1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yurt genelinde anma etkinliklerinin düzenlenmesine ilişkin genelge yayımlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm yurtta gerçekleştirilecek
 01 Haziran 2019 07:43
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm yurt genelinde anma etkinliklerinin düzenlenmesine ilişkin genelge yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan genelgeye göre, aziz milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin üçüncü yıl dönümü sebebiyle tüm yurtta şehitlerin yad edilmesi, gazilere minnet ve şükranların sunulması, milletin demokrasiye olan inancı ve bağlılığının gelecek nesillere aktarılması için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri düzenlenecek.

Bu kapsamda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri bu yıl, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm yurtta gerçekleştirilecek.

Düzenlenecek etkinlikler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülecek.

Bu kapsamdaki proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanıp Ankara ve İstanbul etkinlikleri için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bütçe talep edilebilecek, koordinatör kurum tarafından uygun görülen sponsorluk/hizmet alımı anlaşmaları yapılabilecek.

- Görseller "www.15temmuz.gov.tr" adresindeki kurumsal kimliğe uygun kullanılacak

Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan benzeri belge ve görsel dokümanlar İletişim Başkanlığınca oluşturulacak www.15temmuz.gov.tr adresinde bulunan kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek anma etkinliklerinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylık tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu, Bolu'da trafik tedbirlerini denetledi
01 Haziran 2019 07:45		 İstanbul'da rüzgar Yıldırım'a döndü
01 Haziran 2019 07:30
Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ve Merkezi Yönetmeliği
01 Haziran 2019 05:51		 Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
01 Haziran 2019 05:48
Bin 446 hakim ve savcının atama kararı yayımlandı
01 Haziran 2019 05:40		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüs durağını ziyaret etti
01 Haziran 2019 05:08
Bakan Soylu'dan havadan trafik denetimi
01 Haziran 2019 04:17		 Jandarma, yeni Atak helikopterinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı
01 Haziran 2019 00:22
1 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
01 Haziran 2019 00:05		 AK Parti'li Yılmaz: Bütün dünyanın bu seçimleri izlediğini biliyoruz
31 Mayıs 2019 23:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Polisler, bu bayram da çalışacak
İstanbul'da rüzgar Yıldırım'a döndü
Şırnak'ta şehit düşen 13 asker anıldı
Jandarma, yeni Atak helikopterinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı
Bin 446 hakim ve savcının atama kararı yayımlandı
Yaza Crocs'la başla
Soho Exclusive'de, sepette %20 indirim
Duruşmalar artık videoya alınacak
Trendyol Milla Woman'da yaz şıklığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Neyi seversen,o olursun 4
Sana duvar ördüysem tuğlasını sen verdin 2
Nintendo 2
iki bayram arası 1
binali yıldırım'ın 10 gb internet vaadi 2
abdullah avcı'nın beşiktaşla anlaşması 6
eşini aldatan kadın 2
chernobyl 1
yeşil pasaport 5
EKMEK 1
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Türk Kızılayı Sağlık Uzmanı Alım İlanı
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam