Teröristlere yardım eden 2 şüpheli tutuklandı
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı
|01 Haziran 2019 13:08
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 28 Mayıs'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda biri yaralı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.
Teröristlere yardım ve yataklık ettikleri tespit edilenlere yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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