1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor
 01 Haziran 2019 08:35
Yazdır
Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Söke-Milas yolunun 58-60. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerinde Ankara-Niğde Otoyolu kapsamındaki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 2-39. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde sürdürülen üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Konya-Aksaray yolunun 14-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Burdur-Antalya yolunun 4-7. kilometrelerindeki yol çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerindeki köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Sivas-Zara yolunun 3-11. kilometrelerindeki peyzaj düzenleme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mehmetçiğin pençesi Hakurk'un zirvesinde
01 Haziran 2019 08:19		 Duruşmalar artık videoya alınacak
01 Haziran 2019 07:00
Bayram tatilinde sağanak geçişleri bekleniyor-Haritalı
01 Haziran 2019 06:35		 Kocaeli'de bayram trafiği zaman zaman durma noktasına geldi
01 Haziran 2019 03:19
Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program yapıldı
01 Haziran 2019 02:21		 Bahçeli'den Kadir gecesi mesajı
01 Haziran 2019 00:30
Şırnak'ta şehit düşen 13 asker anıldı
01 Haziran 2019 00:16		 Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
31 Mayıs 2019 23:36
Jandarma trafik denetiminde kandil simidi dağıttı
31 Mayıs 2019 23:33		 Öğrencilerin bağışları 60 engelliyi tekerlekli sandalye sahibi yaptı
31 Mayıs 2019 23:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Polisler, bu bayram da çalışacak
İstanbul'da rüzgar Yıldırım'a döndü
Şırnak'ta şehit düşen 13 asker anıldı
Jandarma, yeni Atak helikopterinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı
Bin 446 hakim ve savcının atama kararı yayımlandı
Yaza Crocs'la başla
Soho Exclusive'de, sepette %20 indirim
Duruşmalar artık videoya alınacak
Trendyol Milla Woman'da yaz şıklığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tebessüm 2
yeşil pasaport 5
bayram adetleri 1
gazişehir futbol kulübü 4
yacine brahimi 1
oğuz haksever 1
bebek 5
kawhi leonard 2
beşamel soslu tavuk 4
okun buruk'un başakşehirle anlaşması 1
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Türk Kızılayı Sağlık Uzmanı Alım İlanı
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam