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Güvenlik kamerası sayesinde 22 ay sonra tahliye ve beraat

İzmir'in Bornova ilçesinde 2012'de işlenen bir cinayete karıştıkları gerekçesiyle 22 ay tutuklu kalmalarının ardından tahliye olan Ramazan Tekin ve Aydın Artan, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde beraat etti
 01 Haziran 2019 11:23
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Güvenlik kamerası sayesinde 22 ay sonra tahliye ve beraat

İzmir'de 2012'deki bir cinayete karıştıkları iddiasıyla 22 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Ramazan Tekin ve Aydın Artan hakkında, güvenlik kamerası görüntülerinin mahkemeye delil olarak sunulmasının ardından 7 yıl süren yargılama sonunda beraat kararı verildi.

Bornova ilçesi Naldöken semtinde 2012 yılında Özgür Tüzün'ün öldürülmesi, M.U'nun ise bıçakla yaralanmasıyla ilgili yakalanan 5 şüphelinin yanı sıra o sırada olayı merak ederek bölgeye giden 15 yaşındaki Ramazan Tekin ile dayısı Aydın Artan da gözaltına alınarak tutuklandı.

Haklarında iddianame hazırlanan 7 sanığa "tasarlayarak öldürme ve bu suça iştirak, kasten bıçakla yaralama ve bu suça iştirak" suçlamaları yöneltildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama sürerken, Tekin ve Artan'ın avukatları, olayı gören yerdeki güvenlik kameralarını mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme heyeti, Nisan 2014'teki duruşmada 2 sanığın tahliyesine hükmetti.

Buna rağmen mahkeme, 2015'te verdiği kararda "kasten yaralama" suçundan Tekin'e 3 yıl 4 ay, Artan'a ise 5 yıl hapis cezası verdi. Dosyanın temyiz edilmesinin ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usul yönünden bozdu.

- Görüntüler beraat ettirdi

Yeniden yapılan yargılamada avukatlar, güvenlik kamerası görüntülerini ayrıntılı olarak göstererek Artan ile Tekin'in cinayet ve yaralama suçunu işleyen sanıklarla bağlantısının olmadığını, olay yerine merak ettikleri için sonradan geldiklerini mahkeme heyetine gösterdi.

Yerel mahkeme, Mart 2019'nda verdiği kararla Tekin ve Artan'ın "kasten yaralama" suçundan beraatine hükmetti.

Mahkeme gerekçeli kararında, 2 sanığın olay yerinde olmadığı, buraya sonradan geldikleri güvenlik kameraları sabit olduğundan bu suçu işlemediklerine vurgu yapılarak, 2 sanığın da tutuklu kalmaları nedeniyle devletten tazminat talebinde bulunabileceklerine işaret edildi.

Tekin ve Artan hakkındaki kararın kesinleşmesinin ardından Tekin'in avukatı Uğur Erdoğan, 250 bin liralık tazminat davası açtı.

- "Özgür kalmak gerçekten çok güzel bir şey"

Ramazan Tekin, AA muhabirine, işlemediği bir suçtan boşu boşuna 22 ay tutuklu kaldığını, yargılamanın 7 yıl sürmesinin de kendisi ve ailesini yıprattığını söyledi.

Mahkemede kendisini ifade etmekte zorlandığını dile getiren Tekin, "İşlemediğim bir suçtan girdiğim cezaevinden çıktığım için Allah'a çok şükrettim. İçerisi çok kötü, dışarıda olmak insanı sevindiriyor. Çünkü ailenle berabersin, huzurun var. Senin arkanda olan bir ailen var. İçerde olduğun zaman, hiç kimse senin ne arkadaşın ne de dostundur. Özgür kalmak gerçekten çok güzel bir şey. İçerinin psikolojisi, dışarıdakinden anlatılamayacak şekilde çok farklı." diye konuştu.

Tekin avukatı Uğur Erdoğan ise adaletin geç de olsa yerini bulmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

"Netice olarak müvekkilimin hiç işlemediği bir suçtan 22 ay tutuklu kalması, 7 sene boyunca 'Acaba ceza alacak mıyım?' korkusuyla yaşaması bu olayın olumsuz yanları oldu." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Müvekkilimin 22 ayı çalındı maalesef. O zaman 15 yaşındaydı, cezaevinden çıktığında 17 yaşına gelmişti. O dönem için 'Eğitim hayatı bitti.' diyebiliriz. Ondan sonra da ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını biliyorum. Netice olarak geç gelen bir adalet olması sebebiyle içimizde buruk bir sevinç var."

Anadolu Ajansı
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