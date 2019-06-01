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Meclis'in güvenliği yapay zekayla güçlenecek

TBMM'de, terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı iki kişinin banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanmasının ardından güvenlik önlemleri artırıldı. Yapay zeka teknolojisiyle yenilenecek "sanal çit" sistemiyle davranışsal çevre güvenlik analizi yapılarak kötü amaçlı kişiler Meclis'e ulaşamadan engellenecek
 01 Haziran 2019 11:07
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Meclis'in güvenliği yapay zekayla güçlenecek

TBMM'de, terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı iki kişinin banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanmasının ardından güvenlik önlemleri artırıldı. Yapay zeka teknolojisiyle yenilenecek "sanal çit" sistemiyle davranışsal çevre güvenlik analizi yapılarak kötü amaçlı kişiler, Meclis'e ulaşamadan engellenecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TBMM Yerleşkesi'ne girişlerde tüm ziyaretçilerin kaydı Randevu Takip Sistemi üzerinden yapılarak GBT sorguları otomatik gerçekleştiriliyor.

Sakıncalı bulunmayan ziyaretçilere kimlik belgesi karşılığında gideceği makama uygun yaka kartı verilerek Meclis'e girişi sağlanıyor ve siyasi parti grup toplantı salonlarına her hafta yaklaşık 2 bin ziyaretçi güvenli şekilde alınıyor.

Güvenlikle ilgili iyi işleyen bir sisteme sahip Meclis'te, çok sayıda polis görevi yapıyor. Özel harekat polisleriyle korunan Meclis'te TBMM'nin, milletin iradesini ve egemenliğini temsil ettiği bilinciyle özgürlük-güvenlik dengesi korunarak güvenlik hizmeti sunuluyor.

Güvenlik personelinin rehine müzakere, davranış analizi, patlayıcı maddeler ve şüpheli paketlere yaklaşım tarzı ile ileri sürüş teknikleri eğitimi de bulunuyor.

TBMM ana binası, yeni Halkla İlişkiler Binası, personel otoparkı ve Meclis bahçesinde akıllı güvenlik sistemleri yer alıyor. Meclis, yüzlerce güvenlik kamerasıyla 24 saat izleniyor.

Meclis'e 14 Mayıs'ta terör örgütü DHKP-C bağlantılı iki teröristin girmesi engellenmişti. Olayın ardından TBMM'ye girişlerde yeni güvenlik önlemleri alınması kararlaştırıldı.

- Meclis'e "Mobil EDS"

Bu kapsamda yeni Halkla İlişkiler Binası Ziyaretçi Kabul Salonu'nun dışına Mobil Elektronik Denetleme Sistemi yerleştirildi.

Yerli ve milli teknolojiyle donatılan sistem, karanlıkta bile kimlik tespiti kabiliyetine sahip. Meclis'e ziyaretçi giriş ve çıkış trafiğini az sayıda personelle kontrol altında tutacak sistem, üzerindeki 360 derece dönebilen yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde GBT sorgusu yapabiliyor.

Olağandışı hareket algılama teknolojisine sahip sistemle çevredeki görüntüler araç içindeki bilgisayardan izlenebilecek ve şüpheli bir kişi ya da durum olup olmadığı kontrol edilecek.

- Yüz tanıma sistemi

TBMM Dikmen Kapısı'na kapalı devre güvenlik sistemiyle entegre çalışacak yapay zekaya sahip yüz tanıma sistemi de kurulacak.

Sistemle 4K Ultra HD çözünürlüğe sahip kamera sayesinde yüz taraması yapılabilecek. Meclis personelinin giriş kartlarını otomatik okuyabilen sistem, TBMM'ye girişlerde kimlik tespiti yaparak personeli "Hoş geldiniz" mesajıyla karşılayacak.

Test aşamasındaki sistemle TBMM Ana Bina ve çevresine kurulan turnikelerin kullanımının daha ergonomik hale getirilmesi, giriş ve çıkışların kimlik tespiti açısından kontrol altında tutulması amaçlanıyor.

- Çevre dostu "sanal çit"

Etrafı demir parmaklıklarla çevrili olan Meclis Yerleşkesi'ne kontrolsüz girişlerin tamamen engellenmesi amacıyla ikinci hat olarak yapay zekaya sahip, davranışsal çevre güvenlik analizi yapabilen "sanal çit" oluşturulacak.

Sanal güvenlik çiti oluşturacak sistemde, kampüs içinde bir geçiş olduğunda, sistem hemen "izinsiz giriş var" uyarısı yapacak. Kişi, hayvan ya da başka bir şey geçtiğinde sistem alarm verecek, diğer kameralar oraya yönelecek ve orada ne olduğunu takip edecek.

Kamera sistemi, içeriye girip çıkanları kayıt altına almaktan ziyade çevre güvenliğini sağlamaya yönelik olacak. Böylece TBMM çevresindeki hareketler kontrol altında tutulacak, kötü amaçlı kişilerin daha Meclis Yerleşkesi'ne ulaşamadan tespit ve takibi yapılacak.

Yeni sistem, Meclis'in tarihi dokusu ve doğal yapısına zarar vermeyecek, herhangi bir görüntü kirliliği de oluşturmayacak.
Anadolu Ajansı
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