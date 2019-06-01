'Türkiye Huzur ve Trafik' uygulamasında bin 604 araca men

Türkiye genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince gerçekleştirilen "Turkiye Huzur ve Trafik" uygulamasında aranan bin 405 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Mudurlugu, Jandarma Genel Komutanlıgı ve Sahil Guvenlik Komutanlıgı birimlerince, Ramazan Bayramı oncesinde vatandasların guvenli bir sekilde seyahat edebilmeleri, alısverislerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur icerisinde gecirebilmeleri amacıyla yurt genelinde kamu kurum ve kurulusları, stratejik oneme haiz bolgeler ile ozellikle vatandasların yogun olarak bulundukları yerlerde dün "Turkiye Huzur ve Trafik" uygulaması yapıldı.

Asayis, trafik, teror ve narkotik olayları başta olmak uzere suc isleme amacındaki kisilerin caydırılması, aranan kişi ve aracların yakalanmasının amaçlandığı uygulama kapsamında deniz limanları, havaalanları, otobus terminalleri ve tren istasyonlarında, giris ve cıkıslarında, vatandasların yogun olarak bulundugu bulvar, cadde, alısveris merkezlerinin (AVM) ici ve cevrelerinde hedef odaklı risk analizi yapabilen secici personelin bulundugu ekipler görevlendirildi.

Uygulama, 52 bin 143 personel ve 212 dedektor kopegi ile 5 bin 690 noktada yapıldı.

Ekiplerce, 543 bin 732 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı ve 15 bin 308 umuma acık is yeri kontrol edildi. Kontroller sonucu bir iş yeri kapatıldı.

- Aranan bin 405 şüpheli yakalandı

Yapılan kontrollerde, 5 adam oldurme, 6 yagma, 55 yaralama, 40 hırsızlık, 18 dolandırıcılık, 2 cinsel taciz, 3 cocugun cinsel istismarı, 8 uyusturucu madde ticareti yapmak, 2 kacakcılık, 3 FETÖ/PDY'ye uye olmak, bir kişi silahlı teror orgutune uye olmak ve bin 262 diger suclardan olmak uzere aranan bin 405 şüpheli yakalandı. Ayrıca 6'sı cocuk olmak uzere 43 kayıp kişi bulundu.

Çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle haklarında adli veya idari islem yapılan 626 kişiden 100'ü gozaltına alındı.

Yol kontrol noktalarında yapılan denetimlerde, 146 bin 789 arac ve surucusü kontrol edildi. Kontrollerde arandığı tespit edilen 253 araca el konuldu.

Trafik ekiplerince tespit edilen 11 bin 630 kural ihlaliyle ilgili araç plakalarına ve sürücülere islem yapıldı. Bin 604 aracın trafikten men edildiği uygulamada, 23 kişinin surucu belgesi gecici olarak geri alındı.

- Ele geçirilen malzeme ve uyuşturucular

Uygulama kapsamında, 13 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız av tufegi, 9 kurusıkı tabanca, 187 adet mermi, 16 kesici/delici alet, 1 kilo 404 gram esrar, 16 gram eroin, 38 gram bonzai, 3 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy hap, 4 gram kokain, 7 kök kenevir bitkisi, 61 litre kacak icki, 631 paket kacak sigara ele geçirildi.

Açıklamada, genel asayis ve kamu duzeninin devamının saglanması ve teror orgutlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla onleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınmasının onem arz ettiği belirtildi.