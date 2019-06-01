Eylem hazırlığındaki iki DEAŞ şüphelisi tutuklandı

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARINDA PUANLAR NEDEN AÇIKLANMIYOR? Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkesi gereği yer değiştirmelerde, atamalarda kişilerin tercihlerine atanan diğer kişilerin kaç puanla atandıklarını bilmesi gerekmekte, bu nedenle de öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının toplu liste şeklinde açıklanması bir zorunluluk haline gelmektedir.