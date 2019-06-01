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İstanbul Büyükşehir 22 yıllık yasağı kaldırdı

İstanbul'da Bağaz Köprülerini kullanan araç sınıflarının revize edilmesi teklifi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edildi. Alınan kararla birlikte 22 yıllık yasak kaldırarak yolcu taşıyan M1 ve M2 sınıfı ile N1 sınıfı minibüs ve yük taşıyamayan Panelvan kamyonetlerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesine izin verildi
 01 Haziran 2019 10:36
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İstanbul Büyükşehir 22 yıllık yasağı kaldırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, boğaz köprülerinden kaçak geçişlerle ilgili mecliste kabul edilen teklifin ardından yeni düzenleme yoluna gitti.

Buna göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 1. ve 2. sınıf araçların yanı sıra tüm servis araçları, toplu taşıma araçları ve acil servis hizmeti veren araçlar (ambulans, itfaiye, polis vs) geçebilecek.

Daha önce köprüyü kullandığı için ceza kesilen panelvan ve kamyonetler de artık15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçebilecek

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ise 1. ve 2. sınıf araçların yanı sıra tüm servis araçları, toplu taşıma araçları kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı araçları geçebilecek.

Yavuz Sultan Selim köprüsünden ise tüm motorlu araçlar geçiş yapabilecek.
DHA
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