Bakan Berat Albayrak'ın iletişim danışmanı oldu
|01 Haziran 2019 11:38
|Yazdır
NTV'nin ve ekranların deneyimli ismi Otyam'ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın İletişim Danışmanı olarak göreve başlayacağı belirtildi.
Sözcü'nün haberine göre, Otyam bundan böyle Albayrak'ın iletişim danışmanı olarak çalışacak.
Otyam'ın kadrosunun Merkez Bankası üzerinden sözleşmeli olarak yapılacağı öğrenildi.
Otyam canlı yayında NTV'den ayrıldığını şu sözlerle duyurmuştu:
19 yıldır buradayım kelimelerle kolay anlatılabilecek bir şey değil. Yuvam dediğim bir yerden bugün itibariyle son veriyorum. Başka bir yerde başlayacağım. Televizyon değil. Yine iletişim. Zamanı gelince açıklanır. Çok şey yaşadım burada. Çok kaliteli çok harika bir yerde çalıştım. Herkesin hayali böyle bir yerdir. Yine çok sevileceğimi düşündüğüm bir yere geçeceğim.
GÖKAY OTYAM KİMDİR?
1972 İstanbul doğumlu olan Otyam, Mimar Sinan Üniversitesinin İstatistik bölümünü mezunu. Lise döneminde Genco Erkal ile birlikte tiyatro oyunculuğu yapan Otyam 1994 - 1996 yılları arasında özel bir Radyoda Program Yapımcısı olarak görev aldı.
1996 yılında radyodan ayrılıp bir aracı Kurumun AR-GE bölümü ile finans/ekonomi hayatına profesyonel olarak giriş yapan Gökay Otyam sonrasında Kanal E'ye transfer olup program yapımcısı ve sunucu olarak görev yaptı.
2000 yılında NTV'ye geçen Gökay Otyam, 19 yıl kaldığı kanalda ekonomi müdürü olarak çalıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yıldırım, Hamdi Topçu'nun eleştirilerini cevapladı
01 Haziran 2019 10:55
|Belediye borçlarına 4 ay kesinti olmayacak
01 Haziran 2019 09:12
|Bakan Soylu, Bolu'da trafik tedbirlerini denetledi
01 Haziran 2019 07:45
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi
01 Haziran 2019 07:43
|İstanbul'da rüzgar Yıldırım'a döndü
01 Haziran 2019 07:30
|Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ve Merkezi Yönetmeliği
01 Haziran 2019 05:51
|Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
01 Haziran 2019 05:48
|Bin 446 hakim ve savcının atama kararı yayımlandı
01 Haziran 2019 05:40
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüs durağını ziyaret etti
01 Haziran 2019 05:08
|Bakan Soylu'dan havadan trafik denetimi
01 Haziran 2019 04:17