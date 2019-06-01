Kara yollarında durum
|01 Haziran 2019 08:35
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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Söke-Milas yolunun 58-60. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerinde Ankara-Niğde Otoyolu kapsamındaki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 2-39. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde sürdürülen üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Konya-Aksaray yolunun 14-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Burdur-Antalya yolunun 4-7. kilometrelerindeki yol çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.
Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerindeki köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
Sivas-Zara yolunun 3-11. kilometrelerindeki peyzaj düzenleme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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