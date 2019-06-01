Mehmetçiğin pençesi Hakurk'un zirvesinde

Irak'tan Türkiye'ye yönelik terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak için 27 Mayıs günü başlatılan Pençe harekatında Mehmetçik, harekatın kapsamını genişletti.

Pençe harekatında, Hakurk Vadisi içinde kalan Bermize Köyü, Kevorti Tepe ve Şeyhzade Boğazında 9 hedef, uçak ve helikopterlerce vurulduktan sonra karadan 2. Ordu Komutanlığına bağlı bordo bereli timler ilerledi.

Vurulan 9 hedefin içinde kandırılarak dağa götürülen ve birer ölüm makinesine dönüştürülen teröristlere ideolojik eğitimin verildiği içinde jeneratörlerin de bulunduğu 300 kişilik sığınak da var. Hakkari'nin Derecik ilçesinin sıfır noktasından sınırı geçen hudut tugaylarına bağlı seçkin birliklerin Hakurk'u kuşatma harekatı devam ediyor.

Kuşat, vur, kal biçiminde 3 aşamalı plan uygulayan Mehmetçik milli savunma araçlarıyla hızlı ve etkili sonuçlar alıyor. Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkez Komutanlığı'ndaki harekat merkezine aktarılan görüntüler üzerinden verilen koordinatlar ile alınan anlık istihbaratlarla operasyona yön verilirken, Hakurk Vadisinde operasyonun kapsamı da genişletiliyor.

Derecik İlçesinden 27 Mayıs günü gece saatlerinden itibaren kademeli olarak sınırı geçen 4 komando tugayı, taarruz helikopterlerinin de desteğiyle Hakurk sınırları içinde kalan Bermize Köyü, Kevorti Tepe ve Şeyhzade boğazına giriş yaptı .Bu 3 bölge havadan uçak ve helikopterlerce vurulduktan sonra uzaktan kumandalı bombalara karşı sinyal bozucu Jammer'ların eşliğinde komandolar bölgeye giriş yaptı.

4 farklı terörist mevzileri tamamen kullanılamaz hale getirildi. Havadan vurulan hedefler arasında Bermize Köyü kırsalında teröristlerin sözde akademi adını verdiği, içinde jeneratörün olduğu 300 kişiyi barındırabilecek hava harekatlarından etkilenmemek için zikzaklı bir mağara tespit etti.

Teröristlerin hilti makineleri ve dinamit kullanarak aylarca kazarak hazırladıkları bu sığınağın kış aylarında ideolojik eğitim verilen merkez olarak kullanıldığı, yaz aylarında ise Şemdinli ve Derecik'e yakın olması nedeniyle bu bölgedeki karakol ve üs bölgelerine saldırı planlarının yapıldığı yer olarak kullanıldığı belirlendi. Sığınak içindeki malzemelerle birlikte yerle bir edildi.

ZAP VADİSİ'NDE DE OPERASYON

Hakurk içindeki Bermize, Kevorti tepe ve Şeyhzade Boğazı üçgeni terör örgütü PKK için can damarı niteliğindeydi. Teröristler bu 3 bölgeden Şemdinli ve Derecik'e olan yakınlığı nedeniyle karakollarına saldırıyordu. Hakurk'taki harekat bünyesinde eş zamanlı olarak Zap Vadisi de uçaklarca vuruldu. 4 Atak helikopterleri ile 2 savaş uçağı ile düzenlenen operasyonda teröristlere ait barınma alanları imha edildi.

Özgür CEBE