TOKİ'den işyeri ve konut satışı
|01 Haziran 2019 10:30
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Açık Artırma 20 Haziran 2019, Perşembe günü TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki Merkez Binası'nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Konutlar için saat 11.00'de, iş yerleri için saat 14.00'te yapılacak Açık arttırmaya internetten üzerinden de (www.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.
Alıcılar Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Iğdır, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van şehirlerinde satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25, yüzde 50 peşin 60, 120,180 ay vade ile sahip olabilecekler.
Ayrıca, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa, Sivas ve Şanlıurfa şehirlerinde satışa sunulan konutlar yüzde 25 peşin, 120 ay vade, Ankara Kuzey Kent Projesinde satışa sunulan 11 adet konut yüzde 10 peşin 96 ay vade yüzde 15 peşin 108 ay vade ve yüzde 25 peşin 120 ay vade seçenekleriyle alınabilecek.
Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir.
Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecektir.
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