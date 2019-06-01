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Kanguru 2019 Matematik Türkiye birincisi Trabzon'dan

Trabzon'da İki aşamalı olarak yapılan Kanguru 2019 Matematik Olimpiyatları sınavında Trabzon Dumlupınar İlkokul 3. sınıf öğrencisi Ahmet Selim Nuroğlu yüzlerce kişi arasından başarı göstererek Türkiye birincisi oldu
 01 Haziran 2019 09:28
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Kanguru 2019 Matematik Türkiye birincisi Trabzon'dan

Nuroğlu, ilk ödülünü 26 Mayıs 2019 günü Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen törenle alırken, öğrenim gördüğü okulda da düzenlenen törenle ödülünü Okul Müdürü Hamza Çobanoğlu'nun elinden aldı. Nuroğlu aynı dönemde düzenlenen Tales Matematik Bilim Olimpiyatları'nda da 4. olurken, ödülünü 11 Haziran günü Aydın'da Tales Matematik Müzesi'nde düzenlenen törenle alacak.

Amacının bilim adamı olmak olduğunu belirten Nuroğlu başarısının sırrının çok çalışmaktan geçtiğini söyledi. Bütün derslerini çok sevdiğini belirten 9 yaşındaki Nuroğlu "Matematik yarışmasına katıldım ve Türkiye birincisi oldum. Yarışma 3. sınıflar arasında yapıldı. Geçen sene kitap okuma yarışmasına girmiştim, iki yanlışım çıktı 18'nci olmuştum. Bütün derslerimi seviyorum. Hedefim bilim adamı olmak. Robotik işleri sevdiğim için bilim adamı olmak istiyorum. Annem babam hep bana destek oldular. Başarımdan dolayı beni tebrik ettiler. Üç kardeşiz. Başarının sırrı çok çalışmak. Eğer derslerinde başarılı olmak istiyorsalar çok çalışsınlar. Ben hemen hemen her gün ara ara ders çalışıyorum" dedi.

Sınıf öğretmeni Mehmet Korkmaz da öğrencisi Nuroğlu'nun başarısından gurur duyduklarını belirterek her zaman yanında olduklarını söyledi.

İhlas Haber Ajansı
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