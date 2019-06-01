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'Her 10 kişiden 9'u tehlikeli seviyede kirli hava soluyor'

Escarus Genel Müdürü Kubilay Kavak: Hava kirliliği sorunu dünya genelinde büyük bir probleme dönüşmüş, halk sağlığına ciddi bir tehdit, ekonomiye ağır bir yük, sürdürülebilir kalkınma önünde önemli bir bariyer haline gelmiş durumda
 01 Haziran 2019 11:27
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'Her 10 kişiden 9'u tehlikeli seviyede kirli hava soluyor'

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Escarus, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde büyük bir probleme dönüşmeye başlayan hava kirliliğine dikkati çekti.

TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Escarus'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için öncü danışmanlık hizmetleri sunan Escarus, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla hava kirliliğinin artan olumsuz etkilerine değindi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yüzden fazla ülke 1974 yılından bu yana 5 Haziran tarihinde kutlanan Dünya Çevre Günü'nde bu sene temanın hava kirliliği olduğunu hatırlatarak, "Bugünün amacı doğanın bize sunduğu faydaları vurgulamak ve doğal çevreye verdiğimiz zararların tüm canlılara ve insani gelişime olan etkilerine dikkati çekmek. Her yıl bir temanın öne çıkarıldığı bu özel gün, dünya genelinde farkındalık yaratılması açısından önemli bir fırsat. 2019 yılı için belirlenen temanın hava kirliliği olması bir tesadüf değil. Hava kirliliği sorunu dünya genelinde büyük bir probleme dönüşmüş, halk sağlığına ciddi bir tehdit, ekonomiye ağır bir yük, sürdürülebilir kalkınma önünde önemli bir bariyer haline gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Kavak, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyadaki her 10 kişiden 9'u tehlikeli seviyede kirli hava soluyor. Bu yıl Dünya Çevre Gününe ev sahipliği yapan Çin, bu sorundan en muzdarip ülkelerden biriyken aldığı önlemlerle belirgin bir ilerleme kaydetmiş durumda. Birleşmiş Milletler'e göre dünyadaki elektrikli araçların yarısına, elektrikli otobüslerinse yüzde 99'una sahip olan Çin, 2013 yılında aldığı tedbirlerle 2017 yılı sonunda partikül madde kirliliğini (PM2.5) Pekin'de yüzde 35, Pekin-Tianjin-Hebei bölgesinde ise yüzde 25 oranında azaltabildi. Ulaştırmadan endüstriye daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru dönüşüm içerisinde olan ülkeler benzer ilerlemeler kaydedebiliyor. Ancak sorunun etkin ve nihai çözümü için hepimiz üzerimize düşenden çok daha fazlasını yapmalıyız."

Escarus'un ana faaliyet alanları olan operasyonel sürdürülebilirlik, stratejik sürdürülebilirlik, sürdürülebilir finans ve araştırma/raporlama/eğitim alanlarında Türkiye'de düşük karbonlu kalkınmaya destek verdiğini aktaran Kavak, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması ve daha temiz bir havaya kavuşması için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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