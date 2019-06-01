Bayram şekeri alacakları 'merdiven altı' uyarısı

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlara "merdiven altı" ürün kullanılmaması uyarısı yaparak güvenilir gıda tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde yazılı bir açıklama yapan Gök, dini bayramlarda şeker ikramının geleneklerin arasında olduğunu hatırlattı. Gök, ikram edilen şeker ya da çikolataları seçerken dikkatli davranılması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Özellikle yapay ya da yüksek yoğunlukta tatlandırıcılardan üretilen lokum, çikolata ve şekerleri insanlarımız ucuz diye satın alırken belki de telafisi mümkün olmayan hastalıklara davetiye çıkartıyorlar. Ödediğimizden kat kat fazlası ise sağlık harcamalarına gidiyor ve sağlığımız geri gelmiyorsa o halde cebimizin değil ne yiyip içtiğimizin önemi daha da artıyor."

- Merdiven altı ürünlere dikkat

"Merdiven altı" diye tabir edilen sağlığa uygun olmayan ve hangi maddeler ile yapıldığı bilinmeyen ürünlere dikkat edilmesini gerektiğini vurgulayan Gök, şunları kaydetti:

"Bu ülkede işini layıkıyla yapan, parayı değil insan sağlığını ön planda tutan örnek işletmeler varken özellikle insan sağlığını düşünmeyen vurkaç yapan merdiven altı işletmeler tatlılarda Antep fıstığı yerine bezelye ve yeşile boyanmış yer fıstığı, tereyağlı diye satılan baklava başta olmak üzere tatlılara tereyağı aroması ya da margarin, baklava şerbetlerinde pancar şekeri yerine bolca tatlandırıcı, ceviz yerine leblebi tozu, şeker yerine mısır şurubunu çok yaygın bir şekilde kullanmaktadır."