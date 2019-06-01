1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kimliğini unutan öğrenciyi polisler sınava yetiştirdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi kimliğini evde unutan Suriyeli Amina Haydar'ın imdadına polis yetişti
 01 Haziran 2019 12:25
Yazdır
Kimliğini unutan öğrenciyi polisler sınava yetiştirdi

Suriye uyruklu 8. sınıf öğrencisi Amina Haydar, 10 dakika kala sınava girmek için İslahiye ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu'na geldi. Kimlik kartı bulunmadığı gerekçesiyle sınava giremeyeceği belirtilince okulda görevli polis memurları öğrenciye yardımcı oldu. Polis aracıyla Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine götürülen öğrenci kimliğini aldıktan sonra ekiplerce sınava yetiştirildi. Haydar, polislere teşekkür etti.

Öte yandan Hatice Uygun isimli öğrenci, kimliğini kaybedince görevlilerce Cumhuriyet İlkokulunda gireceği sınava alınmadı.

Baba Mecit Uygun, Nüfus Müdürlüğünün yolunu tutarken öğrenci Hatice Uygun ile annesi ve ablası sınava giremeyeceği endişesiyle okul bahçesinde gözyaşı döktü.

Kimliğini kaybeden öğrencinin ise imdadına hafta sonu açık olan Nüfus Müdürlüğü yetişti. Aile çocuklarının sınava alınmasıyla derin bir nefes aldı.

Ailelerin heyecanlı bekleyişi ise okul dışında devam etti. Bazı velilerin Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ÖSYM'den YKS'ye gireceklere uyarı
01 Haziran 2019 12:38		 LGS sınavı bugün iki oturumda yapılacak
01 Haziran 2019 09:06
İstanbul'da 309 bin 778 öğrenci LGS'ye girecek
31 Mayıs 2019 18:58		 Giresun Üniversitesi'nin yeni rektörü belli oldu
31 Mayıs 2019 15:30
'Bastonlu bilge'nin sıradaki hedefi yüksek lisans
31 Mayıs 2019 13:39		 LGS yarın yapılacak
31 Mayıs 2019 09:37
Kırklareli Üniversitesinde mezuniyet heyecanı
30 Mayıs 2019 23:51		 Çince eğitimini tamamlayan polislere sertifika
30 Mayıs 2019 18:45
YÖK diploma denklik işlemlerinde Sağlık Bakanlığı'ndan görüş alacak
30 Mayıs 2019 18:43		 LGS için uzmanından son uyarı
29 Mayıs 2019 21:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:26 - Çanakkale iskelelerinde tatilci yoğunluğu başladı13:22 - 'Millet İttifakı'nın gereğini yapmaya devam ediyoruz'13:16 - Sahte polis çetesi çökertildi13:08 - Teröristlere yardım eden 2 şüpheli tutuklandı13:03 - THY, ücretsiz bilet değişikliği uygulamasını 8 Haziran'a kadar uzattı12:58 - İstanbul şehir hatlarında toplu iş sözleşmesi: yüzde 28 zam12:50 - Okulda sebze ve meyve yetiştirip ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyorlar12:48 - 3 ilçe ve bir beldede yarın sandık kurulacak12:42 - FETÖ'nün ABD'deki okulu kapanma yolunda12:38 - ÖSYM'den YKS'ye gireceklere uyarı
12:33 - FETÖ şüphelileri tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandı12:29 - Liderlerin bayram programı belli oldu12:25 - Kimliğini unutan öğrenciyi polisler sınava yetiştirdi12:19 - İstanbul'da mayıs ayında fiyatı en çok artan sektör12:17 - Askerini miğferle öldüren astsubay, kripto çıktı12:06 - İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk öğrencilerini bekliyor12:05 - Terör örgütü DEAŞ'a mayısta ağır darbe12:03 - Doğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da rüzgar Yıldırım'a döndü
Öğretmenlerin yaz dönemi seminer programı ve konuları belli oldu
Polisler, bu bayramda da çalışacak
Türkiye-İran sınırında teröristlerle çatışma: 2 şehit
İstanbul Büyükşehir 22 yıllık yasağı kaldırdı
Bir bedellinin günlüğü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi
Yıldırım, Hamdi Topçu'nun eleştirilerini cevapladı
Bin 446 hakim ve savcının atama kararı yayımlandı
Şırnak'ta şehit düşen 13 asker anıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayal kırıklığı 2
plise perde 2
mbaye diagne 1
ücretsiz ulaşım 1
aşık oldum 1
aşırtma gol 2
Büyükanneler ile gezintiye çıkmak 2
beşamel soslu tavuk 1
tekne kazıntısı 1
Semiha berksoy 1
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Türk Kızılayı Sağlık Uzmanı Alım İlanı
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam