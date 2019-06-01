ÖSYM'den YKS'ye gireceklere uyarı
|01 Haziran 2019 12:38
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2019 YKS Üniversite sınavı için artık sayılı günler kaldı. 3 Oturumda gerçekleşecek olan sınavların giriş yerleri de ÖSYM AİS üzerinden erişime açıldı.
YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre,
15 Haziran'da uygulanacak YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),
16 Haziran'da uygulanacak YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve
YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
YKS ÜNİVERSİTE SINAVLARI NE ZAMAN?
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika
ÖSYM'DEN SAAT UYARISI
YKS'nin 1. oturumu TYT ve 2. oturumu AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra, 3. oturum YDT için saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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