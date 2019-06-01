1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilinin başlaması dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk meydana geldi. THY ile diğer hava yolu şirketlerinin artan yolcu talebini ek seferle karşıladığı havalimanı işletmecisi İGA, yoğunluk yaşanan alanlara anında müdahale ederek, yolculara gerekli yönlendirmeleri yapıyor
 01 Haziran 2019 11:45
Yazdır
İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilinin başlaması dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Türk Hava Yolları (THY) ile diğer hava yolu şirketlerinin artan yolcu talebini ek seferle karşıladığı havalimanı, yerli ve yabancı yolculardan yoğun talep gördü.

Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular güvenlik aramalarının ardından terminale giriş yaptı. Havalimanı personelleri tarafından yönlendirilen yolcular, bilet işlemlerinin ardından Dış Hatlar Terminali'ndeki kontrol noktalarından pasaport işlemlerini gerçekleştirdi.

Terminallerin girişlerindeki güvenlik noktaları, kontuarlar ile pasaport noktaları önünde zaman zaman yoğunluk meydana geldiği görüldü.

Havalimanının işletmecisi İGA da dokuz günlük bayram tatilinde İstanbul Havalimanı'nda yaşanacak yoğunluğa karşı çeşitli önlemler aldı.

Bayram tatili boyunca tüm operasyon ekibinin görev başında olduğu İGA çalışanları, yoğunluk yaşanan alanlara anında müdahale ederek, yolculara gerekli yönlendirmeleri yapıyor.

Öte yandan bugün, THY uçaklarının doluluk oranlarının yüzde 85,4'e varacağı öğrenildi. Bu kapsamda daha önce planlanan 495 gidiş seferine ilave olarak uçuşlar da düzenlendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Trafikte bayram yoğunluğu başladı
31 Mayıs 2019 18:02		 THY'de bayram yoğunluğu: 125 ek sefer
31 Mayıs 2019 17:54
Bayramda yola çıkacaklara lastik önerileri
31 Mayıs 2019 16:22		 Hava yolu yolcularına seyahat uyarıları
31 Mayıs 2019 14:52
İstanbul'da ek sefer yapacak otobüs kalmadı
30 Mayıs 2019 18:29		 İlk seferini yapan Turistik Doğu Ekspresi'ne mehterli karşılama
30 Mayıs 2019 17:48
Bayramda 7-8 milyon kişi seyahat edecek
30 Mayıs 2019 13:49		 'Turistik Doğu Ekspresi' yolcuları mehteranla karşılanacak
29 Mayıs 2019 15:17
Tatil fırsatı maillerine dikkat edin, sahte olabilir
29 Mayıs 2019 14:45		 Türkiye, BM Dünya Turizm Örgütü'nün Yürütme Konseyi üyeliğine seçildi
28 Mayıs 2019 18:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:00 - Taahhüt edilmesine rağmen müşterinin konaklatılmamasına ceza11:53 - Dünyada başka bir benzeri yok11:49 - 'EYP avcısı' görücüye çıktı11:45 - İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor11:38 - Bakan Berat Albayrak'ın iletişim danışmanı oldu11:34 - Bankalararası Kart Merkezi'nden dolandırıcılık uyarıları11:31 - Şehit oğlunun isteğini üniversiten mezun olarak yerine getirdi11:27 - 'Her 10 kişiden 9'u tehlikeli seviyede kirli hava soluyor'11:23 - Güvenlik kamerası sayesinde 22 ay sonra tahliye ve beraat11:21 - Türkiye-İran sınırında teröristlerle çatışma: 2 şehit
11:19 - Bir bedellinin günlüğü11:18 - Kamu-Özel sektör iş birliğinde 140 milyar dolarlık imza11:17 - Van'da bir asker silah kazasında şehit oldu11:14 - 'Türkiye Huzur ve Trafik' uygulamasında bin 604 araca men11:12 - İşçileri taşıyan aracın geçişi sırasındaki patlamada 1 ölü11:09 - Öğretmenlerin yaz dönemi seminer programı ve konuları belli oldu11:07 - Meclis'in güvenliği yapay zekayla güçlenecek11:04 - Anadolu otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da rüzgar Yıldırım'a döndü
Polisler, bu bayramda da çalışacak
Öğretmenlerin yaz dönemi seminer programı ve konuları belli oldu
Türkiye-İran sınırında teröristlerle çatışma: 2 şehit
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi
Bin 446 hakim ve savcının atama kararı yayımlandı
Şırnak'ta şehit düşen 13 asker anıldı
İstanbul Büyükşehir 22 yıllık yasağı kaldırdı
Duruşmalar artık videoya alınacak
Jandarma, yeni Atak helikopterinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Paranormal 2
ben sadece 4
kurban olduğum allah verdikçe veriyor 1
tanrı 1
rektör yardımcısı'nın kızının inanılmaz yükselişi 11
pişmanlıklarımız 4
bebek 7
deniz 2
pazar sabahı erken kalkmak 1
beşamel soslu tavuk 1
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Türk Kızılayı Sağlık Uzmanı Alım İlanı
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam