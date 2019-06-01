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Boşta olan noterliklerin listesi duyuruldu

Ülke genelinde açıkta bulunan 24 birinci sınıf, 30 ikinci sınıf ve 41 üçüncü sınıf noterliklere atanmak isteyenlerin, bir ay içinde Bakanlığa "vatandas.uyap.gov.tr" adresinden başvurmaları gerekiyor
 01 Haziran 2019 09:51
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Boşta olan noterliklerin listesi duyuruldu

Adalet Bakanlığınca, boşta olan birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterliklerin listesi açıklandı.

Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlanan listeye göre, ülke genelinde 24 birinci sınıf, 30 ikinci sınıf ve 41 üçüncü sınıf noterlik açıkta bulunuyor. Bu noterliklere atanmak isteyenlerin, bir ay içinde "vatandas.uyap.gov.tr" adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekiyor.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu, elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru kılavuzlarına, "www.higm.adalet.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacak.

Söz konusu listede noterliklerin 2018 yılı gayrisafi gelirlerine de yer verildi.
Anadolu Ajansı
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