazipaşa (Alanya) Hakimliğine,
803. İzmir Hakim Adayı (220262) Melda KOLAY Ceyhan Hakimliğine,
804. Kahramanmaraş C.Savcı Adayı (220263) Mehmet Oğuzhan KOLUTEK Kilis Cumhuriyet Savcılığına,
805. Ankara C.Savcı Adayı (220264) Alperen KONAK Bolvadin Cumhuriyet Savcılığına,
806. Adana Hakim Adayı (220265) Emine KONUK Dursunbey (Balıkesir) Hakimliğine,
807. İstanbul Hakim Adayı (220266) Muhammet Taha KONUKSEVER Osmaniye Hakimliğine,
808. Konya C.Savcı Adayı (220268) Alican KORHAN Siirt Cumhuriyet Savcılığı na,
809. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220269) Gizem KORKMAZ İlgaz (Çankırı) Cumhuriyet Savcılığına,
810. Şanlıurfa C.Savcı Adayı (220270) Ömer KORKMAZ Karasu (Sakarya) Cumhuriyet Savcılığına,
811 .Nazilli Hakim Adayı (220271) Lokman KORKMAZ Karamürsel (Kocaeli) Hakimliğine,
812. Ankara C.Savcı Adayı (220272) Bülent KORKMAZ Keleş (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,
813. Tokat Hakim Adayı (220273) Oğuzhan KORKMAZ Kemer (Antalya) Hakimliğine,
814. Antalya Hakim Adayı (220274) Melike KORKUT Tavşanlı Hakimliğine,
815. Denizli C.Savcı Adayı (220276) Cansu KOŞUL Beypazarı (Ankara Batı) Cumhuriyet Savcılığına, 81 ö.Balıkesir C.Savcı Adayı (220277) Ahmet KOYUN Boğazlıyan Cumhuriyet Savcılığına,
817. Konya Hakim Adayı (220278) Beyza Nur KOYUNCU Fatsa (Ünye) Hakimliğine,
818. Gaziantep Hakim Adayı (220279) Halil KOZANOGLU Perşembe (Ordu) Hakimliğine,
819. Mersin C.Savcı Adayı (220280) Ahmet Kemal KÖK Germencik (Aydın) Cumhuriyet Savcılığına,
820. Ankara Hakim Adayı (220282) Gülüzar KÖMÜR Bor (Niğde) Hakimliğine,
821. Konya Hakim Adayı (220283) Mualla Beyza KÖSE Kadirli (Osmaniye) Hakimliğine,
822. Adana C.Savcı Adayı (220284) Burcu KÖSE İslahiye Cumhuriyet Savcılığına,
823. Konya C.Savcı Adayı (220285) Mehmet KÖSE Kadirli (Osmaniye) Cumhuriyet Savcılığına,
824. Bakırköy C.Savcı Adayı (220286) Mehmet KÖSE Eskil (Aksaray) Cumhuriyet Savcılığına,
825. Ankara Batı Hakim Adayı (220287) Sefa KÖSE Karaburun (İzmir) Hakimliğine,
826. Gaziantep C.Savcı Adayı (220288) Veysel KUBULAN Seydişehir Cumhuriyet Savcılığına,
827. Ereğli (Konya) C.Savcı Adayı (220289) Hanifı KUL Datça (Muğla) Cumhuriyet Savcılığına,
828. Afyonkarahisar Hakim Adayı (220290) Dilara KUMARTAŞLI Silopi (Cizre) Hakimliğine,
829. Konya C.Savcı Adayı (220291) Büşra KUNDUZ Fethiye Cumhuriyet Savcılığına,
830. Ankara Hakim Adayı (220292) Endam KURAL BÜYÜKÇAKIR Bafra Hakimliğine,
831. Ankara Hakim Adayı (220293) Emine KURAN Sinanpaşa (Afyonkarahisar) Hakimliğine,
832. Ankara Hakim Adayı (220294) Kübra KUREŞ Türkeli (Sinop) Hakimliğine,
833 .Denizli Hakim Adayı (220297) Serhat KURT Senirkent (İsparta) Hakimliğine,
834. Kahramanmaraş Hakim Adayı (220298) Ülkühan KURT Saray (Çorlu) Hakimliğine,
835. Karabük Hakim Adayı (220299) Tuğçe TAVUS Çerkezköy (Çorlu) Hakimliğine,
836. İzmir Hakim Adayı (220301) Kadir KURT Çekerek (Yozgat) Hakimliğine,
837. Ankara Hakim Adayı (220302) Merve KURTARAN KARATAŞ Çarşamba Hakimliği ne,
838.Silivri C.Savcı Adayı (220303) Emre KURU Fatsa (Ünye) Cumhuriyet Savcılığına,
839.0rdu Hakim Adayı (220304) Çiğdem KURU Vezirköprü Hakimliğine,
84O.Giresun Hakim Adayı (220305) Gülsüm Merve KURUCA Ayancık (Sinop) Hakimliğine,
841 .Bakırköy Hakim Adayı (220306) Ebru KURUOGLU Çaykara (Trabzon) Hakimliğine,
842. İstanbul Hakim Adayı (220307) Ali Şansal KURUR Nazilli Hakimliği ne,
843. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220308) Ercan KUŞ Simav (Uşak) Cumhuriyet Savcılığına,
844. Van C.Savcı Adayı (220309) Enez KUŞCİ Menemen (Karşıyaka) Cumhuriyet Savcılığına,
845. Fethiye Hakim Adayı (220310) Nesrin KUŞÇU Lüleburgaz (Kırklareli) Hakimliğine,
846. Konya C.Savcı Adayı (220312) Nurullah KUT Eşme (Uşak) Cumhuriyet Savcılığına,
847. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220313) Mustafa Fatih KUTLU Bandırma Cumhuriyet Savcılığına, 848.Samsun Hakim Adayı (220315) Elif EKEN Şile (İstanbul Anadolu) Hakimliğine,
849. Karabük Hakim Adayı (220316) Büşra ACAR Söke Hakimliğine,
850. Kayseri Hakim Adayı (220317) Mustafa KUZUCU İslahiye Hakimliğine,
851. Ankara Hakim Adayı (220318) Aybüke KUZUGÜDEN Avanos (Nevşehir) Hakimliğine,
852. İstanbul C.Savcı Adayı (220319) Betül KÜÇÜK Turgutlu Cumhuriyet Savcılığına,
853. Eskişehir C.Savcı Adayı (220320) Salih KÜÇÜK Mustafakemalpaşa (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,
854. Ankara Hakim Adayı (220321) Elif Seda KÜÇÜK Ceyhan Hakimliğine,
855. Gaziantep C.Savcı Adayı (220322) Yusuf KÜÇÜKASLAN Çankırı Cumhuriyet Savcılığına,
856. Trabzon Hakim Adayı (220323) Ayşegül KÜÇÜKBAKİ Şereflikoçhisar (Aksaray) Hakimliğine,
857. İstanbul C.Savcı Adayı (220324) İsmail KÜÇÜKDAG Gölhisar (Burdur) Cumhuriyet Savcılığına,
858. Ankara Hakim Adayı (220325) Müslime KÜÇÜKŞAHİNER Ovacık (Tunceli) Hakimliğine,
859. Adana Hakim Adayı (220326) Güneyhan KÜRÜ Kandıra (Kocaeli) Hakimliğine,
860. Erzurum C.Savcı Adayı (220327) Tarık LALOGLU Amasya Cumhuriyet Savcılığına,
861. Zonguldak Hakim Adayı (220328) İstemi Kaan LAP Yüksekova Hakimliği ne,
862. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (220330) Şeyma Nur MACİT Espiye (Giresun) Hakimliğine,
863. Diyarbakır C.Savcı Adayı (220331) Mustafa MACİT Mucur (Kırşehir) Cumhuriyet Savcılığına,
864. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (220332) Elif Sümeyye MADANOGLU Gediz (Kütahya) Cumhuriyet Savcılığına,
865. Ankara C.Savcı Adayı (220333) Kürşat MADENCİOGLU Bor (Niğde) Cumhuriyet Savcılığına,
866.Silivri C.Savcı Adayı (220334) Hacer MANAVOGLU Bandırma Cumhuriyet Savcılığına,
867. Ankara C.Savcı Adayı (220335) Furkan MAŞACIOĞLU Senirkent (İsparta) Cumhuriyet Savcılığına,
868. Muş C.Savcı Adayı (220336) Savaş MATPAN Mustafakemalpaşa (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,
869. İzmir Hakim Adayı (220337) Ali Özcan MAY Kadirli (Osmaniye) Hakimliğine,
870. Karaman Hakim Adayı (220338) Necati MAZLUM Alaplı (Zonguldak) Hakimliğine,
871. Bursa Hakim Adayı (220339) Hilal MERAL ŞİMŞEK Kastamonu Hakimliğine,
872. İstanbul Hakim Adayı (220340) Beyza Nur MERAL Salihli Hakimliğine,
873.Sivas C.Savcı Adayı (220341) Kadriye MERCAN Karataş (Adana) Cumhuriyet Savcılığına,
874. Bursa C.Savcı Adayı (220342) Alper MERDİN Çay (Bolvadin) Cumhuriyet Savcılığına,
875. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (220343) Gökçe MERT Salihli Hakimliğine,
876. İzmir C.Savcı Adayı (220344) İhsan Doğukan METE Emirdağ (Bolvadin) Cumhuriyet Savcılığına,
877. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220345) Muhammed METE Marmara (Bandırma) Cumhuriyet Savcılığına,
878.0smaniye C.Savcı Adayı (220346) Enes MİNGAN Bilecik Cumhuriyet Savcılığına,
879. Burhaniye C.Savcı Adayı (220348) Özgür MORALİ Çardak (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına,
880. İzmir Hakim Adayı (220349) Yunus Emre MUTLU Cizre Hakimliği ne,
881. Ankara C.Savcı Adayı (220350) Eyüp MÜSTAKİM Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına,
882. Elazığ C.Savcı Adayı (220351) Ahmet NARÇİÇEĞİ Tokat Cumhuriyet Savcılığına,
883. Ankara C.Savcı Adayı (220352) Feyyaz NARİN Devrek (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına,
884. Konya C.Savcı Adayı (220353) Muhammet Onuralp NARİN Bafra Cumhuriyet Savcılığına,
885. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (220354) Hilal NAZLISÖZ Tavşanlı Hakimliğine,
886. Ankara Batı Hakim Adayı (220355) Durak Canberk NİMETOGLU Milas (Bodrum) Hakimliğine,
887. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220356) Eymen Fırat NOYAN Bandırma Cumhuriyet Savcılığına,
888. İstanbul Hakim Adayı (220357) Görkem OBUT Bergama Hakimliğine,
889. Edirne C.Savcı Adayı (220358) Batıkan OCAK Erdemli (Mersin) Cumhuriyet Savcılığına,
890. Kahramanmaraş Hakim Adayı (220359) Elif OĞUL Alaşehir Hakimliğine,
891. Denizli C.Savcı Adayı (220360) Harun OĞUZ Dörtyol (İskenderun) Cumhuriyet Savcılığına,
892. Adana Hakim Adayı (220361) Emrah OĞUZ Dinar Hakimliğine,
893. Ankara C.Savcı Adayı (220363) İsmail Hakkı OKULU Mazgirt (Tunceli) Cumhuriyet Savcılığına
894. Bakırköy Hakim Adayı (220364) Ahmet Cemil OKUR Seydişehir Hakimliğine,
895. İnegöl C.Savcı Adayı (220365) Bilgehan OKUR Zile Cumhuriyet Savcılığına,
896. Ankara Batı Hakim Adayı (220366) Muhammet Ali OKUR Tire (Ödemiş) Hakimliğine,
897. Ankara Hakim Adayı (220367) Cankat ONAROK Pozantı (Tarsus) Hakimliğine,
898. Erzurum C.Savcı Adayı (220368) Fatih ONAY Elmalı Cumhuriyet Savcılığına,
899.1stanbul Hakim Adayı (220369) Çağatay ONURSAL inegöl Hakimliğine,
900. Ankara Batı Hakim Adayı (220371) Muhammed Şeyda ORÇİN Muratlı (Tekirdağ) Hakimliğine,
901. Trabzon Hakim Adayı (220372) Adem ORHAN Tosya (Kastamonu) Hakimliğine,
902. istanbul Hakim Adayı (220373) Ayşenur ORHAN Lüleburgaz (Kırklareli) Hakimliğine,
903. Ankara Hakim Adayı (220374) Gizem ORTA Silifke Hakimliğine,
904. Ankara C.Savcı Adayı (220375) Burak ORTAÇ Eğirdir (İsparta) Cumhuriyet Savcılığına,
905. Diyarbakır C.Savcı Adayı (220376) Mustafa ORUÇ Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına,
906. Adana Hakim Adayı (220377) Gülşah OSGAYOĞLU Bolvadin Hakimliğine,
907. Erzurum C.Savcı Adayı (220378) Emine Melek OZAN Turhal (Zile) Cumhuriyet Savcılığına,
908. Ankara Hakim Adayı (220379) Ömer ÖĞÜT Kınık (Bergama) Hakimliğine,
909. Konya Hakim Adayı (220380) Nazife ÖĞÜT Karayazı (Erzurum) Hakimliğine,
910. Ankara Hakim Adayı (220383) Naz Sena ÖKTEM Simav (Uşak) Hakimliğine,
911.Samsun C.Savcı Adayı (220384) Göksu ÖLMEZ Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına,
912. Ankara Batı Hakim Adayı (220385) Gülendam ÖNCÜ Tavşanlı Hakimliğine,
913. İstanbul Hakim Adayı (220387) Muhammed ÖNDER Yenişehir (İnegöl) Hakimliğine,
914. Adana Hakim Adayı (220388) Mustafa ÖNEN Malkara (Tekirdağ) Hakimliğine,
915. Muğla C.Savcı Adayı (220392) Çağlar ÖTER Tarsus Cumhuriyet Savcılığına,
916. Ankara C.Savcı Adayı (220393) Ayşe ÖZ Kumluca (Elmalı) Cumhuriyet Savcılığına,
917. Bolu Hakim Adayı (220395) Nurseli ÖZALP Kırıkhan Hakimliğine,
918. İstanbul Hakim Adayı (220396) Asena Tuğçe ÖZBAY Lapseki (Çanakkale) Hakimliğine,
919. izmir C.Savcı Adayı (220397) Kübra ÖZBEK Karapınar (Ereğli(Konya)) Cumhuriyet Savcılığına,
920. Vezirköprü C.Savcı Adayı (220399) Sezer ÖZBEKTAŞ Didim (Söke) Cumhuriyet Savcılığına,
921 .İstanbul Anadolu Hakim Adayı (220400) İzzet ÖZBEY Doğubayazıt Hakimliği ne,
922. Ankara Hakim Adayı (220402) Aslı Nur ÖZCAN Bandıma Hakimliğine,
923. Antalya Hakim Adayı (220403) Aslıhan ÖZCAN Oltu Hakimliğine,
924. Ankara Hakim Adayı (220404) Elif ÖZCAN Erbaa (Tokat) Hakimliğine,
925. İstanbul Hakim Adayı (220406) Berrin ÖZÇELİK Gemlik (Bursa) Hakimliğine,
926.Sakarya Hakim Adayı (220408) Rabia ÖZÇELİK DEMİRBAŞ Eleşkirt (Ağrı) Hakimliğine,
927. Adana Hakim Adayı (220409) Mesut ÖZÇELİK Havza (Vezirköprü) Hakimliğine,
928. Uşak C.Savcı Adayı (220411) Nazmiye ÖZDEMİR Ergani (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,
929. Kahramanmaraş Hakim Adayı (220412) Abdullah ÖZDEMİR Ereğli(Konya) Hakimliğine,
930. Turgutlu C.Savcı Adayı (220413) Muhammed ÖZDEMİR Aliağa (Karşıyaka) Cumhuriyet Savcılığına,
931. İstanbul Hakim Adayı (220414) Deniz ÖZDEMİR Midyat Hakimliğine,
932.1sparta Hakim Adayı (220415) Şevde Nur ÖZDEMİR Karabük Hakimliğine,
933. Konya Hakim Adayı (220416) Merve ÖZDEMİR Keşan (Edime) Hakimliğine,
934. Ankara Hakim Adayı (220418) Merve Rojda ÖZDEMİR Aliağa (Karşıyaka) Hakimliğine,
935. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (220419) İlhan ÖZDEMİR Burdur Cumhuriyet Savcılığına,
936. Ankara C.Savcı Adayı (220420) Nezaket ÖZÜZEYBEK Kilis Cumhuriyet Savcılığına,
937. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220422) İnci Nur ÖZDEVECİ Ödemiş Cumhuriyet Savcılığına,
938. Burdur Hakim Adayı (220423) Raziye Merve ARSLAN Yüksekova Hakimliğine,
939. Ankara C.Savcı Adayı (220424) Mehmet ÖZEL Çerkezköy (Çorlu) Cumhuriyet Savcılığına,
940. Ankara C.Savcı Adayı (220425) Muhammed Nurullah ÖZEL Patnos Cumhuriyet Savcılığına,
941. Eskişehir Hakim Adayı (220427) Elif ÖZER Yatağan (Muğla) Hakimliğine,
942. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220428) Tanju ÖZER Yalvaç Cumhuriyet Savcılığına,
943. Ankara Hakim Adayı (220429) Betül ÖZER AYTAÇ Dikili (Bergama) Hakimliğine,
944.Samsun Hakim Adayı (220430) Feyza Buse ÖZER Silopi (Cizre) Hakimliğine,
945. İstanbul Hakim Adayı (220431) Aysel KURUR Nazilli Hakimliği ne,
946. Konya C.Savcı Adayı (220432) Fuat ÖZGEN Nizip Cumhuriyet Savcılığına,
947. Ünye Hakim Adayı (220433) Muhammet Emin ÖZGEN Şereflikoçhisar (Aksaray) Hakimliğine,
948. Ankara C.Savcı Adayı (220434) Özgür ÖZGENÇ Suşehri (Şebinkarahisar) Cumhuriyet Savcılığına,
949. Ankara C.Savcı Adayı (220435) Ayşe ÖZİL İmranlı (Sivas) Cumhuriyet Savcılığına,
950. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220436) Tugay ÖZKAHRAMAN Karaman Cumhuriyet Savcılığına,
951. Ankara Batı Hakim Adayı (220437) Selin ÖZKAN KADI Akşehir Hakimliğine,
952. Bandırma C.Savcı Adayı (220438) Kübra ÖZKASAPOĞLU ATAKAN Mudanya (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,
953.Sinop Hakim Adayı (220439) Derya ÖZKAYA Burdur Hakimliğine,
954. Antalya Hakim Adayı (220440) Ayşe Melis ÖZKIR Silifke Hakimliğine,
955. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (220441) Öznur ÖZKURT Kaş (Elmalı) Cumhuriyet Savcılığına, 956.Samsun C.Savcı Adayı (220442) Semih ÖZKÜTÜKÇÜ Nazilli Cumhuriyet Savcılığına,
957. Şanlıurfa Hakim Adayı (220443) Mehmet Emin ÖZPOLAT Karapınar (Ereğli(Konya)) Hakimliğine,
958. Konya C.Savcı Adayı (220444) Abdullah ÖZSARI Refahiye (Erzincan) Cumhuriyet Savcılığına,
959. Antalya C.Savcı Adayı (220445) Başak ÖZTOPRAK Bayat (Çorum) Cumhuriyet Savcılığına,
960. Karaman C.Savcı Adayı (220446) Elif ÖZPINAR Keçiborlu (İsparta) Cumhuriyet Savcılığına,
961. Uşak C.Savcı Adayı (220447) Ömer Faruk ÖZTÜRK Erdemli (Mersin) Cumhuriyet Savcılığına,
962. Erzurum C.Savcı Adayı (220448) Erdal ÖZTÜRK Keskin (Kırıkkale) Cumhuriyet Savcılığına,
963. Karabük Hakim Adayı (220449) Lerze ÖZTÜRK Of (Trabzon) Hakimliğine,
964. Düzce C.Savcı Adayı (220450) Anıl ÖZTÜRK Araklı (Trabzon) Cumhuriyet Savcılığına,
965. İsparta Hakim Adayı (220451) Melek ÖZTÜRK Seydişehir Hakimliğine,
966. Ankara Hakim Adayı (220452) Şerife Şeyda ÖZTÜRK KARACA Batman Hakimliğine,
967. Ankara Batı Hakim Adayı (220453) Pelin ÖZTÜRK Kargı (Çorum) Hakimliğine,
968. Ankara Hakim Adayı (220454) Büşra ÖZÜDOGRU AVCI Kalkandere (Rize) Hakimliğine,
969. Kocaeli Hakim Adayı (220455) Burak Kağan ÖZYILMAZ Gölbaşı (Adıyaman) Hakimliğine,
970. Bursa C.Savcı Adayı (220456) Büşra ÖZYİGİT Haymana (Ankara) Cumhuriyet Savcılığına,
971. Ankara C.Savcı Adayı (220457) Bülent ÖZYİGİT İnegöl Cumhuriyet Savcılığına,
972. Kahramanmaraş C.Savcı Adayı (220458) Ayşen PAKSOY Giresun Cumhuriyet Savcılığına,
973.Samsun C.Savcı Adayı (220459) Samet PALA Mustafakemalpaşa (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına, 974.Gümüşhane C.Savcı Adayı (220461) Haşan PALA Şımak Cumhuriyet Savcılığına,
975.Sakarya Hakim Adayı (220462) Ezgi PATAT Çeşme (İzmir) Hakimliğine,
976. Rize Hakim Adayı (220463) Miray PAYAL Taşlıçay (Ağrı) Hakimliğine,
977. Artvin Hakim Adayı (220464) Ezgi PEHLEVAN Gölbaşı (Adıyaman) Hakimliğine,
978. Bursa Hakim Adayı (220465) Mehmet PEHLİVAN Arapgir (Malatya) Hakimliğine,
979. Ankara Hakim Adayı (220466) Ayşe İrem PEHLİVANLI Ağrı Hakimliğine,
980. Ankara Hakim Adayı (220468) Mercan PEK Samandağ (Hatay) Hakimliğine,
981. İstanbul C.Savcı Adayı (220469) Rukiye PEKER Midyat Cumhuriyet Savcılığına,
982. Mersin Hakim Adayı (220470) Yasemen PEKER Turgutlu Hakimliğine,
983 .Ankara Batı C.Savcı Adayı (220471) Mehmet PERİHAN Nazilli Cumhuriyet Savcılığına,
984. İstanbul C.Savcı Adayı (220472) Muhammed Ali PERTEKLİ Nusaybin (Mardin) Cumhuriyet Savcılığına,
985. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220473) Şahabettin Samet PINAR Silopi (Cizre) Cumhuriyet Savcılığına,
986. Ankara Hakim Adayı (220474) Filiz PINARBAŞI Dörtyol (İskenderun) Hakimliğine,
987. Malatya Hakim Adayı (220475) Ayşe Betül POLAT Didim (Söke) Hakimliğine,
988.Sivas C.Savcı Adayı (220476) Şeyma POLAT Pütürge (Malatya) Cumhuriyet Savcılığına,
989. Erzurum Hakim Adayı (220477) Murat POLAT Yalvaç Hakimliğine,
990. Bursa C.Savcı Adayı (220478) Emre POLAT Giresun Cumhuriyet Savcılığına,
991. Diyarbakır C.Savcı Adayı (220479) Cavit POLAT Nazilli Cumhuriyet Savcılığına,
992. Ankara Hakim Adayı (220480) Mehmet Emin POLATER Kastamonu Hakimliğine,
993. Antalya Hakim Adayı (220481) Tuğba POTUKOGLU Safranbolu (Karabük) Hakimliğine,
994. Sivas Hakim Adayı (220482) Mehmet POYRAZ Niksar (Tokat) Hakimliğine,
995. Bakırköy Hakim Adayı (220483) Leyla PURTAŞ KAHVECİ Kadirli (Osmaniye) Hakimliğine,
996. İzmir Hakim Adayı (220484) Sevnur MUTLU Cizre Hakimliği ne,
997. Ankara Hakim Adayı (220485) Fatmagül SAGIRKAYA SAVAŞÇI Tunceli Hakimliğine,
998. Trabzon C.Savcı Adayı (220486) Yücel SAĞLAM Bolvadin Cumhuriyet Savcılığına,
999. Konya Hakim Adayı (220487) Ayşe SAĞLAM Emet (Tavşanlı) Hakimliğine,
1000. İskenderun Hakim Adayı (220488) Tuğba SAKİN Silopi (Cizre) Hakimliğine,
1001. Van Hakim Adayı (220489) Ali SAKİN Darende (Malatya) Hakimliğine,
1002. Bakırköy Hakim Adayı (220490) Anıl SAKUR Devrek (Zonguldak) Hakimliğine,
1003. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220491) Özlem SALKIM Sorgun (Yozgat) Cumhuriyet Savcılığına,
1004. Dinar C.Savcı Adayı (220492) Recep SALKIMTAŞ Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına,
1005. Nevşehir C.Savcı Adayı (220493) Fatma SAMUR Nurdağı (İslahiye) Cumhuriyet Savcılığına,
1006. Bursa Hakim Adayı (220494) Mehmet Akif SARAÇ Şebinkarahisar Hakimliğine,
1007. Ankara Batı Hakim Adayı (220495) Esra ÇETİN Kırkağaç (Akhisar) Hakimliğine,
1008. Ankara C.Savcı Adayı (220496) Cahit Cihad SARI Tavas (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına,
1009. Ankara Hakim Adayı (220497) Ezgi Nur TÜMOĞLU Çan (Çanakkale) Hakimliğine,
1010. Balıkesir C.Savcı Adayı (220498) Mehmet Fatih SARI Merzifon (Amasya) Cumhuriyet Savcılığına,
1011. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220499) Ali Şahin SARI Burhaniye Cumhuriyet Savcılığına,
1012. Ünye C.Savcı Adayı (220501) Abdulsamet SARI Reyhanlı (Kırıkhan) Cumhuriyet Savcılığına,
1013. Fethiye Hakim Adayı (220502) Enes SARIHAN Görele (Giresun) Hakimliğine,
1014. Mersin Hakim Adayı (220503) Oktay SARIIŞIK Tunceli Hakimliği ne,
1015. Ankara Batı Hakim Adayı (220504) Şeyda KIPÇAK Kastamonu Hakimliğine,
1016. Aksaray C.Savcı Adayı (220505) Yusuf Kenan SARIYÜZ Bala (Ankara) Cumhuriyet Savcılığına,
1017. Mardin C.Savcı Adayı (220506) Muhammed Burak SASA Cizre Cumhuriyet Savcılığına,
1018. Ankara C.Savcı Adayı (220507) Serhat SAVAŞÇI Tunceli Cumhuriyet Savcılığına,
1019. Van C.Savcı Adayı (220510) Sümeyye SAYİR Çayeli (Rize) Cumhuriyet Savcılığına,
1020. Ankara Hakim Adayı (220511) Muhammed Sadık SAZCI Tarsus Hakimliğine,
1021. Hatay C.Savcı Adayı (220512) İsmail Altay SECERLİOĞLU Karabük Cumhuriyet Savcılığına,
1022. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (220513) Mehmet SEKMEN Çivril (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına,
1023. Ankara Hakim Adayı (220514) Seyfettin SEMİZ Kemer (Antalya) Hakimliğine,
1024. Bafra C.Savcı Adayı (220515) Yasin SEMİZ Muratlı (Tekirdağ) Cumhuriyet Savcılığına,
1025. Rize C.Savcı Adayı (220516) Elif SEMİZOĞLU Vakfıkebir (Trabzon) Cumhuriyet Savcılığına,
1026. Manavgat Hakim Adayı (220517) Huriye SEVİNÇ Lüleburgaz (Kırklareli) Hakimliğine,
1027. Trabzon Hakim Adayı (220518) Sümeyye SEYYAR Mut (Silifke) Hakimliğine,
1028. Bakırköy C.Savcı Adayı (220519) Onur Can SEZER Osmaneli (Bilecik) Cumhuriyet Savcılığına,
1029. Manavgat Hakim Adayı (220520) Esra SEZER AYDOĞDU Bitlis Hakimliğine,
1030. Tokat C.Savcı Adayı (220521) Semih SEZGİN Urla (İzmir) Cumhuriyet Savcılığına,
1031. Afyonkarahisar C.Savcı Adayı (220522) Burcu SEZGİN KANDEMİR Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına,
1032. Erzincan C.Savcı Adayı (220523) Duygu SİLAHŞOR Gelibolu (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına,
1033. Bakırköy Hakim Adayı (220524) Mehmet Fatih SİNÇE Göksün (Elbistan) Hakimliğine,
1034. Ankara Hakim Adayı (220525) Ayşegül SİVRİ ERZİK Bingöl Hakimliğine,
1035. Ankara Batı Hakim Adayı (220526) Cansu SİVRİ Bolvadin Hakimliğine,
1036. Elbistan Hakim Adayı (220527) İlknur ALKAN Bartın Hakimliğine,
1037. Osmaniye Hakim Adayı (220528) Melike Kübra SİYAHOĞLU Cihanbeyli (Konya) Hakimliğine,
1038. Kayseri C.Savcı Adayı (220529) İsa SOMTAŞ Devrekani (Kastamonu) Cumhuriyet Savcılığına,
1039. Eskişehir C.Savcı Adayı (220530) Osman Sercan SORULMAZ Nusaybin (Mardin) Cumhuriyet Savcılığına,
1040. Eskişehir Hakim Adayı (220531) Fatma SORULMAZ Nusaybin (Mardin) Hakimliğine,
1041. Ankara C.Savcı Adayı (220532) Saliha SOYKAN Mustafakemalpaşa (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,
1042. Ankara Hakim Adayı (220533) Alptuğbora SÖĞÜT Malkara (Tekirdağ) Hakimliğine,
1043. Tarsus Hakim Adayı (220534) Merve Büşra SÖKER GENÇAY Boyabat Hakimliğine,
1044. Adıyaman C.Savcı Adayı (220536) Tunacan SUBAŞI Tarsus Cumhuriyet Savcılığına,
1045. İzmir Hakim Adayı (220537) Ahmet Sefa SUBAŞI Gülşehir (Nevşehir) Hakimliğine,
1046. Kayseri Hakim Adayı (220538) Hamiyet SUNGUR Sinop Hakimliğine,
1047. Konya C.Savcı Adayı (220539) Saliha TUNÇ Çarşamba Cumhuriyet Savcılığına,
1048. Samsun Hakim Adayı (220541) Esme ÇİMEN Tarsus Hakimliğine,
1049. Ankara C.Savcı Adayı (220542) Emin Burak SÜREZLİ Tarsus Cumhuriyet Savcılığına,
1050. Denizli C.Savcı Adayı (220543) Haşan Ali SÜRMELİ Niğde Cumhuriyet Savcılığı na,
1051. Eskişehir Hakim Adayı (220544) Hamide SÜRÜCÜ Mustafakemalpaşa (Bursa) Hakimliğine,
1052. Konya C.Savcı Adayı (220545) Şükran SÜRÜCÜ Ermenek Cumhuriyet Savcılığına,
1053. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220546) Abdullah Fatih SÜTÇÜ Bandırma Cumhuriyet Savcılığına,
1054. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220547) Ayşegül ŞAHAN Develi (Kayseri) Cumhuriyet Savcılığına,
1055. İstanbul Hakim Adayı (220548) Beyza ŞAHAN İmamoğlu (Kozan) Hakimliğine,
1056. Kırıkkale C.Savcı Adayı (220550) İhsan ŞAHİN Salihli Cumhuriyet Savcılığına,
1057. Ankara Hakim Adayı (220551) Gözde ŞAHİN Didim (Söke) Hakimliğine,
1058. Ankara Hakim Adayı (220552) Burcu ŞAHİN Gönen (Bandırma) Hakimliğine,
1059. Hatay Hakim Adayı (220553) Seyfullah Ali ŞAHİN Reşadiye (Tokat) Hakimliğine,
1060. Sivas C.Savcı Adayı (220554) Sultan ŞAHİN Edremit (Burhaniye) Cumhuriyet Savcılığına,
1061. Trabzon Hakim Adayı (220555) Cemile ŞAHİN Hayrabolu (Tekirdağ) Hakimliğine,
1062. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220556) Berkay ŞAHİNGÖZ Derinkuyu (Nevşehir) Cumhuriyet Savcılığına,
1063. Bakırköy Hakim Adayı (220560) Ümit ŞEN Keşan (Edime) Hakimliğine,
1064. İstanbul Hakim Adayı (220561) Maide Bengisu ŞEN Karaburun (İzmir) Hakimliğine,
1065. Bafra C.Savcı Adayı (220562) Şeyma ŞEN Hassa (Hatay) Cumhuriyet Savcılığına,
1066. İstanbul Hakim Adayı (220563) Oğuzhan ŞENER Silivri Hakimliğine,
1067. Bakırköy C.Savcı Adayı (220564) Haluk ŞENOCAK Emet (Tavşanlı) Cumhuriyet Savcılığına,
1068. Tokat Hakim Adayı (220565) Alev ŞENOL Develi (Kayseri) Hakimliğine,
1069. Kırıkkale C.Savcı Adayı (220566) İbrahim ŞENOL Terme (Çarşamba) Cumhuriyet Savcılığına,
1070. İstanbul Hakim Adayı (220567) Nezahat ŞENSES Elbistan Hakimliğine,
1071. İstanbul C.Savcı Adayı (220568) Fatih ŞENSÖZLÜER Gerede (Bolu) Cumhuriyet Savcılığına,
1072. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (220569) Ceren ŞEREF Devrek (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına,
1073. İstanbul Hakim Adayı (220570) Ayşegül ŞEREMET Kiraz (Ödemiş) Hakimliğine,
1074. Bakırköy C.Savcı Adayı (220571) Şahin ŞEVLİ Korkuteli (Antalya) Cumhuriyet Savcılığına,
1075. Bursa C.Savcı Adayı (220572) Volkan ŞİMŞEK Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına,
1076. Yozgat C.Savcı Adayı (220573) Yasin ŞİMŞEK Yenice (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına,
1077. Ankara Hakim Adayı (220574) Emre ŞİMŞEK Bilecik Hakimliğine,
1078. Ankara C.Savcı Adayı (220575) Gamze ŞİMŞEK BAŞEĞMEZ Yüksekova Cumhuriyet Savcılığına,
1079. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (220576) Alper ŞİŞMANLAR Sarayköy (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına,
1080. istanbul C.Savcı Adayı (220577) İsmail ŞİVKA Pozantı (Tarsus) Cumhuriyet Savcılığına,
1081. Ankara C.Savcı Adayı (220578) Yunus Emre TABARA Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığına,
1082. Kastamonu C.Savcı Adayı (220579) Sefa TABUK Ağrı Cumhuriyet Savcılığına,
1083. Ankara Batı Hakim Adayı (220580) Fatma TAKIL Doğanhisar (Akşehir) Hakimliğine,
1084. Konya Hakim Adayı (220581) Özden TALAYHAN Saray (Van) Hakimliğine,
1085. İstanbul Hakim Adayı (220582) Nurullah TAM Maçka (Trabzon) Hakimliğine,
1086. İstanbul Hakim Adayı (220584) Gözde TAN Ardahan Hakimliğine,
1087. İzmir Hakim Adayı (220585) Muhammet TANRIVERDİ Erdemli (Mersin) Hakimliğine,
1088. Bakırköy C.Savcı Adayı (220588) Ali TARAKÇI Hizan (Bitlis) Cumhuriyet Savcılığına,
1089. Gaziantep Hakim Adayı (220589) Bekir TARHAN Hendek (Sakarya) Hakimliğine,
1090. Siirt Hakim Adayı (220590) Burak TAŞ Kaş (Elmalı) Hakimliğine,
1091. Gümüşhane Hakim Adayı (220591) Tuba TAŞ Orhangazi (Bursa) Hakimliğine,
1092. Ankara Hakim Adayı (220592) Şüheda TAŞDEMİR Ezine (Çanakkale) Hakimliğine,
1093. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (220593) Mehmet Fuat TAŞRAYA Turgutlu Hakimliğine,
1094. Adana Hakim Adayı (220594) Aslı Simge TAŞKIN Gelibolu (Çanakkale) Hakimliğine,
1095. Ankara Hakim Adayı (220595) Şeyma ERSAN Anamur (Silifke) Hakimliğine,
1096. Bakırköy C.Savcı Adayı (220596) Mert TATAROĞLU Akhisar Cumhuriyet Savcılığına,
1097. Erzurum C.Savcı Adayı (220598) Kürşat Oğuzhan TÜRKALP Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına,
1098. Erzurum C.Savcı Adayı (220599) Muhammed Sait TAVUS Çerkezköy (Çorlu) Cumhuriyet Savcılığına,
1099. Adana C.Savcı Adayı (220601) Mehmet Burak TEK Hakkari Cumhuriyet Savcılığı na,
1100. Adana Hakim Adayı (220602) İsmail TEKATLI Gölköy (Ordu) Hakimliğine,
1101. Elazığ C.Savcı Adayı (220603) Serap TEKAVUT Varto (Muş) Cumhuriyet Savcılığına,
1102. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (220604) Hatice HİSARKAYA Şımak Hakimliğine,
1103. Erzurum C.Savcı Adayı (220605) Burak Han TEKİN Tokat Cumhuriyet Savcılığına,
1104. Bakırköy C.Savcı Adayı (220606) Timuçin TEKİN Sorgun (Yozgat) Cumhuriyet Savcılığına,
1105. Ankara Hakim Adayı (220607) Gülhan TEKİNARSLAN Osmaniye Hakimliğine,
1106. Kahramanmaraş C.Savcı Adayı (220608) Selim TEMİZ Akşehir Cumhuriyet Savcılığına,
1107. Rize Hakim Adayı (220609) Halime AYDEMİR Pazar (Rize) Hakimliğine,
1108. Ankara Hakim Adayı (220610) Ayşegül TERZİ Ermenek Hakimliğine,
1109. Ankara Hakim Adayı (220611) Alime TERZİ GÜRBÜZ Nusaybin (Mardin) Hakimliğine,
1110. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220612) Hüseyin TERZİOĞLU Keşan (Edime) Cumhuriyet Savcılığına,
1111. Nazilli Hakim Adayı (220613) Gülşah TEZCAN BEDER Batman Hakimliğine,
1112. Akhisar Hakim Adayı (220614) Fatma TİRE Kelkit (Gümüşhane) Hakimliğine,
1113. Eskişehir C.Savcı Adayı (220615) Pınar KAYA Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığına,
1114. İskenderun C.Savcı Adayı (220617) Eyyüp TOK Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığına,
1115. Ankara Batı Hakim Adayı (220618) Bengü TOKEL Datça (Muğla) Hakimliğine,
1116. Niğde Hakim Adayı (220620) Emre TOKGÖZ Karacabey (Bursa) Hakimliğine,
1117. Bursa C.Savcı Adayı (220621) Muzaffer Mete TOKLU Dursunbey (Balıkesir) Cumhuriyet Savcılığına,
1118. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220622) Aybetül TOPAKTAŞ Mazıdağı (Mardin) Cumhuriyet Savcılığına,
1119. Çorlu Hakim Adayı (220623) Nihan TOPAL Ermenek Hakimliğine,
1120. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (220624) Tugay TOPAL Niğde Hakimliğine,
1121. Ankara Hakim Adayı (220625) Burak TOPALOGLU Gelibolu (Çanakkale) Hakimliğine,
1122. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220626) Mehmet Akif TOPCUOGLU Arpaçay (Kars) Cumhuriyet Savcılığına,
1123. Mersin C.Savcı Adayı (220627) Servet Cem TOPLAR Niksar (Tokat) Cumhuriyet Savcılığına,
1124. Siirt Hakim Adayı (220628) Yunus Görkem TOPRAK Menemen (Karşıyaka) Hakimliğine,
1125. Sakarya Hakim Adayı (220629) Burak TORTOŞ Marmaris (Muğla) Hakimliğine,
1126. Salihli C.Savcı Adayı (220630) Gökhan TOSUN Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcılığına,
1127. Ankara Hakim Adayı (220633) Lale TUGEN Ilgın (Akşehir) Hakimliğine,
1128. Kahramanmaraş C.Savcı Adayı (220634) Mehmet Cihan TUĞRAL Salihli Cumhuriyet Savcılığına,
1129. İstanbul C.Savcı Adayı (220635) Mustafa Enes TUNA Of (Trabzon) Cumhuriyet Savcılığına,
1130. Ankara Hakim Adayı (220636) Muhammed Fatih TUNCAL Saray (Çorlu) Hakimliğine,
1131. Ankara Hakim Adayı (220637) Burak TUNCAY Afşin (Elbistan) Hakimliğine,
1132. Konya Hakim Adayı (220638) Ali TUNÇ Çarşamba Hakimliğine,
1133. Mersin Hakim Adayı (220639) Muhammed Cihad TUNÇ Gümüşhane Hakimliğine,
1134. İzmir Hakim Adayı (220641) Mürüvet TURAN Salihli Hakimliğine,
1135. İzmir C.Savcı Adayı (220642) Elif TURAN Akhisar Cumhuriyet Savcılığına,
1136. İstanbul Hakim Adayı (220643) Dilara TURAN Soma (Akhisar) Hakimliğine,
1137. Trabzon Hakim Adayı (220644) Asude Nur TURAN Ceyhan Hakimliğine,
1138. Elazığ Hakim Adayı (220645) Süha Saygın TURGUT Saray (Çorlu) Hakimliğine,
1139. Mardin C.Savcı Adayı (220646) Yasin Erman TURGUT Batman Cumhuriyet Savcılığına,
1140. Ankara Hakim Adayı (220647) Fatma Betül TURHAN Çivril (Denizli) Hakimliğine,
1141. Bakırköy Hakim Adayı (220648) Berna TUTKA Çerkezköy (Çorlu) Hakimliğine,
1142. Kayseri Hakim Adayı (220649) Mehmet TUZ Beypazarı (Ankara Batı) Hakimliğine,
1143. İzmir Hakim Adayı (220650) Niyazi TÜFEKÇİDERE Elbistan Hakimliğine,
1144. Bakırköy Hakim Adayı (220651) Hatice TÜFEKÇİOGLU Sürmene (Trabzon) Hakimliğine,
1145. İzmir C.Savcı Adayı (220652) Remzi TÜFENK Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına,
1146. Kayseri C.Savcı Adayı (220653) Ahmet TÜLÜCE Salihli Cumhuriyet Savcılığına,
1147. İstanbul Hakim Adayı (220656) Hilal TÜYLÜOĞLU Ermenek Hakimliğine,
1148. Ankara Batı Hakim Adayı (220657) Ayşe Sema ATA Muş Hakimliğine,
1149. Antalya C.Savcı Adayı (220658) Abdurrahim UÇAN Sinop Cumhuriyet Savcılığına,
1150. Ankara C.Savcı Adayı (220659) Emine UÇKUN GÖK Dicle (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,
1151. Adana C.Savcı Adayı (220660) Çağla UĞUR Kelkit (Gümüşhane) Cumhuriyet Savcılığına,
1152. Eskişehir Hakim Adayı (220661) İbrahim UĞUR Elbistan Hakimliğine,
1153. Ankara Hakim Adayı (220662) Osman Alperen UĞUR Mihalıççık (Eskişehir) Hakimliğine,
1154. Malatya C.Savcı Adayı (220663) Serhat ULU Çivril (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına,
1155. Ankara C.Savcı Adayı (220664) ArifULUĞ Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığına,
1156. Konya C.Savcı Adayı (220665) Gamze ULUĞ Saruhanlı (Manisa) Cumhuriyet Savcılığına,
1157. Kilis Hakim Adayı (220666) Nilay ULUTAŞ Yozgat Hakimliğine,
1158. Nevşehir Hakim Adayı (220667) Furkan UMAY Yalvaç Hakimliğine,
1159. Konya Hakim Adayı (220668) İsmail Esad UMUT Kırklareli Hakimliğine,
1160. Bafra Hakim Adayı (220669) Melisa Burçak UYAR Hilvan (Siverek) Hakimliğine,
1161. Mardin C.Savcı Adayı (220670) Abdulaziz UNCU Altıntaş (Kütahya) Cumhuriyet Savcılığına,
1162. Kars Hakim Adayı (220671) Sıla URAL Boğazlıyan Hakimliğine,
1163. Elazığ C.Savcı Adayı (220672) Sergen Cemre URHAN Didim (Söke) Cumhuriyet Savcılığına,
1164. Ankara Batı Hakim Adayı (220673) Feyza Nur URUL Bayramiç (Çanakkale) Hakimliğine,
1165. Gebze Hakim Adayı (220674) Hatice Nihan USLU İpsala (Edirne) Hakimliğine,
1166. Ankara Hakim Adayı (220675) Ahmet USTA Reyhanlı (Kırıkhan) Hakimliğine,
1167. Burdur Hakim Adayı (220676) Ceren GÜVEN Batman Hakimliğine,
1168. Ankara Batı Hakim Adayı (220678) Gizemnur UTKU Demirköy (Kırklareli) Hakimliğine,
1169. Konya Hakim Adayı (220679) Arife UYAR Çan (Çanakkale) Hakimliğine,
1170. Gebze Hakim Adayı (220680) Orçun UYDAŞ Safranbolu (Karabük) Hakimliğine,
1171. Sinop Hakim Adayı (220681) Ahmet Furkan UYGUN Karabük Hakimliğine,
1172. İzmir C.Savcı Adayı (220682) Yücel UYSAL Göynük (Bolu) Cumhuriyet Savcılığına,
1173. Ankara Hakim Adayı (220683) Ahmet Cemal UZ Hazro (Diyarbakır) Hakimliğine,
1174. Giresun C.Savcı Adayı (220685) Orhan UZUN Koyulhisar (Şebinkarahisar) Cumhuriyet Savcılığına,
1175. Zonguldak C.Savcı Adayı (220686) Elvan UZUNÖZ Ilgın (Akşehir) Cumhuriyet Savcılığına,
1176. İstanbul Hakim Adayı (220687) Kübra ÜÇER Susurluk (Balıkesir) Hakimliğine,
1177. Konya C.Savcı Adayı (220689) Zeynep ÜLKER Bozdoğan (Nazilli) Cumhuriyet Savcılığına,
1178. Denizli C.Savcı Adayı (220691) İsmail ÜLKER Alaplı (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına,
1179. Ankara C.Savcı Adayı (220692) Kemal ÜNAL Lüleburgaz (Kırklareli) Cumhuriyet Savcılığına,
1180. Gaziantep C.Savcı Adayı (220693) Fazlı ÜNAL Dörtyol (İskenderun) Cumhuriyet Savcılığına,
1181. Kayseri Hakim Adayı (220694) Nuray ÜNLÜ Kaş (Elmalı) Hakimliğine,
1182. Bakırköy C.Savcı Adayı (220695) Muhammet Göktuğ ÜNLÜ Körfez (Kocaeli) Cumhuriyet Savcılığına,
1183. İstanbul C.Savcı Adayı (220696) Ali Furkan ÜNSAL Elbistan Cumhuriyet Savcılığına,
1184. Antalya C.Savcı Adayı (220698) Arif ÜNVER Pülümür (Tunceli) Cumhuriyet Savcılığına,
1185. Tokat Hakim Adayı (220700) Merve ÜNVER Kemalpaşa (İzmir) Hakimliğine,
1186. İzmir C.Savcı Adayı (220701) Ömer ÜNVER Tirebolu (Giresun) Cumhuriyet Savcılığına,
1187. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220702) Arif Can ÜREY Yozgat Cumhuriyet Savcılığına,
1188. Kastamonu Hakim Adayı (220703) Abdullah ÜSTEK Tarsus Hakimliğine,
1189. Eskişehir Hakim Adayı (220704) Tansu ÜSTÜNDAG Silivri Hakimliğine,
1190. Konya C.Savcı Adayı (220705) Haşan VAR Cizre Cumhuriyet Savcılığı na,
1191. Elazığ C.Savcı Adayı (220706) Onur VARDAR Viranşehir Cumhuriyet Savcılığına,
1192. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (220707) Yunus VİDİN Nusaybin (Mardin) Hakimliğine,
1193. Trabzon C.Savcı Adayı (220708) Batuhan VURAL Yatağan (Muğla) Cumhuriyet Savcılığına,
1194. Rize C.Savcı Adayı (220711) Elif YAĞCI Gediz (Kütahya) Cumhuriyet Savcılığına,
1195. Hatay Hakim Adayı (220712) Seda YAGCIOGLU Ceyhan Hakimliğine,
1196. Malatya Hakim Adayı (220713) Hicran YAKAR Şırnak Hakimliğine,
1197. Burhaniye C.Savcı Adayı (220714) Furkan YAKAR Bitlis Cumhuriyet Savcılığına,
1198. Ankara Hakim Adayı (220715) Esra YAKIŞAN Develi (Kayseri) Hakimliğine,
1199. İstanbul C.Savcı Adayı (220716) Kerem Ali YAKUT Tokat Cumhuriyet Savcılığına,
1200. Uşak C.Savcı Adayı (220718) Şahin Melik YALÇIN Yozgat Cumhuriyet Savcılığına,
1201. İstanbul C.Savcı Adayı (220719) Aşkın YALMAN Alaplı (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına,
1202. Ankara C.Savcı Adayı (220720) Hayrullah YALMANCI Akçakale (Şanlıurfa) Cumhuriyet Savcılığına,
1203. Kilis Hakim Adayı (220721) Ferhat YAMACI Nazilli Hakimliğine,
1204. Ankara Hakim Adayı (220722) Nurşah YAMAN HARDALAÇ Adıyaman Hakimliğine,
1205. Bakırköy C.Savcı Adayı (220723) Serkan YAR Silvan (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,
1206. Bakırköy Hakim Adayı (220724) Veysel Erhan YARDIM Kahta (Adıyaman) Hakimliğine,
1207. İstanbul C.Savcı Adayı (220725) Şevde YARDIMCI Bulancak (Giresun) Cumhuriyet Savcılığına,
1208. Ankara C.Savcı Adayı (220726) Seçil YARGICI Artova (Tokat) Cumhuriyet Savcılığına,
1209. Bursa C.Savcı Adayı (220727) Muhammed YASAN Kozan Cumhuriyet Savcılığına,
1210. Ankara Hakim Adayı (220728) Kezban Kübra YASSIKAYA Eğirdir (İsparta) Hakimliğine,
1211. Kırşehir Hakim Adayı (220729) Çağrı YAŞAR Şemdinli (Yüksekova) Hakimliğine,
1212. Bolu Hakim Adayı (220730) Bilgenur YAVUZ Çankırı Hakimliğine,
1213. İstanbul Hakim Adayı (220731) Cansu YAVUZ Köyceğiz (Muğla) Hakimliğine,
1214. Ankara Batı Hakim Adayı (220732) Canay YAVUZ Görele (Giresun) Hakimliğine,
1215. Ordu C.Savcı Adayı (220733) Oğuzhan YAVUZ Niğde Cumhuriyet Savcılığına,
1216. Bakırköy C.Savcı Adayı (220734) Harun YAVUZAY Tokat Cumhuriyet Savcılığına,
1217. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (220735) Mert YAYLA Hacıbektaş (Nevşehir) Hakimliğine,
1218. İstanbul C.Savcı Adayı (220736) Muhammed Metehan YAZAR Polatlı (Ankara) Cumhuriyet Savcılığına,
1219. Konya Hakim Adayı (220738) Haşan Hüseyin YAZICI Nazilli Hakimliğine,
1220. İzmir C.Savcı Adayı (220739) İsmail YELEKÇİOGLU Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına,
1221. Bursa Hakim Adayı (220740) Pelin YENİGELEN Emet (Tavşanlı) Hakimliğine,
1222. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220741) Ceren YEŞİL Karasu (Sakarya) Cumhuriyet Savcılığına,
1223. Ankara C.Savcı Adayı (220742) Musa YEŞİL Şenkaya (Oltu) Cumhuriyet Savcılığına,
1224. Ankara Batı Hakim Adayı (220743) Batuhan Salim YEŞİLKÖY Aliağa (Karşıyaka) Hakimliğine,
1225. Konya C.Savcı Adayı (220744) Rüstem YETİŞİR Kilis Cumhuriyet Savcılığı na,
1226. Diyarbakır Hakim Adayı (220745) Saim YETKİN Bafra Hakimliğine,
1227. Erzurum Hakim Adayı (220746) Ahmet Salih YILDIRGAN Hizan (Bitlis) Hakimliğine,
1228. Antalya Hakim Adayı (220747) Sıdıka YILDIRIM Osmaneli (Bilecik) Hakimliğine,
1229. Ankara Hakim Adayı (220748) Merve Asena YILDIRIM Hınıs Hakimliğine,
1230. Ankara Batı Hakim Adayı (220749) Zeynep YILDIRIM Silopi (Cizre) Hakimliğine,
1231. İslahiye C.Savcı Adayı (220750) Nurullah YILDIRIM Kınık (Bergama) Cumhuriyet Savcılığına,
1232. Kayseri Hakim Adayı (220751) Arzu YILDIRIM Selçuk (İzmir) Hakimliğine,
1233. Kayseri Hakim Adayı (220752) Bilgehan YILDIRIM Kaş (Elmalı) Hakimliğine,
1234. İzmir Hakim Adayı (220753) Mehmet Emin YILDIRIM Osmancık (Çorum) Hakimliğine,
1235. Boğazlıyan C.Savcı Adayı (220754) Onur Reha YILDIRIM Beypazarı (Ankara Batı) Cumhuriyet Savcılığına,
1236. Ankara C.Savcı Adayı (220755) Kemal Tahir YILDIRIM Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına,
1237. Diyarbakır C.Savcı Adayı (220756) Ali YILDIRIM Akşehir Cumhuriyet Savcılığına,
1238. Elazığ Hakim Adayı (220757) Rabia YILDIRIM Tavşanlı Hakimliğine,
1239. Kocaeli C.Savcı Adayı (220758) Orhan YILDIRIM Çumra (Konya) Cumhuriyet Savcılığına,
1240. Erzurum C.Savcı Adayı (220759) Hüseyin YILDIZ Solhan (Bingöl) Cumhuriyet Savcılığına,
1241. Ankara Batı Hakim Adayı (220760) Metin YILDIZ Seydişehir Hakimliğine,
1242. Kocaeli Hakim Adayı (220762) Fulya YILDIZ Acıpayam (Denizli) Hakimliğine,
1243. Karaman Hakim Adayı (220763) Hüseyin YILDIZ Saray (Çorlu) Hakimliğine,
1244. Denizli Hakim Adayı (220764) Ahmet YILDIZ Osmaniye Hakimliğine,
1245. Çanakkale C.Savcı Adayı (220765) İsmail Emre YILDIZ Silopi (Cizre) Cumhuriyet Savcılığına,
1246. Düzce Hakim Adayı (220766) Duygu YILDIZ AYDIN Samandağ (Hatay) Hakimliğine,
1247. Manavgat C.Savcı Adayı (220767) Tuğba YILDIZ Pınarhisar (Kırklareli) Cumhuriyet Savcılığına,
1248. Erzincan C.Savcı Adayı (220768) Fatma YILDIZ Muradiye (Erciş) Cumhuriyet Savcılığına,
1249. Ankara Hakim Adayı (220769) Betül YILDIZ Keskin (Kırıkkale) Hakimliğine,
1250. İstanbul Hakim Adayı (220771) Neslihan YILDIZ Mut (Silifke) Hakimliğine,
1251. Diyarbakır Hakim Adayı (220772) Büşra YILDIZ AYDOGAN Kepsut (Balıkesir) Hakimliğine,
1252. İzmir Hakim Adayı (220773) Mahmut YILDIZ Elbistan Hakimliği ne,
1253. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220774) Enes YILDIZ Yığılca (Düzce) Cumhuriyet Savcılığına,
1254. Manavgat Hakim Adayı (220775) Berna Şeyma Nur YILDIZ Bartın Hakimliğine,
1255. Ankara Hakim Adayı (220776) Aydanur YILDIZ Hınıs Hakimliğine,
1256. Ankara Batı Hakim Adayı (220778) Emine YILDIZ OCAK Savaştepe (Balıkesir) Hakimliğine,
1257. Bakırköy Hakim Adayı (220779) Merve YILDIZOĞLU Merzifon (Amasya) Hakimliğine,
1258. Bodrum Hakim Adayı (220780) Özden Gözde YILMAZ Reyhanlı (Kırıkhan) Hakimliğine,
1259. İzmir Hakim Adayı (220782) Tuğçe ÜNAL Edremit (Burhaniye) Hakimliğine,
1260. Ankara Batı Hakim Adayı (220783) Emine YILMAZ Babaeski (Kırklareli) Hakimliğine,
1261. Ünye Hakim Adayı (220784) Gamze DEMİREL Gerze (Sinop) Hakimliğine,
1262. Mersin Hakim Adayı (220785) Yasemin SARIIŞIK Tunceli Hakimliği ne,
1263. Ankara C.Savcı Adayı (220786) Süleyman Kaan YILMAZ Tonya (Trabzon) Cumhuriyet Savcılığına,
1264. Ankara Hakim Adayı (220787) Makbule Çiğdem YILMAZ Biga (Çanakkale) Hakimliğine,
1265. Amasya Hakim Adayı (220788) Kadir Doğukan YILMAZ Çatalca (Silivri) Hakimliğine,
1266. Bakırköy C.Savcı Adayı (220789) Yusuf Masum YILMAZ Çaycuma (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına,
1267. Bakırköy Hakim Adayı (220791) Özge YILMAZ Saruhanlı (Manisa) Hakimliğine,
1268. Ankara C.Savcı Adayı (220792) Yunus Fatih YILMAZ Saruhanlı (Manisa) Cumhuriyet Savcılığına,
1269. İsparta C.Savcı Adayı (220793) Adil YILMAZ Arhavi (Artvin) Cumhuriyet Savcılığına,
1270. Manavgat C.Savcı Adayı (220794) Ayşe PEHLİVANLI Tavas (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına,
1271. Ankara Hakim Adayı (220795) Nurullah YILMAZ Bozüyük (Bilecik) Hakimliğine,
1272. Niğde Hakim Adayı (220796) Gaye YILMAZ Yerköy (Yozgat) Hakimliğine,
1273. İzmir C.Savcı Adayı (220798) Nilay YILMAZ Malkara (Tekirdağ) Cumhuriyet Savcılığına,
1274. Osmaniye Hakim Adayı (220799) Zehra AKYÜZ Sarıkamış (Kars) Hakimliğine,
1275. Karaman Hakim Adayı (220800) Ayşe YILMAZ İnegöl Hakimliğine,
1276. Konya C.Savcı Adayı (220801) Furkan YILMAZ Kuşadası (Söke) Cumhuriyet Savcılığı na,
1277. Ankara Batı Hakim Adayı (220802) Caner YILMAZ Karabük Hakimliğine,
1278. Bakırköy Hakim Adayı (220804) Gülfem ALOGLU Aladağ (Kozan) Hakimliğine,
1279. Bakırköy Hakim Adayı (220806) Batuhan Taha YILMAZ Reyhanlı (Kırıkhan) Hakimliğine,
1280. Ankara C.Savcı Adayı (220807) Şule Özlem YILMAZ Kırkağaç (Akhisar) Cumhuriyet Savcılığına,
1281. Ankara Hakim Adayı (220808) Büşra YILMAZ Kemaliye (Erzincan) Hakimliğine,
1282. Kocaeli C.Savcı Adayı (220809) Alper YILMAZ Polatlı (Ankara) Cumhuriyet Savcılığına,
1283. Ankara C.Savcı Adayı (220810) Ahmet YILMAZCAN Burhaniye Cumhuriyet Savcılığına,
1284. Adıyaman Hakim Adayı (220811) Feyza YILMAZKAYA Bulancak (Giresun) Hakimliğine,
1285. Tavşanlı Hakim Adayı (220812) Demet GÖKÇEN Mustafakemalpaşa (Bursa) Hakimliğine,
1286. Konya C.Savcı Adayı (220813) Haşan YİĞİT Şereflikoçhisar (Aksaray) Cumhuriyet Savcılığına,
1287. Edime C.Savcı Adayı (220816) Yılmaz YİĞİT Erbaa (Tokat) Cumhuriyet Savcılığına,
1288. Bursa C.Savcı Adayı (220817) Sait YİĞİTBAŞI Malkara (Tekirdağ) Cumhuriyet Savcılığına,
1289. Osmaniye C.Savcı Adayı (220818) Oğuzhan YİĞİTTEKİN Gemlik (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,
1290. Mersin Hakim Adayı (220819) Adil Yasin YOLALAN Ulukışla (Niğde) Hakimliğine,
1291. Malatya Hakim Adayı (220820) İsrafil YOLDAŞ Tokat Hakimliğine,
1292. Ankara C.Savcı Adayı (220821) Berat YOLDAŞ Almus (Tokat) Cumhuriyet Savcılığına,
1293. Kayseri C.Savcı Adayı (220822) Mahmut YOZGATLIGİL Kandıra (Kocaeli) Cumhuriyet Savcılığına,
1294. Ankara C.Savcı Adayı (220823) Zehra YÖRÜK Bor (Niğde) Cumhuriyet Savcılığına,
1295. Hatay C.Savcı Adayı (220824) Fatih Oğuzhan YURT Yüksekova Cumhuriyet Savcılığına,
1296. Kırşehir C.Savcı Adayı (220825) Sıla BEKTAŞ Akşehir Cumhuriyet Savcılığına,
1297. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220827) Elif Merve YÜCE Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına,
1298. Uşak C.Savcı Adayı (220828) Onur YÜCEL Erdek (Bandırma) Cumhuriyet Savcılığına,
1299. Alanya C.Savcı Adayı (220829) Mehmet Akın YÜCEL Tarsus Cumhuriyet Savcılığına,
1300. Afyonkarahisar Hakim Adayı (220830) Şule Nur YÜCEL Pasinler (Erzurum) Hakimliğine,
1301. İstanbul C.Savcı Adayı (220831) Muhammet YÜCEL Bünyan (Kayseri) Cumhuriyet Savcılığına,
1302. İstanbul C.Savcı Adayı (220832) Muhittin YÜCER Burdur Cumhuriyet Savcılığına,
1303. Kayseri Hakim Adayı (220834) Bağcan YÜCEÜNÜVAR Silifke Hakimliğine,
1304. Antalya C.Savcı Adayı (220836) Rıdvan YÜKSEL Siirt Cumhuriyet Savcılığına,
1305. Karabük C.Savcı Adayı (220837) Erkan YÜKSEL Turhal (Zile) Cumhuriyet Savcılığına,
1306. Ankara Hakim Adayı (220838) Halil Cihan YÜZÜGÜLLÜ Milas (Bodrum) Hakimliğine,
1307. Ordu Hakim Adayı (220839) Gülnihal ZAİMOGLU Edremit (Burhaniye) Hakimliğine,
1308 .Ankara Batı C.Savcı Adayı (220840) Yusuf Kenan ZARARSIZ Didim (Söke) Cumhuriyet
Savcılığına,
1309. İstanbul Hakim Adayı (220842) İlknur Pınar ZEHİR Şarköy (Tekirdağ) Hakimliğine,
1310. Denizli C.Savcı Adayı (220843) Yasin ZENGİN Devrek (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına,
1311. Tokat C.Savcı Adayı (220844) Yasin ZENGİNGÖNÜL Edremit (Burhaniye) Cumhuriyet Savcılığına,
1312. Bakırköy Hakim Adayı (220846) Ferhat ZOROGLU Kuşadası (Söke) Hakimliğine,
1313. İzmir C.Savcı Adayı (220888) Mustafa Uğur AKBAŞ Kavak (Samsun) Cumhuriyet Savcılığına,
8. derecenin 2. kademesi (675+1300) göstergesi ile;
1314. Niğde C.Savcı Adayı (220587) Fatih Mehmet TANYOLU Silivri Cumhuriyet Savcılığına,
7. derecenin 1. kademesi (705+1500) göstergesi ile;
1315. Konya Hakim Adayı (169542) Yiğithan ÖZÇALIK Soma (Akhisar) Hakimliğine,
1316. Sivas Hakim Adayı (179516) Esra KESİK Birecik (Şanlıurfa) Hakimliğine,
1317. Eskişehir C.Savcı Adayı (194750) Kubilay TOKER Eskipazar (Karabük) Cumhuriyet Savcılığına,
1318. İstanbul Hakim Adayı (219703) Elif Müge ÇAKIRTAŞ Kahta (Adıyaman) Hakimliğine,
1319. Balıkesir C.Savcı Adayı (219786) Kübra DAYAN Silopi (Cizre) Cumhuriyet Savcılığına,
1320. Kahramanmaraş Hakim Adayı (220056) Feti IŞIK Nazilli Hakimliğine,
1321. Konya Hakim Adayı (220347) Haşan MİRCAN Arhavi (Artvin) Hakimliğine,
1322. Eskişehir Hakim Adayı (220549) Gülşah ŞAHİN Kağızman (Kars) Hakimliğine,
1323. İzmir Hakim Adayı (220655) Tuğba TÜRKARSLAN AKAN Bismil (Diyarbakır) Hakimliğine,
7. derecenin 2. kademesi (720+1500) göstergesi ile;
1324. Ankara Hakim Adayı (128192) Melek KARADAŞ Erbaa (Tokat) Hakimliğine,
1325. Kahramanmaraş Hakim Adayı (220382) Osman ÖKSÜZ Çerkezköy (Çorlu) Hakimliğine,
1326. Ankara C.Savcı Adayı (220600) Karip TAZEGÜL Beytüşşebap (Şımak) Cumhuriyet Savcılığına,
1327. Kayseri C.Savcı Adayı (220761) Hatice YILDIZ Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına,
6. derecenin 1. kademesi (760+1600) göstergesi ile;
1328. Ankara Batı C.Savcı Adayı (174819) Uğur KESKİN Sinop Cumhuriyet Savcılığına,
1329. Aydın Hakim Adayı (182118) Aykut KELEP Çivril (Denizli) Hakimliğine,
1330. İstanbul Hakim Adayı (219032) Ali Ulvi ÇAĞIRAN Elmalı Hakimliğine,
1331. Ankara Hakim Adayı (219489) Ali ATAK İmranlı (Sivas) Hakimliğine,
1332. Antalya C.Savcı Adayı (219515) Muhammed Mustafa AYDEGER Banaz (Uşak) Cumhuriyet Savcılığına,
1333. Yalova C.Savcı Adayı (219548) Sevban AYTEN Tunceli Cumhuriyet Savcılığına,
1334. Alaşehir C.Savcı Adayı (219881) Hakan EKMEKÇİ Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına,
1335. Elazığ C.Savcı Adayı (219910) Fatih ERDOĞAN Ödemiş Cumhuriyet Savcılığına,
1336. Tokat C.Savcı Adayı (220155) Abdulsamet KARAERKEK Geyve (Sakarya) Cumhuriyet Savcılığına,
1337. Afyonkarahisar C.Savcı Adayı (220267) Mehmet Fatih KONUŞKAN Çankırı Cumhuriyet Savcılığına,
1338. Kocaeli Hakim Adayı (220295) Bünyamin KURŞUN Pamukova (Sakarya) Hakimliğine,
1339. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220391) Ahmet Veysel ÖT Reyhanlı (Kırıkhan) Cumhuriyet Savcılığına,
1340. Konya C.Savcı Adayı (220717) Hatice YALÇIN Saray (Çorlu) Cumhuriyet Savcılığına,
6. derecenin 2. kademesi (785+1600) göstergesi ile;
1341. Ankara C.Savcı Adayı (146638) Erdal AKSU Çerkezköy (Çorlu) Cumhuriyet Savcılığına,
1342. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (160980) Oktay BARMAN Elbistan Cumhuriyet Savcılığına,
1343. Ankara Hakim Adayı (170399) Fatih GÜLTEKİN Cizre Hakimliğine,
1344. Balıkesir C.Savcı Adayı (182099) Hakan GÜNGÜREN Çerkeş (Karabük) Cumhuriyet Savcılığına,
1345. Kahramanmaraş Hakim Adayı (219379) İsmail AÇIK Tire (Ödemiş) Hakimliğine,
1346. Bursa Hakim Adayı (219417) Fatmanur AKSU Yunak (Akşehir) Hakimliğine,
1347. Konya Hakim Adayı (219613) Ümmügülsüm BİRER Kandıra (Kocaeli) Hakimliğine,
1348. Ankara Batı C.Savcı Adayı (219889) Bilal ENGİN Tunceli Cumhuriyet Savcılığına,
1349. Antalya Hakim Adayı (219904) Furkan ERDEM Silopi (Cizre) Hakimliğine,
1350. Ankara Hakim Adayı (219997) Güner GÜDÜL Sivrihisar (Eskişehir) Hakimliğine,
1351. Elazığ Hakim Adayı (220688) Bayram ÜLGEN Hopa (Artvin) Hakimliğine,
1352. Ankara Hakim Adayı (220737) Esra YAZAR Elbistan Hakimliğine,
1353. Van Hakim Adayı (220770) Tuncer YILDIZ Cihanbeyli (Konya) Hakimliğine,
1354. Ankara Batı Hakim Adayı (220777) Zeynep YILDIZ HÖKELEKLİ Nusaybin (Mardin) Hakimliğine,
1355. Ankara Batı Hakim Adayı (220805) Şeyma YILMAZ Ayvacık (Çanakkale) Hakimliğine,
1356. Mardin C.Savcı Adayı (220826) Faruk YUSUFOGLU Pazar (Rize) Cumhuriyet Savcılığına,
1357. İzmir Hakim Adayı (220835) Dilara YÜKSEK Ünye Hakimliğine,
1358. Ankara Hakim Adayı (220869) Fatih AY Kuşadası (Söke) Hakimliğine,
5. derecenin 1. kademesi (835+2200) göstergesi ile;
1359. Ankara Hakim Adayı (139049) Recep TAN Dinar Hakimliğine,
1360. Ankara Batı C.Savcı Adayı (141969) Ümmühan ŞİMŞEK Silifke Cumhuriyet Savcılığına,
1361. Konya Hakim Adayı (146652) Yusuf KUŞ Serik (Manavgat) Hakimliğine,
1362. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (146768) Ali KÖK Hakkari Cumhuriyet Savcılığına,
1363. Çorum Hakim Adayı (151146) Ali BAYIR Burhaniye Hakimliğine,
1364. Turgutlu Hakim Adayı (151176) Geylani ÇAM Sungurlu Hakimliğine,
1365. Edirne Hakim Adayı (153724) Ümit IŞIKTEKİN Bismil (Diyarbakır) Hakimliğine,
1366. Ankara Hakim Adayı (164347) Hatice GÜNTAŞ Hakkari Hakimliğine,
1367. Dinar Hakim Adayı (164381) Mehmet DEMİRSOY Gönen (Bandırma) Hakimliğine,
1368. Ankara Hakim Adayı (174811) Oğuzhan KUZZUK İznik (İnegöl) Hakimliğine,
1369. Ankara Hakim Adayı (214834) Meltem ANİÇ Seydişehir Hakimliğine,
1370. Ankara Hakim Adayı (219011) Selvigül BOYA Artova (Tokat) Hakimliğine,
1371. Kahramanmaraş C.Savcı Adayı (219499) Sadullah ATLI Karacasu (Nazilli) Cumhuriyet Savcılığına,
1372. Ankara Hakim Adayı (219546) Gül Hanım AYTAN Hınıs Hakimliğine,
1373. Bakırköy Hakim Adayı (219600) Didem BEZCİ Nazilli Hakimliğine,
1374. Gaziantep Hakim Adayı (219965) İlhan FIRAT Tokat Hakimliğine,
1375. Ankara C.Savcı Adayı (219972) Mesut GENCAN Pamukova (Sakarya) Cumhuriyet Savcılığına,
1376. Mersin C.Savcı Adayı (220009) Abdulhalim GÜMÜŞ Sürmene (Trabzon) Cumhuriyet Savcılığına,
1377. Ankara C.Savcı Adayı (220049) Şeyma HOŞCAN Siverek Cumhuriyet Savcılığına,
1378. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220091) Süleyman Hilmi KADI Akşehir Cumhuriyet Savcılığına,
1379. Yozgat Hakim Adayı (220329) Hacı Ali LEKESİZ Gerze (Sinop) Hakimliğine,
1380. Niğde C.Savcı Adayı (220370) Abdullah ORAL Sarıkaya (Boğazlıyan) Cumhuriyet Savcılığına,
1381. Ankara Hakim Adayı (220381) Ali Ender ÖKSÜZ İğdır Hakimliğine,
1382. Ankara Hakim Adayı (220390) Nuray ÖRNEK Keşan (Edime) Hakimliğine,
1383. Muğla C.Savcı Adayı (220401) Rasim ÖZCAN Merzifon (Amasya) Cumhuriyet Savcılığına,
1384. Ankara Hakim Adayı (220410) Mustafa ÖZÇELİK Bingöl Hakimliğine,
1385. Osmaniye Hakim Adayı (220654) Ümran TÜLÜCE Bingöl Hakimliğine,
1386. Samsun Hakim Adayı (220699) Elife DURMUŞ Cizre Hakimliğine,
1387. Amasya Hakim Adayı (220710) Şevket Zişan Bilge YAĞCI Avanos (Nevşehir) Hakimliğine,
1388. Gaziantep Hakim Adayı (220815) Mehmet Ali YİĞİT Sandıklı (Afyonkarahisar) Hakimliğine,
1389. Ankara C.Savcı Adayı (220865) Ömer CECELOGLU Bilecik Cumhuriyet Savcılığına,
5. derecenin 2. kademesi (865+2200) göstergesi ile;
1390. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (133109) Harun ALSANCAK Gölhisar (Burdur) Hakimliğine,
1391. Bitlis C.Savcı Adayı (170430) Ferhat URASLI Solhan (Bingöl) Cumhuriyet Savcılığına,
1392. Eskişehir C.Savcı Adayı (219741) Mahmut ÇELİKBİLEK Karabük Cumhuriyet Savcılığına,
1393. Ankara Batı C.Savcı Adayı (219999) Onur GÜLBAHAR Tosya (Kastamonu) Cumhuriyet Savcılığına,
1394. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (220031) Servet GÜYEN Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına,
1395. Ankara Hakim Adayı (220172) Seçil Nergiz KARAMAN ENGÜR Ereğli(Konya) Hakimliğine,
1396. Kayseri Hakim Adayı (220398) Süleyman ÖZBEK Seydişehir Hakimliğine,
1397. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (220407) Celal ÖZÇELİK Yeşilova (Burdur) Cumhuriyet Savcılığına,
1398. Yozgat C.Savcı Adayı (220841) Enes ZARARSIZ Niğde Cumhuriyet Savcılığına,
4. derecenin 1. kademesi (915+2300) göstergesi ile;
1399. Ankara C.Savcı Adayı (121544) Ömer AYDOĞDU Alucra (Şebinkarahisar) Cumhuriyet Savcılığına,
1400. Eskişehir C.Savcı Adayı (122989) Şükrü ANBARPINAR Artvin Cumhuriyet Savcılığına,
1401. Söke Hakim Adayı (138997) Neslihan KIZMAZ Osmaniye Hakimliğine,
1402. Rize C.Savcı Adayı (212421) Orhan YILDIZ Arapgir (Malatya) Cumhuriyet Savcılığına,
1403. Ankara Hakim Adayı (219476) Özge ARSLAN Nevşehir Hakimliğine,
1404. İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı (219480) Samet ASİLTÜRK Karaman Cumhuriyet Savcılığına,
1405. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (219748) Şeydi ÇETİN Sarıkamış (Kars) Hakimliğine,
1406. Ankara Batı Hakim Adayı (219774) Dilek ÇÖL Lüleburgaz (Kırklareli) Hakimliğine,
1407. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (219803) Esma DEMİRCİ Salihli Hakimliğine,
1408. Kozan C.Savcı Adayı (220070) Emrah İMİROĞLU Bingöl Cumhuriyet Savcılığına,
1409. Bakırköy C.Savcı Adayı (220281) Uğur KÖKER Samandağ (Hatay) Cumhuriyet Savcılığına,
1410. İzmir C.Savcı Adayı (220296) Mehmet Fatih KURT Şımak Cumhuriyet Savcılığına,
1411. Ankara Hakim Adayı (220895) Engin FIRAT Nizip Hakimliğine,
4. derecenin 2. kademesi (950+2300) göstergesi ile;
1412. Ankara C.Savcı Adayı (123885) Şakir Mahmut ALICIOGLU Muş Cumhuriyet Savcılığına,
1413. Kastamonu Hakim Adayı (211333) Emel BULUT Karabük Hakimliğine,
1414. Ankara Batı Hakim Adayı (216151) Özlem ÖZTÜRK BAYAR Tonya (Trabzon) Hakimliğine,
1415. Ankara Batı Hakim Adayı (219730) Hasret ÇELİK Çaycuma (Zonguldak) Hakimliğine,
1416. Ankara Hakim Adayı (219986) Şule GÖNENBABA Tarsus Hakimliğine,
1417. Diyarbakır Hakim Adayı (220106) Zuhal KALENDEROĞLU YAMAN Çatalca (Silivri) Hakimliğine,
1418. Akhisar Hakim Adayı (220226) Süleyman KILAN Ödemiş Hakimliğine,
1419. Ankara Batı Hakim Adayı (220509) Şeydi Ahmet SAYGI Osmaneli (Bilecik) Hakimliğine,
1420. Ankara Hakim Adayı (220709) Melike YAĞAR Yerköy (Yozgat) Hakimliğine,
1421. Ankara Hakim Adayı (220867) İkbal SAĞLAM İpsala (Edime) Hakimliğine,
3. derecenin 1. kademesi (1020+3000) göstergesi ile;
1422. Alanya C.Savcı Adayı (117631) Rabia ÖZEN Ulukışla (Niğde) Cumhuriyet Savcılığına,
1423. Ankara Hakim Adayı (219865) İsmail DURSUN Keskin (Kırıkkale) Hakimliğine,
1424. Malatya Hakim Adayı (220314) Mehmet KUTLU Hınıs Hakimliğine,
1425. Adıyaman C.Savcı Adayı (220500) Erkan SARI Küre (İnebolu) Cumhuriyet Savcılığına,
1426. Ankara Hakim Adayı (220866) Arif ŞAFAK Varto (Muş) Hakimliğine,
3. derecenin 2. kademesi (1065+3000) göstergesi ile;
1427. Ankara C.Savcı Adayı (94034) Mehmet Çetin ATALAY Buldan (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına,
1428. Ünye Hakim Adayı (151208) İbrahim AYBAKAN Mustafakemalpaşa (Bursa) Hakimliğine,
1429. Elazığ Hakim Adayı (219350) Necla YILDIRIM Reyhanlı (Kırıkhan) Hakimliğine,
1430. İsparta Hakim Adayı (219401) Tuğba AKGÜN Taşköprü (Kastamonu) Hakimliğine,
1431. Malatya Hakim Adayı (220583) Mehmet Akif TAN Azdavay (Kastamonu) Hakimliğine,
1432. Bakırköy C.Savcı Adayı (220586) Hüseyin TANRIVERDİ Ergani (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,
1433. Ankara C.Savcı Adayı (220833) Erhan YÜCESOY Alaca (Sungurlu) Cumhuriyet Savcılığına,
2. derecenin 1. kademesi (1155+3600) göstergesi ile;
1434. Ankara Batı C.Savcı Adayı (94037) Evren YOZGAT Gördes (Akhisar) Cumhuriyet Savcılığına,
1435. Ankara Hakim Adayı (219493) İlknur ATASOY Silvan (Diyarbakır) Hakimliğine,
1436. Çanakkale Hakim Adayı (219533) Tahir Deniz AYDOĞDU Ardahan Hakimliğine,
1437. istanbul Anadolu C.Savcı Adayı (219642) Murat BULUT Kilis Cumhuriyet Savcılığına,
1438. Giresun C.Savcı Adayı (220115) Raşit KANBUR Salihli Cumhuriyet Savcılığına,
1439. Konya C.Savcı Adayı (220275) Musa KORUYAN Savaştepe (Balıkesir) Cumhuriyet Savcılığına,
1440. Ankara Hakim Adayı (220394) Haşan ÖZ Kadirli (Osmaniye) Hakimliğine,
1441. Ankara Batı C.Savcı Adayı (220632) Ahmet TOZLUYURT Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığına,
1442. Hatay C.Savcı Adayı (220684) Mustafa UZUN Çerkezköy (Çorlu) Cumhuriyet Savcılığına,
1443. Nevşehir Hakim Adayı (220803) Ali Yücel YILMAZ Vezirköprü Hakimliğine,
1. derecenin 1. kademesi (1320+4000) göstergesi ile;
1444. Eskişehir C.Savcı Adayı (220535) Yusuf SÖNER Ayvacık (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına,
1445. Ankara Hakim Adayı (220697) Halime GÖKALP ÜNSAL Bozova (Şanlıurfa) Hakimliğine,
1. derecenin 4. kademesi (1500+4000) göstergesi ile;
1446. Ankara C.Savcı Adayı (211504) Kemal DURNA Karataş (Adana) Cumhuriyet Savcılığına,
Ad çekme usulü ile naklen atanmışlardır.
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