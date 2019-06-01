LGS sınavı bugün iki oturumda yapılacak

NTV yayına konuk olan eğitim uzmanı Sadık Gültekin iki sınav arasında verilecek 45 dakikalık araya dikkat çekti. Öğrencilere o sürede ne yapmaları gerektiğini anlattı.

Öğrenciler sınavın ilk bölümünde 75 dakikada 50 sözel sorusunu yanıtlayacak. İkinci bölüm saat 11.30'da başlayacak. Burada da 40 sayısal sorusu için 80 dakika süre verilecek.

Geçen yıl başlatılan uygulama kapsamında liselere giriş sınavı tercihe bağlı. Bu sınavın sonucuna göre, bin 531 lisedeki 139 bin 660 kontenjana yerleştirme yapılacak. Sınava girmeyen ya da yeterli puan alamayanlar adrese dayalı olarak liselere yerleştirilecek.

Yarın ise ilk ve ortaöğretim burs sınavları yapılacak. İstanbul Valiliği'nden de öğrencilerin sesten etkilenmemesi için uyarı var. Açıklamada, "Sınavın uygulanacağı yerlerde dikkat dağılmasına neden olabilecek gürültü yapılmasın" denildi.

Eğitim uzmanı Sadık Gültekin öğrencileri "zaman kaybetmeyin" diye uyardı. Gültekin, "Kolay sorunun da puan değeri aynı önemli olan belirli sürede daha fazla neti çıkartmak. Hem moralini hem de iyi net çıkartıp puan alabilmek. Burada zamanları artacak. Eğer çözemiyorsa testin sonunda zamanı artacaktır o zaman dönsün baksın" dedi. Sınavda iki oturum arasındaki süre 45 dakika olacak.Eğitim uzmanı Sadık Gültekin bu sürenin yarı yarıya kısalması gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin dikkatlerini dağıtmaması için yapması gerekenleri anlatan Sadık Gültekin şunları anlattı: "45 dakika bence çok uzun bir süre hem sınavdan kopmayı o havadan uzaklaşmayı hem de bu tür şeylere vesile olacak olan bir süredir. İki oturum arasındaki süreçte sınavla ilgili bir şey konuşulmasın. Çünkü insan beyni yalnız kaldığında ya da bir şey konuştuğunda yüzde 80 geriye sarar. Olumsuz konuşulur. Başbaşa geldiklerinde hemen sınav konuşulacaktır. Moral bozulacaktır, kaçınsınlar, konuşmasınlar. Gerekirse yalnız kalsınlar, konuşma başladığında arkasını dönüp gitsinler." Eğitim uzmanı Sadık Gültekin aynı uyarıyı aileler için de yaparak, "Artık evde sınav konuşmayın" dedi.