İmece usulü toplanan parayla intihardan vazgeçirildi
|01 Haziran 2019 10:27
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Edinilen bilgiye göre, olay, saat 22.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi falezler üzerinde meydana geldi. 38 yaşındaki M. B, falezlerdeki işletmede bir süre vakit geçirdikten sonra yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle falezlerin ucundaki kayalık alana çıktı. Genci görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat polis ve vatandaşların intihardan vazgeçirmeye çalıştığı Murat B'nin, 2 bin 700 lira borcu olduğu öğrenildi. Bu nedenle gencin falezlere çıktığını öğrenen vatandaşlar, M.B'ye vermek üzere para toplamaya başladı. Toplanan paranın yeterli olmadığını gören M. B, uçurumun ucuna biraz daha yaklaştı.
Bunun üzerine gencin bulunduğu korkulukların yanına gelen bir vatandaş "Ben sana para vereceğim hiçbir şey senden değerli değil" dedi. Toplanan paranın kendisinden geri alınacağından korkan Murat B, vatandaşın"Parayı ben sana verdim, kimse alamaz bunu senden. Sana halde iş vereceğim benim yanımda çalışacaksın" sözleriyle ikna oldu. Polis eşliğinde ambulansa alınan Murat B, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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