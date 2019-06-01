Öğretmenlerin yaz dönemi seminer programı ve konuları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yaklaşık 1 milyon öğretmenin 2018-2019 eğitim öğretim yılı haziran ayı mesleki çalışma programı ve seminer konuları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim 2023 Vizyonu doğrultusunda hazırlanan mesleki gelişim programında, öğretmenlerin alan gelişimlerinin desteklenmesi için etkinlik temelli uygulamalar göze çarptı.

Bakanlık, "haydi etkinlik üretelim", "doğada öğrenelim", "eğitimde zeka oyunları", "STEM uygulamaları", "masal anlatıcılığı", "müzede öğrenelim" gibi başlıklarda belirlediği mesleki gelişim programını, Türkiye genelinde kademe kademe hayata geçirecek.

Bu kapsamda, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin kişisel, mesleki ve alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, plan ve programların öğrenci ile çevrenin ihtiyaçlarına göre hazırlanması ve uygulanması amacıyla hazırlanan program illere gönderildi.

SEMİNER PROGRAMININ İLK HAFTASI 17-21 HAZİRAN

Öğretmenlerin 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda yapacakları 2019 haziran dönemi mesleki çalışma programına göre mesleki çalışmaların ilk haftası 17-21 Haziran'da, 2. haftası da 24-28 Haziran'da yapılacak.

Yeni programa göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 milyon öğretmene mesleki çalışma programının başladığı ilk gün olan 17 Haziran'da Bakanlığın eğitim bilişim ağı EBA'dan yapılacak canlı yayınla seslenecek.

Öğretmenler, yeni mesleki gelişim programına ilişkin Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı'dan da EBA kanalıyla bilgiler alacak.

Öğretmenler, 2019 Haziran dönemi mesleki çalışmaları Bakanlığın belirlediği çerçeve program doğrultusunda yerel ihtiyaçlara göre gerçekleştirecek.

Bakanlığın belirlediği çerçeve program başlıkları şöyle:

"Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi), okul aile iş birliği, teknoloji ve madde bağımlılığı, okul tabanlı afet eğitimi, kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi gibi), ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin, ergenlerle iletişim, öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesinin ders başarısına etkisi, sınav kaygısı, okullardaki spor faaliyetlerinin öğrencilere benimsetilmesi ve branşlaştırma, okulda ilk yardım, öğrencilere çevre bilinci kazandırma, etkin sınıf ve okul yönetimi, değişen okul rolleri (okulların halka açılması, hayat boyu öğrenme), liderlik ve örgüt kültürü, okullarda kriz yönetimi, şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler, eğitimde zaman yönetimi ve akademik başarı, okul ve çevre güvenliği, iş sağlığı ve iş güvenliği konuları, değerler eğitimi, kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programları, kapsayıcı eğitim, işletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları, öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler, güncellenen öğretim programları."

ÇOCUĞA YÖNELİK İSTİSMAR MASAYA YATIRILACAK

Bakanlığın programına göre, tüm eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenler, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, bilim sanat merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerinden destek alarak okullarda çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi konusunda çalışmalar yapacak.

Ayrıca, okul içinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilecek.

Özel yetenekli öğrencilerin özellikleri, tanılanması, yönlendirilmesi ve eğitim süreçleri ile ilgili bilgilendirme yapılacak. Sorun çözme becerileri, siber zorbalık, okullarda şiddetin nedenlerine ilişkin hazırlanan videolar, EBA'dan izlenecek.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNE ZEKA OYUNLARI VE MASAL ANLATICILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Okul öncesi öğretmenlere seminer programının ikinci haftasında okul öncesi eğitimde zeka oyunları, STEM uygulamaları, masal anlatıcılığı ve oyunun önemi hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

Okul aile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler paylaşılacak. Öğretmenlere, il milli eğitim müdürlüklerinin planlamaları dahilinde "Müzede Öğrenelim'' konularında da mesleki gelişim programı uygulanacak.

- Okullarda "bilim zamanı" dönemi

Ayrıca öğretmenlere yönelik "bilim zamanı'' adı verilecek bir planlama dahilinde, her branşa uygun belirlenen temalarda, bilim sanat merkezleri, bilimsel araştırma merkezleri, teknoloji ve bilim fuarları, üniversiteler, TÜBİTAK gibi kurumlarda okul dışı öğrenme etkinliklerinin gerçekleştirilmesi konusunda faaliyetler yürütülecek.

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNE SANTRAÇA YÖNELİK BİLGİLEDİRME YAPILACAK

İlkokul öğretmenlerine yönelik ayrıca yeni uygulamaya başlanan satranç öğretim programına yönelik bilgilendirme yapılacak.

Bilişim teknolojileri öğretim programı uygulamalarının tanıtımı gerçekleştirilecek. Ayrıca öğrencilerin okul içinde veya dışında sosyal etkinliklere ve sosyal sorumluluk projelerine katılımının kayıt altına alınması için oluşturulan Sosyal Etkinlik Modülünün etkin kullanımına yönelik bilgilendirme de yapılacak.

Öğretmenler ayrıca ''doğada öğrenelim'' teması ile doğa yürüyüşü etkinliği oryantiring etkinliklerine de katılacak. Bu etkinlikler, okul müdürlüklerince kurum imkanları doğrultusunda planlanacak. Öğretmenlerin motivasyonun ve kurumsal aidiyet duygusunun artırılması amacıyla etkinlik sonunda piknik düzenlenecek.

Öğretmenlere ayrıca 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında okullarda pilot uygulaması başlatılan tasarım beceri atölyelerine ilişkin de bilgilendirmeler yapılacak.

LİSE ÖĞRETMENLERİ, AKADEMİK BAŞARIYI ARTIRACAK KONULARA EĞİTİM PROGRAMLARINDA YER VERECEK

Lise öğretmenleri ise akademik başarıyı artıracak konulara mesleki gelişim faaliyetlerinde yer verecekler.

Meslek liselerindeki öğretmenlere "Mesleğim Hayatım" portalının tanıtımı yapılacak ayrıca ulusal ve uluslararası proje fon kaynaklarının kullanımı, mesleki eğitimde iş birliği protokolü hazırlama, uygulama ve yürütme esas ve usullerine ilişkin eğitimler düzenlenecek.

2019 yılı yaz dönemi seminer programına bakmak için tıklayınız.