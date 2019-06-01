İnegöl'de DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa ve İnegöl Emniyet Ekipleri'nce sahur vakti DAEŞ operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı
|01 Haziran 2019 08:25
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Edinilen bilgiye göre, Bursa ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri DAEŞ üyesi oldukları iddiası ile göz hapsinde bulunan şahıslara yönelik, Özel Harekat Polislerinin de desteği sahur vakti operasyon düzenlendi.
Kemalpaşa ve Yenice Mahallesi başta olmak üzere bir çok adrese aynı anda operasyon için harekete geçen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrollerinin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürülerek, sorgularının yapıldığı öğrenildi.
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