Duruşmalar artık videoya alınacak
|01 Haziran 2019 07:00
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Belgede yargının yeni döneminde vatandaşların mahkemelerdeki işlemlerinin kolaylaştığı, hakim ve savcılara yönelik denetim mekanizmasının arttığı ve bugüne kadar gelenekselleşmiş bazı unsurların teknolojik imkanlarla geliştirildiği dikkat çekti.
Bu kapsamda, yeni dönemde bazı davaların duruşmasız bir şekilde karara bağlanması sağlanacak. Yapılacak çalışmayla bunun hangi davaları kapsayacağı belirlenecek.
Hakimlerin tutuklamaya ilişkin kararlarının gerekçelendirilmesi için eğitimler verilecek. Hakimlerin duruşma sırasında sanık, tanık veya avukatın anlattıklarını zapta geçirme devri kapanıyor. Artık duruşmalarda anlatılanlar, 'doğrudan kayıt' sistemine geçirilecek.
Hakimler, keşif ve duruşmalara katılamayacağını taraf avukatlarına bildirecek. Yapılan yargılamalar sırasında verilen ara kararların yerine getirilip getirilmediği celse arasında kontrol edilmesi zorunlu olacak. Böylelikle yargılamalar daha da kısalacak.
Yargıda bilişim sistemleri geliştirilerek, 'yapay zeka ve uzman sistem' uygulamalarının kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Yargıda kullanılacak teknolojik uygulamalar artırılacak.
Ebru Karatosun
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