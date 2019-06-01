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'Millet İttifakı'nın gereğini yapmaya devam ediyoruz'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray: Sayın İmamoğlu, Millet İttifakı'nın adayı. Millet İttifakı'nın gereğini yapmaya ülke çıkarları açısından devam ediyoruz
 01 Haziran 2019 13:22
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'Millet İttifakı'nın gereğini yapmaya devam ediyoruz'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, "Sayın İmamoğlu Millet İttifakı'nın adayı. Millet İttifakı'nın gereğini yapmaya ülke çıkarları açısından devam ediyoruz." dedi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Çıray, son zamanlarda İYİ Parti'nin Türk siyasetindeki birleştirici ve bütünleştirici tutumu ve ülkenin yüksek çıkarları konusundaki partiler üstü anlayışının Türk toplumunda giderek daha fazla karşılık bulmaya başladığını ifade etti.

İYİ Parti'nin Türk siyasi hayatının gidişatını değiştirdiğini savunan Çıray, şunları kaydetti:

"İYİ Parti çok zor şartlar altında kurulmuştur. Seçime sokulmaması için neler yapıldığını unutmayalım. O zor şartlar altında 7 ayda çok büyük bir mesafe almış, Türk milletinin 5 milyonunun güvenini kazanmış ve şimdi bu rakam gittikçe yukarıya doğru çıkmaktadır.

Ramazanın bitmesine 2 gün kaldı. Milli, manevi ve dini duygularımız her gün bayram yapmamıza yetecek kadar güçlüdür. Önümüzdeki zorlu günleri aşacağız inşallah. Bütün İYİ Partililerin ve tüm Müslüman kardeşlerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

Bir gazetecinin "İstanbul seçimleri süreciyle ilgili açıklama yapmanız gerekirse son durum nedir ?" sorusuna Çıray şu yanıtı verdi:

"Sayın İmamoğlu Millet İttifakı'nın adayı. Millet İttifakı'nın gereğini yapmaya ülke çıkarları açısından devam ediyoruz. Başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere, İstanbul İl Başkanımız Buğra Bey ve İstanbul milletvekillerimiz çeşitli aşamalarda ve istendiği ölçüde desteklerini vermeye devam ediyorlar. İstanbul meselesi partiler üstü bir mesele haline geldi. Çünkü millet iradesinin gasbını yaşadık. Türk milleti bu skandalla hesaplaşmak zorundadır. Kendi iradesine kendi oyuna sahip çıkmak için hesaplaşmak zorundadır.

Büyüklerimiz bize öğretti ki oy aynı zamanda namusumuzdur, bu anlamda İstanbul seçimlerinin Millet İttifakı lehine Cumhur İttifakı'nın 4-5 puan önünde biteceğini düşünüyorum. Bizim elimizdeki verilere göre öyle. Anketlere göre 2,5 ile 5 puan arasında fark önde gözüküyor. Meşru sonuçlardan söz ediyoruz."
Anadolu Ajansı
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