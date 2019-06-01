Doğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Yağışlı havanın etkili olacağı bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde seyredecek
|01 Haziran 2019 12:03
|Yazdır
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.
Bölgede rüzgarın güneybatı ve yer yer kuzeyli yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 5, Ardahan'da 6, Erzurum ve Ağrı'da 7, Tunceli ve Iğdır'da 16, Erzincan'da ise 18 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklarının Iğdır'da 34, Tunceli'de 30, Erzincan'da 28, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 26, Ardahan'da 25 derece olması öngörülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dünyada başka bir benzeri yok
01 Haziran 2019 11:53
|Bankalararası Kart Merkezi'nden dolandırıcılık uyarıları
01 Haziran 2019 11:34
|Şehit oğlunun isteğini üniversiten mezun olarak yerine getirdi
01 Haziran 2019 11:31
|'Her 10 kişiden 9'u tehlikeli seviyede kirli hava soluyor'
01 Haziran 2019 11:27
|Bir bedellinin günlüğü
01 Haziran 2019 11:19
|Anadolu otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor
01 Haziran 2019 11:04
|Bayram şekeri alacakları 'merdiven altı' uyarısı
01 Haziran 2019 10:53
|Tatile çıkacaklara trafik sigortası uyarısı
01 Haziran 2019 10:23
|Dolmabahçe Sarayı'nda 200 yıllık bilinmeyen türbe
01 Haziran 2019 09:45
|Pençe Harekatı'nda toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi
01 Haziran 2019 09:31