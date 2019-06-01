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Liderlerin bayram programı belli oldu

Türkiye Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu
 01 Haziran 2019 12:29
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Liderlerin bayram programı belli oldu

Türkiye Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da olacak. Erdoğan, bayramı ailesiyle geçirecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bayramı İstanbul'da karşılaması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun çeşitli bayramlaşma programlarına katılması planlanıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramda Ankara'da olacak. Bahçeli, bayramın birinci günü bayram namazının ardından MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek, ikinci günü parti genel merkezinde bayramlaşma programına katılacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramı ailesiyle İstanbul'da karşılayacak. Aynı gün İzmit'te aile büyüklerinin mezarını ziyaret edecek Akşener, bayramın ikinci günü partisinin genel merkezindeki, üçüncü günü de İstanbul İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programlarına katılacak.

- Aksakal Aydın'da, Destici ve Karamollaoğlu Ankara'da

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramda Ankara'da olacak. Destici, birinci gün Taceddin Sultan Camisi'nde kılacağı bayram namazının ardından eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret edecek. Destici bayramın ikinci günü ise partisindeki bayramlaşma programında katılacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramı Ankara'da karşılayacak.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise bayramda memleketi Afyonkarahisar'da olacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bayramı memleketi Aydın'da karşılayacak. Aksakal, bayramın ikinci günü Ankara'ya gelerek parti genel merkezinde bayramlaşma törenine katılacak.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bayramı İstanbul'da geçirecek.

- Yıldırım İstanbul'da, İmamoğlu Karadeniz'de

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ın bayramda İstanbul'da olacağı bildirildi. Yıldırım, bayram boyunca vatandaşlarla bir araya gelecek, çeşitli programlara katılacak.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ise ilk gününü İstanbul'da geçireceği bayramı ağırlıklı olarak Karadeniz gezisine ayırdı. İmamoğlu, bayramın ikinci günü Trabzon, Giresin ve Ordu'da vatandaşlarla bir araya gelecek.

Anadolu Ajansı
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