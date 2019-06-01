Sayıştay: Çorum Belediyesi borçlanma limitini aştı

Gazete Duvar'ın haberine göre,'metal yorgunu' olduğu gerekçesiyle istifa ettirilen Çorum'un AK Partili eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve 31 Mart'a kadar yerine geçen Zeki Gül, belediyenin borç limitini aştı.

CHP'li Belediye Meclis Üyesi ve Grup başkanı Tuncay Yılmaz'ın açıkladığı Sayıştay raporuna göre Çorum Belediyesi'nin bugün itibariyle 414 milyon 638 bin TL borcu bulunuyor. Bir yıl içerisinde yüzde 500 borçlanan Çorum Belediyesi'nde sorumluların "görevi kötüye kullanmak" suçundan yargılanması da gündemde.

BELEDİYE BİR YILDA 345 MİLYON TL BORÇLANMIŞ

2017 yılının Haziran ayında hazırlanan raporda Çorum Belediyesinin faiz dahil borcu 69 milyon 429 bin TL olarak görülüyor. Ancak 2018 yılının Haziran ayında hazırlanan raporda ise Çorum Belediyesinin piyasa ve vergi borçları hariç 341 milyon 775 bin TL borcu tespit edilmiş durumda.

Vergiler ve piyasa borçları eklendiğinde ise Çorum Belediyesinin bugün itibariyle borcu 414 milyon 638 bin TL olarak ortaya çıkıyor.

Ayrıca raporda Çorum Belediyesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belirtilen borç limitini aştığı da belirtildi. 2018 yılından sonra da borçlanmanın devam ettiği ifade edilen raporda, "Borç yükü yaklaşık yüzde 500 artarak borçlanma limitini aşmıştır" denildi.