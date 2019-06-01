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Doğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yağışlı havanın etkili olacağı bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde seyredecek
 01 Haziran 2019 12:03
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Doğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Bölgede rüzgarın güneybatı ve yer yer kuzeyli yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 5, Ardahan'da 6, Erzurum ve Ağrı'da 7, Tunceli ve Iğdır'da 16, Erzincan'da ise 18 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklarının Iğdır'da 34, Tunceli'de 30, Erzincan'da 28, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 26, Ardahan'da 25 derece olması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı
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