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ÖSYM'den YKS'ye gireceklere uyarı

2019 YKS üniversite sınavı için geri sayım başladı. Milyonlarca aday üniversite hayalini gerçekleştirmek için üniversite sınavına girecek. Peki, YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM'den sınava girecek adaylara saat uyarısı geldi
 01 Haziran 2019 12:38
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ÖSYM'den YKS'ye gireceklere uyarı

2019 YKS Üniversite sınavı için artık sayılı günler kaldı. 3 Oturumda gerçekleşecek olan sınavların giriş yerleri de ÖSYM AİS üzerinden erişime açıldı.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre,

15 Haziran'da uygulanacak YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),

16 Haziran'da uygulanacak YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve

YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS ÜNİVERSİTE SINAVLARI NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI

YKS'nin 1. oturumu TYT ve 2. oturumu AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra, 3. oturum YDT için saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

DHA
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