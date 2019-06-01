Bir bedellinin günlüğü

1 Ocak 1994 tarihi ve öncesi için 2018 yılında bedelli askerlik kanunu çıkmıştı.

15 bin ücret ve 21 günlük temel eğitim süresi belirlenmişti.

Memurlar.net ekibinden de bedelli askerlik yapan çalışma arkadaşımız oldu.

İşte bedelli askerlik eğitimi ile ilgili edindiği izlenimler

Bedelli askerlik eğitimi yol sürelerini çıkardığımız zaman toplamda 19 gün sürüyor.

Askerlik süresinde temel eğitimler veriliyor. Gideceğiniz yere göre temel eğitimlerin zorluk derecesi değişiyor.

Bedelli askerlere, askerlik yaptırılmadığı düşüncesi kimsede oluşmamalı çünkü normal bir er olarak giden bir askere acemi askerlik döneminde ne eğitim veriliyorsa Bedelli askere de bu eğitim veriliyor.

En sıkı eğitimler Trakya Bölgesi'nde verildiği dile getiriliyor.

Bedelli askerlere komuta eden, komutanların yaklaşımı gayet iyi ve saygılı ama asker olduğumuzu bize her zaman hatırlatıyorlar. En azından Tekirdağ Saray'da durum bu şekildeydi. Herhangi bir disiplinsizlikte tutanak tutuluyor ve ilgili er hakkında işlem yapılıyor.

Bedelli Askerlik süresinde nelere ihtiyaç olur?

Bot boyası, traş bıçağı, traş köpüğü, bol bol iç çamaşır. Eğitimler sıcakların altında geçtiği için sürekli çamaşır değişimine ihtiyaç duyuluyor.

Akıllı telefonlar alınmıyor ama bazı birlikler sivil sim karta izin verebiliyor. Çünkü askerin askercell kullanması zorunlu.

Kredi kartı ve nakit de mutlaka bulundurulmalı. Çünkü bazen kart geçmiyor bazen de nakit alınmıyor. Kışla ve birliğe göre değişkenlik gösterebiliyor. Bunların dışında önümüz yaz Güneş kremi bulundurmanız faydanıza olacaktır.

Uykuyu çok sevenler, bedelli süresinde çok zorlanacaktır. İsyankar bir duruma bürünecektir :)

Zira sabah 5,30'da herkes kalkmak zorunda ardından bot boyanıp, sakal traşı olunuyor.

Akşam içtiması (toplanması) 9 veya daha geç saate kalabiliyor. Çünkü gece eğitimleri de zaman zaman çıkabiliyor.

Bazı yerlerde bedelli askerler nöbet tutmazken Tekirdağ Saray'da her bedelli asker neredeyse 7-8 defa nöbet tutabiliyor.

Tekirdağ Saray ve o bölgede yer alan kışlalarda eğitimlerin zorlu geçtiğini aktarabilirim.

Her sabah sporunda, tüfeksiz hareketler serisini mutlaka yapacaksınız. Bu bir nevi güne hazırlamadır.

Bedelli askerlik yapan erlerin giydiği üniforma neden farklı?

Bedelli askerlerin giydiği üniforma TSK'nın yeni üniformaları olacakmış. Ancak daha sonra yapılan analizler sonucu, bu kıyafetlerin doğa şartlarına uygun olmadığı saptanmış ve vazgeçilmiş.

Bu kıyafetleri Bedelli erler kullandıktan sonra Türkiye bunları ihtiyacı olan bir ülkeye yardım amaçlı gönderecekmiş.

Son olarak Tekirdağ Saray'da askerlik süresince her daim erlerin sorunları ve ihtiyaçları ile yakından ilgilenen ve disiplinden de taviz vermeyen ama disiplini sağlarken de kendisini erlere sevdiren Uzman Onbaşı Mahmut Özel'i de anmadan geçmek olmaz.