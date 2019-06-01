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Motosikletli maganda tek tekerlek üzerinde polise yakalandı

İstanbul'un çeşitli noktalarında motosikletiyle tek tekerlek üzerinde giderek trafikte terör estiren maganda, Başakşehir'de tek teker üzerinde gidince polis ekiplerine yakalandı. Şaşkınlık yaşayan motosikletli gence 235 lira idari para cezası kesildi
 01 Haziran 2019 10:05
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Motosikletli maganda tek tekerlek üzerinde polise yakalandı

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giderek terör estiren maganda bu kez baltayı taşa vurdu.

Megakentin çeşitli noktalarında motosiklet ile seyreden Faik F.T., trafikteki onlarca aracın arasından tek teker üzerinde gitmeye başladı. Metrelerce giden maganda, hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Motosikletli, şov uğruna akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Trafiği tehlikeye düşürdüğü yetmiyormuş gibi araçların arasından da tek tekerlek üzerinde geçti. Bir an olsun sürücüleri umursamayan maganda, o anları kimi zaman kask kimi zamanda arkadaşlarına kaydettirip sosyal medyada yayınladı.

Tek teker üzerindeyken polise yakalandı

Motosikletli genç magandalığını sürdürürken geçtiğimiz günlerde Başakşehir'de akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte yola çıktı. Trafikte yapılmaması gereken hareketleri yapan genç daha sonra semtteki bir kavşaktan dönerek caddeye dönüş yaptı. O sırada yine tek tekerlek üzerinde gitmeye başlayan genç, bu kez baltayı taşa vurdu. Cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, gence fener ile işaret yaparak "dur" ikazında bulundu. Durdurulan motosikletli gence ekiplerce "sinyalsiz şerit değiştirmek" suçundan 235 lira idari para cezası kesildi.

Polise yakalandığı anı kaydeden genç, şaşkınlık yaşadı.

İhlas Haber Ajansı
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