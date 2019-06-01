1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolmabahçe Sarayı'nda 200 yıllık bilinmeyen türbe

Dolmabahçe Sarayı'nda Osmanlı padişahları 1. Mahmut ve 2. Mahmut'un eşleri ve 11 aylık bir bebeğin de bulunduğu türbe ilk kez görüntülendi
 01 Haziran 2019 09:45
Yazdır
Dolmabahçe Sarayı'nda 200 yıllık bilinmeyen türbe

Dolmabahçe Sarayı bahçesinde Mabeyn bölümü ile Camlı Köşk'ü birbirine bağlayan uzun koridorun altında bulunan daha önce hiçbir ziyaretçinin görmediği bir türbe yer alıyor.

Dolmabahçe Sarayı'nın yapılmadan önce aynı alanda bulunan eski Beşiktaş Sarayı'ndan kalma bu türbelerin içindeki dört sandukalardan ikisi 1. Mahmut'un eşleri Raziye ve Ramiye kadınefendilere, diğer ikisi ise 2. Mahmut'un eşlerinden Dilseza kadınefendi ile 11 aylık bebeği Emine Sultan'a ait.

TÜRBEDE PADİŞAHIN 11 AYLIK BEBEĞİ DE BULUNUYOR

Dilseza kadınefendinin 1816 yılının Mayıs ayında vefatıyla geride bıraktığı 11 aylık bebeği Emine Sultan, annesinin ölümünden 4 ay sonra 24 Eylül 1816'da Eski Beşiktaş Sarayı'nda çıkan yangında dadısı ve süt annesi ile birlikte yanarak hayatını kaybetti. 11 aylık bebek annesinin bulunduğu türbeye defnedildi.

"SARAYLARIN İÇERİSİNDE TÜRBELERİN BULUNMASI ÇOK ALIŞILAGELMİŞ BİR DURUM DEĞİL"

Türbe hakkında bilgi veren Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, "Türbe, Dolmabahçe Sarayı'ndan daha yaşlı eski bir yapı. Bu yapının burada olması ilk başta kamuoyuna biraz ilginç gelebilir. Dolmabahçe Sarayı veya dünyada sarayların içinde türbelerin bulunması çok alışılagelmiş bir vaka değil. Burada bu türbenin bulunmasının ise bir sebebi var. Dolmabahçe Sarayı'ndan önce burada mevcut olan Beşiktaş Sahil Sarayı'nın müştemilat yapılarından bir tanesinin parçası bu. Sultan 1. Mahmut'un önce iki tane kadınefendisi eşi burada defnediliyor. Hemen ardından da Sultan 2. Mahmut'un eşi burada metfun bulunuyor. Beşiktaş Sahil Sarayı yıkılıp Dolmabahçe Sarayı inşaa edildiğinde bu hatıraları tabi burada yaşatılabilmek amacıyla bu bina muhafaza edilmiş" dedi.

"TÜRBE KAPSAMLI BİR BAKIMDAN GEÇTİ"

Türbenin içinde 2. Mahmut'un eski 11 aylık bebeğinin de bulunduğunu belirten Yıldız, "Uzun yıllar burası kapalı kalmış bir mekandı ve Dolmabahçe Sarayı'nın yapısından daha klasik döneme ait bir yapı. Tabi burada acı bir olay da var. Burada bir bebek mezarı da bulunuyor. Sultan 2. Mahmut'un, daha 11 aylıkken bir yangında vefat eden kızı da burada. Bu dört hanımefendinin mezarı tabi ziyaretçilerin görebildiği bir lokasyonda değil. Ancak günümüze kadar ulaşmış olması nedeniyle zaten Milli Saraylar tarafından sürekli muhafaza altındaydı. İlk defa türbemiz kapsamlı bir bakımdan geçti. Bu bakımın ardından da bugün sizler vasıtasıyla kamuoyuna bu gelişmeyi duyurmuş oluyoruz" dedi.

SANDUKALARIN ÜZERİNDE NESCİD-İ NEBEVİ ÖRTÜLERİ BULUNUYOR

Sandukaların üzerinde özel bir örtünün bulunduğunu söyleyen Yasin Yıldız, "Sandukaların hepsinin üzerinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in mezarının bulunduğu Mescid-i Nebevi Camii'nden gelmiş, Nescid-i Nebevi örtüleri bulunuyor. Bu zaten Osmanlı ailesinde bu bir gelenek. En son Neslişah Sultan da 2014 yılında rahmetli olduğunda onunda tabutunun üzerine bu şekilde serildi. Yine bunun dışında bulunan objeler ve mezar taşları da bahçemizde hepsi yaklaşık 200 yıla yakın bir süreyi kapsıyor" dedi. Türbenin ne zaman ziyarete açılacağıyla ilgili bir soruya ise Yıldız, "Bu soru bize çok soruluyor. Burası Dolmabahçe Sarayı'nın yapısı itibariyle ziyaret güzergahlarına uzak bir nokta. Ancak burayı temiz bir şekilde her zaman ziyaret edilebilir bir şekilde tutmak da bizim müzecilik açısından vazifemiz" dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tatile çıkacaklara trafik sigortası uyarısı
01 Haziran 2019 10:23		 Pençe Harekatı'nda toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi
01 Haziran 2019 09:31
Kara yollarında durum
01 Haziran 2019 08:35		 Mehmetçiğin pençesi Hakurk'un zirvesinde
01 Haziran 2019 08:19
Duruşmalar artık videoya alınacak
01 Haziran 2019 07:00		 Bayram tatilinde sağanak geçişleri bekleniyor-Haritalı
01 Haziran 2019 06:35
Kocaeli'de bayram trafiği zaman zaman durma noktasına geldi
01 Haziran 2019 03:19		 Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program yapıldı
01 Haziran 2019 02:21
Bahçeli'den Kadir gecesi mesajı
01 Haziran 2019 00:30		 Şırnak'ta şehit düşen 13 asker anıldı
01 Haziran 2019 00:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Polisler, bu bayramda da çalışacak
İstanbul'da rüzgar Yıldırım'a döndü
Şırnak'ta şehit düşen 13 asker anıldı
Bin 446 hakim ve savcının atama kararı yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi
Jandarma, yeni Atak helikopterinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı
Duruşmalar artık videoya alınacak
Mehmetçiğin pençesi Hakurk'un zirvesinde
Yaza Crocs'la başla
Soho Exclusive'de, sepette %20 indirim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kawhi leonard 2
110110 0101110 2
Sezen Aksu 2
masumiyet 3
gerçeği gözden kaçırmak 2
beşamel soslu tavuk 1
şikayetçisi olduğu davaya kendisi bakan hakim 3
aşık oldum 1
binali yıldırım'ın 10 gb internet vaadi 2
ilhan irem 3
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Türk Kızılayı Sağlık Uzmanı Alım İlanı
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam