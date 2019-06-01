Yıldırım, Hamdi Topçu'nun eleştirilerini cevapladı

Cumhur ittifakı İstanbul Büyükşehir belediyesi adayı Binali Yıldırım, TV5 televizyonunda Mustafa Yılmaz'ın Seçim Özel programına konuk oldu.

Yıldırım, THY eski genel müdürü Hamdi Topçu'nun yeni havalimanına yönelik sözlerini eleştirdi. Hamdi Topçu daha önce yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanına yeni bir pist ekleyerek İstanbul'un yolcu ihtiyacının 2030 yılına karşılanabileceğini belirtmişti.

Binali Yıldırım sunucunun sorusu üzerine şunları söyledi:

AHL ZATEN KAPASİTESİNİN İKİ KATINDA ÇALIŞIYORDU

"Atatürk Hava limanı kapasitesinin iki katında çalışıyordu zaten. Havalimanı çalışırken yeni bir pist yapmak mümkün değilki. Üstelik yeni pist için Yeşilyurt'u tamamen ortadan kaldıracaksınız, bu tarafta dünya kadar kamulaştırma yapacaksınız.

SADECE BİR PİST İÇİN 5-6 MİLYAR TL HARCAYACAKTIK

Sadece bir pist yapmak için 5-6 milyar TL para harcayacaksınız. Nihayetinde sınırlı bir büyüme şansınız var, şehrinde tam ortasında bir hava limanı.

BİZ PLANLAMAYI 2030'A GÖRE DEĞİL 2100'E GÖRE YAPTIK

Ayrıca Hamdi Topçu 2030'u diyor. Biz 2100'ü planlamaya çalıştık. Bu konu çok tartışıldı. Nihayetinde bu karar alındı. Yeni hava limanın olduğu yere yeni bir şehir kurulacağı iddiası doğru değil. Tevatür o.

İSTANBUL HAVALİMANINDA İŞLETİCİ BİZE HER YIL 7 MİLYAR TL KİRA ÖDEYECEK

Biz bu yeni havalimanına para koymadık. Bütçeden para koymadık. Birinci faz için 40 milyar TL harcanmış. İkinci ve üçüncü faz hazırlandığında 70 milyar TL harcanmış olacak. 25 yıl işletilecek. 25 yıl işletme süresinde de her yıl 7 milyar TL kira ödeyecekler. Bu yatırımın neresi yanlış.

Hamdi Topçu için arşive girin bakın. Yeni hava limanı neden yapıldığına yönelik açıkmaları var. "